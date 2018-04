Velkou Čínu ovládly mobilní telefony

Od konce prosince se počet uživatelů zvýšil o 43,1 milionu lidí. To znamená, že v letošním přibylo v Číně každý měsíc v průměru 4,78 milionu nových uživatelů. Ruku v ruce se zvýšením počtu klientů roste i zájem o zasílání textových zpráv. Počet zaslaných SMS se za prvních devět měsíců meziročně zvýšil o 40,2 procenta na více než 218,5 miliardy zpráv.



Čína je prostě stále více neuvěřitelná a šokuje téměř pokaždé, kdy může. A sbírá jedno prvenství za druhým. Nyní si připsala další triumf, a to jako největší mobilní trh světa. Jsou tu ale také paradoxy: zatímco svět se od pevných linek odklání, v Číně zájem o fixní spojení také stále stoupá. Počet pevných telekomunikačních linek se proti konci loňského roku zvýšil o 34 milionů na 345 milionů. Na 100 Číňanů tak připadlo 26,6 pevné linky.

Dárcovské SMS půjdou na charitu celé

Neziskové organizace by z dárcovských SMS měly dostávat celou částku. Ministerstvo financí navrhuje změnit zákon o dani z přidané hodnoty tak, aby dárcovské textové zprávy (takzvané DMS) nebyly DPH zatěžovány. Média státu před časem vyčítala, že na dobročinných akcích díky vybírání této daně vydělává. Ministerstvo financí to však odmítlo a nyní prý spolu s mobilními operátory nalezlo řešení problému.



Podle ministerstva je ale třeba hledat problém u operátorů. Finanční dary DPH nepodléhají a nikdy nepodléhaly, tvrdí totiž Sobotkův rezort. Jenže, ani ministerstvo není neomylné: dani z přidané hodnoty nepodléhají peněžité dary, ale telekomunikační služby ano.

Hrozí Česku soudní spor operátorů?

Mobilní operátor Oskar chystá příští rok pro český trh uvedení mobilního portálu Live!, který nabízí ve dvou desítkách zemí jeho mateřská firma Vodafone. Pod stejným názvem ale již provozuje podobný portál konkurenční Eurotel. Obě firmy zatím nemají jasno, jak budou problém řešit. Vodafone Live! je podle mluvčího Oskara Petra Šindlera registrovaná ochranná známka společnosti Vodafone v celé Evropské unii. Eurotel si ale svůj název Eurotel Live! zaregistroval v době, kdy Česká republika ještě nebyla členem EU.



Eurotel tvrdí, že pro Eurotel Live! má zaregistrovanou ochrannou známku na území Česka již od roku 2003. A firma prý zvažuje, co dál, jaké další kroky podniknout. Prozatím to ale vypadá, že právní bitva se konat nebude. Podle zdroje z jedné z firem se Oskar nejdříve zřejmě pokusí s konkurentem dohodnout. Další možností je pak soud, ale je i zachování obou značek vedle sebe.

Křišťál z Invexu pro šest výrobků

Šestici křišťálových disků si letos z brněnského Invexu odvezli nejlepší vystavovatelé, kteří oslovili odbornou porotu. Jeden z disků připadl společnosti Olympus za digitální fotoaparát E-500 s vestavěným prachovým filtrem. V kategorii profesionální hardware uspěl přenosný počítač Lifebook společnosti Fujitsu Siemens Computers.

U software nejvíce zaujal program Eurotel Car Control pro sledování automobilů. V komunikačních technologiích dostal letos cenu projekt Praha5.net-internet zdarma využívající bezdrátové technologie WiFi. A mezi technologiemi pro digitální domácnost se nejvíce líbila Televize v kapse od T-Mobile. Konečně mezi software pro domácnost, zábavu a vzdělávání si disk odvezla firma Zoner software za program Zoner Photo Studio 8 pro práci s digitálními fotografiemi.



I když je Invex podle vystavovatelů i návštěvníků rok od roku menší a méně zajímavější, letošní ocenění získaly výrobky, které snad uživatelé užijí a k něčemu jim budou. Největší radost pak zřejmě mohou mít obyvatelé Prahy 5, kteří se mohou zdarma díky oceněnému projektu připojit na web.

3G od Eurotelu v prosinci

Mobilní operátor Eurotel spustí síť třetí generace UMTS 1. prosince. Technologie, která umožňuje videohovory, stahování videa a hudby do mobilního telefonu a rychlé připojení k internetu, bude zpočátku dostupná v Praze a centru Brna. Do dvou let chce firma pokrýt 50 procent tuzemské populace. Konkurenční T-Mobile minulý týden spustil čistě datovou verzi UMTS, která slouží například k rychlému připojení na internet, sledování televize či stahování hudby, ale neumožňuje telefonování. Oskar Vodafone technologii nabídne nejdříve v příštím roce. Dodavatele chce vybrat ještě letos.



Český telekomunikační trh zahltí mobilní sítě třetí generace. Ale k čemu vlastně? V nabídce je zatím stále málo přístrojů, podle průzkumu T-Mobile není na trhu dostatečná poptávka po hlasových službách v rámci UMTS. Uživatelé mohou navíc pouze doufat, že konkurence stlačí ceny k zemi, ale zřejmě si budou muset počkat, až se do tržní soutěže plně vloží Vodafone.

BT Group bude vysílat programy na vyžádání

Britský telekomunikační gigant BT Group začne v létě příštího roku vysílat programy na vyžádání. Nová služba umožní divákovi pouštět si opakovaně oblíbené pořady, aniž by si je musel nahrávat. Služba bude přístupná prostřednictvím takzvaných set-top boxů. Divák se díky nim bude moci kdykoli podívat na pořady vysílané v předchozím týdnu. Širší služba BT pak nabídne přístup do databáze filmů a hudby a k řadě digitálních kanálů, které se budou platit podle objemu zhlédnutých programů. Součástí projektu budou také elektronické hry a teleshopping.



Snaha ukrojit si na trhu další a větší kus koláče dovedla BT až k pokusu s programy na vyžádání. Širokopásmový trh je totiž v Británii poměrně lukrativní a firmě by se hodily zisky, které tam konkurence získává. BT nejprve službu nabídne svým dvěma milionům klientů širokopásmového přenosu. Poté chce službu dostat k polovině těch britských domácností, které nyní nemají předplacený žádný kabelový kanál a nehodlají platit měsíční paušál. Uživatelé, kteří budou chtít programy na vyžádání zavést, zaplatí pořizovací poplatek za cenu set-top boxu. Platit pak budou za vybrané pořady a filmy, jiné budou zdarma.

Volání přes net nahradí klasickou linku

Telefonování přes internet v nejbližších letech nahradí klasický telefon. Podle odborných odhadů bude v roce 2010 využívat tyto takzvané VoIP služby zhruba 197 milionů uživatelů, což je čtyřicetkrát více než loni. Obrat v tomto oboru by měl v roce 2007 dosáhnout více než tři miliardy amerických dolarů (asi 75 miliard korun). Jednou z hlavních výhod je, že zákazník hradí pouze to, co provolá.



Telefonování přes internet umožňuje takzvaný internetový protokol, od něhož je odvozen i název VoIP (Voice over Internet Protocol). Někteří provozovatelé toto volání umožňují zdarma, u jiných je třeba platit. Vždy jsou ale náklady na volání přes VoIP zlomkem ceny u běžných operátorů. Lidé mohou navíc prostřednictvím internetu telefonovat buď z jednoho počítače na jiný, anebo z počítače na tradiční a mobilní telefony. Přes internet lze telefonovat i bez počítače, stačí speciální telefonní přístroj a připojení k internetu.