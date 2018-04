Velkolepý pokus sjednotit mobilní standardy

Ve středu 12. června spatřila světlo světa nová organizace, která se pokusí o nemožné - sjednotit standardy ve světě mobilních telefonů. Na troskách asociací, jako je WAP fórum nebo iniciativa Otevřená mobilní architektura, se dvě stovky předních světových firem pokusí dát zmatku ve světě mobilních telekomunikací alespoň nějaký řád. Jsou mezi nimi všichni velcí výrobci, největší světoví mobilní operátoři, a dokonce softwarový gigant Microsoft, který se poslední dobou do mobilního světa tlačí čím dál razantněji.

Konec anarchie

Když se v druhé polovině osmdesátých let začaly v některých státech Evropy a v Americe prosazovat mobilní telekomunikace, objevilo se hned množství standardů. V devadesátých letech se v desítkách různých systémů sítí podařilo alespoň z části udělat pořádek a valnou většinu světa ovládlo GSM (Global System for Mobile Communication). Ale velký boom telekomunikačních firem, který s sebou přinesla obliba mobilů, zapříčinil velké roztříštění standardů v oblasti softwaru a nejrůznějších komunikačních aplikací. V reakci na tuto živelnou katastrofu se vyrojilo množství asociací, iniciativ a spolků, které vždy sdružily několik firem ve snaze dosáhnout konsensu v určité oblasti mobilních komunikací. Bohužel, záhy bylo těchto frakcí téměř tolik jako firem, a tak se tedy zmatek v podobě neustálených standardů změnil na souboj hlavních mocenských spolků.

Pořádek v řadách GSM

Jisté sjednocení zaznamenalo alespoň GSM díky organizaci GSM Association, která sdružuje mobilní operátory provozující sítě pracující v tomto systému. Požadavky GSMA se vlastně staly požadavky evropského trhu, a tak je výrobci v žádném případě nemohli přehlížet. O tom, že přání asociace respektují, hovoří i ochota, s jakou se účastnili tvorby tzv. iniciativy M-Service. Ta určuje, jak mají vypadat a především co musejí podporovat telefony, které budou vyhovovat požadavkům na datovou komunikaci v sítích dvouapůlté generace (2,5G). Velcí výrobci se pod M-Service bez výhrady podepsali a jejich poslední výrobky s požadavky operátorů skutečně beze zbytku korespondují. Nic se však nemění na tom, že každý k tomuto společnému cíli směřuje svou osobitou cestou. O plném sjednocení softwarových systémů zatím nemůže být řeč.

Na scénu vstupuje Microsoft

Asociace jako WAP fórum a další pomalu zapadly v zapomnění. Snaha sjednotit se změnila v boj velkých společností o převahu na trhu a prosazení svého produktu silou. V poslední době je nejzřejmějším příkladem bitva mezi Microsoftem a Nokií. Zatímco se softwarový obr snaží uspět ve své zatím slabší oblasti - mobilních telefonech, zavedená Nokia ve spojení s Ericssonem naopak chce udržet své pozice s pomocí operačního systému Symbian. Microsoft proti němu staví novou platformu pro mobilní telefony i kapesní počítače Net a systém PocketPC.

Boje by se však nyní měly změnit na dialog, včetně spolupráce na vývoji. Přestože si stále společnosti stojí za svým, svitla naděje, že alespoň v otázce kompatibility najdou společnou řeč. Výsledkem, kterého chce Otevřená mobilní aliance (Open Mobile Alliance - OMA) dosáhnout, je jediný standard, který budou všechny systémy dodržovat. Členy aliance jsou přitom i výrobci a operátoři z Japonska (včetně největšího NTT DoCoMo) a Spojených států, což značí, že i zatím naprosto rozdílné systémy možná najdou společnou řeč. Aplikace a obsah mobilních internetových stránek by se měly stát univerzálními. Na svém telefonu by je tedy mohl používat japonský uživatel i-modu stejně jako Evropan obsluhující na mobilu WAP. E-maily a multimediální zprávy musí vypadat stejně, ať už je vytvoříte na PocketPC od Microsoftu nebo pomocí Symbianu na telefonu Nokia.

Stavíme na troskách neuspěšných spolků

Aliance přitom není “stavbou na zelené louce”. Vychází z organizací, které již více či měně úspěšně fungují několik let. Kromě zmiňovaného WAP fóra se stavebními kameny OMA staly také iniciativy Open Mobile Architecture, SyncML, Location Interoperability Forum, MMS Interoperability Group (pravidla pro multimediální zprávy) nebo Wireless Village (sjednocení standardů zpráv).

“My, kteří jsme se už v minulých letech účastnili mnoha iniciativ za sjednocení standardů, si musíme přiznat, že jsme neodvedli právě dobrou práci,” uznává otevřeně Jerry Uptun, viceprezident Motoroly pro strategii a člen WAP fóra.

“Existovalo mnoho různých fór, vlastně více než padesát, které řešily problémy aplikací pro mobilní telefony,” popisuje dosavadní zmatek Alan Cox, manažer odpovědný za standardizaci v největším světovém operátoru Vodafone . “Jsme rádi, že teď budou podobné skupiny spolupracovat, ne bojovat jedna s druhou.”

Lobbistický ring volný

Tato nadšená prohlášení jsou však přeci jen trochu přehnaná. I když si dnes všichni svorně potřásají rukama, jakmile dojde na sestavování pravidel, začne boj nanovo. Snaha prosadit aplikace v podobě, která je co nejbližší právě jejich systému, zástupce firem rozhodně neopustí. Dohady se však budou odehrávat v uzavřené skupině a nebudou eskalovat do podoby nesmyslných slibů a pomluv. Pro uživatele z toho plyne výhoda. Vyhne se oněm dohadům a z toho plynoucímu zmatku a přijde k hotovému. Zprávu ze svého telefonu bude moci poslat příteli do jiné země, dokonce na telefon fungující v mobilní síti jiného standardu. Na konečné výsledky si však budeme muset počkat. Sladit všechny funkce různých telefonů nějaký čas potrvá, zvláště když se ještě donedávna firmy předháněly, aby jejich výrobky vypadaly jinak, než všechny konkurenční. Naději uživatelům dává fakt, že výrobci telefonů, tvůrci softwaru a operátoři se nedohadují proto, aby se lidem s telefony lépe pracovalo. To je jen vedlejší aspekt toho, že se světový trh sjednotí a umožní firmám nabízet služby širší klientele. Honba za zisky by tak mohla přinést pořádek do zatím zmateného světa mobilních telekomunikací.