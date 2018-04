Velké srovnání tabulkových editorů na Palmech (2)

TinySheet

Výrobce: Iambic

Velikost aplikace: cca 380 kB

Cena: 30 USD, upgrady jsou zdarma



Stejně jako QuickSheet vytvoří i TinySheet synchronizační program na PC, každý soubor lze ovšem synchronizovat jak do RAM, tak na paměťovou kartu (nebo by to tak alespoň mělo být - ale k tomu se ještě dostaneme). Výborná je možnost nastavit pro každý soubor specifický synchronizační režim (lze zvolit synchronizaci či kopírování v kterémkoli směru, synchronizaci můžeme také zakázat úplně). Vlastní synchronizace v rámci HotSyncu probíhá velmi dlouho, a to i "naprázdno", tedy když se zrovna žádné soubory nesynchronizují. Pokud TinySheet nepoužíváte často, doporučuji ji v HotSync menu zakázat úplně.



TinySheet zobrazí HiRes i HiRes+ a díky optimálnímu rozlišení ovládacích prvků na displeji vidíme úctyhodný počet 21, resp. 33 řádků při 7 standardních sloupcích, pokud vše funguje, jak má. Již podruhé teď narážím na skutečnost, která znamená největší slabinu tohoto jinak vynikajícího spreadsheetu: ačkoli na něm vývojáři Iambicu dlouho a usilovně pracují, pořád se jim nepovedlo úplně ho zbavit nejrůznějších neduhů, které snižují funkčnost editoru. Nejvíc se to projevuje na zmíněné schopnosti/neschopnosti zobrazit HiRes+: ačkoli jsem postupně vystřídal dvě verze programu a nesčetněkrát jsem TinySheet nainstaloval/odinstaloval/znovu ze stránek výrobce stáhl instalační soubor, nainstaloval atd., dříve nebo později došlo při pokusu o schování Graffiti plošky k fatální výjimce a zamrznutí přístroje. (Nebyl jsem jediný.) Příčinu chyby vývojáři podle vlastních slov dosud neznají... Stejně tak mohou nastat problémy při snaze o instalaci souborů přímo na paměťovou kartu - stává se, že TinySheet takový soubor nedokáže otevřít, uživatel jej musí znovu instalovat do RAM a teprve poté přesunout na kartu přímo v handheldu.



Pokud ovšem vše funguje správně, resp. pokud nepotřebujeme HiRes+, máme co do činění s asi nejlepším spreadsheetem pro PalmOS. Editor podporuje 110 funkcí Excelu - Excel má samozřejmě funkcí daleko více, ale upřímně řečeno jsem nenašel žádnou, kterou bych používal a TinySheet by ji nepodporoval (na rozdíl od všech ostatních PalmOS spreadsheetů). Rovněž možnosti nastavení listu jsou úctyhodné - žádný jiný spreadsheet například neumožňuje zobrazit/skrýt ohraničení buněk či záhlaví řádek a sloupců. Vynikající je i modul TinyChart - jak název napovídá, jde o editor grafů, které si ve výsledné podobě nijak nezadají s grafy v Excelu. V tomto ohledu TinySheet nemá konkurenci. Naopak nabídka jen dvou typů zobrazení - NormalRes a HiRes - se mi zdá zbytečně chudá.



TinySheet je vynikajícím řešením pro uživatele, kteří netouží po kompletním kancelářském balíku a vystačí si s výborným spreadsheetem. Vynikající je především schopnost pracovat i se složitými vzorci známými z Excelu - v handheldu tak lze aktivně provozovat i tabulky, v nichž se hodně počítá, zaokrouhluje apod. Bohužel, TinySheet ztrácí mnoho bodů kvůli popsaným problémům - ačkoli ty se vlastně týkají především uživatelů s HiRes+.









Sheet ToGo

Výrobce: DataViz

Velikost aplikace: 480 kB

Cena: neprodává se samostatně, jen jako součást kancelářského balíku Documents ToGo (od 50 USD)



Sheet ToGo má mezi spreadsheety zvláštní postavení - lze jej zakoupit jen jako součást rozsáhlejšího souboru software, proto o něm asi těžko budou uvažovat ti, kteří nepotřebují textový editor a nechtějí platit téměř dvojnásobek běžné ceny za samotný spreadsheet. Na druhou stranu se Documents ToGo Standard, tedy základní verze zmíněného balíku, již nějakou dobu zdarma dodává ke většině nových handheldů značek Sony a Palm. Problém ovšem může být v aktuální verzi - k poněkud drsné finanční politice společnosti DataViz patří totiž i citelné zpoplatnění většiny upgradů.



Stejně jako QuickSheet a TinySheet si Documents ToGo vytvářejí vlastní synchronizační aplikaci na PC, synchronizační režim (viz oddíl TinySheet) lze bohužel nastavit pouze společně všem souborům. Bez jakýchkoli problémů lze synchronizovat v RAM i na kartě, jako drobný nedostatek vnímám fakt, že soubory uložené na kartě nelze dělit do kategorií (soubory v RAM pochopitelně ano).



Sheet ToGo ovládá přes stovku funkcí Excelu, nicméně třeba se zaokrouhlováním má podobné problémy jako MiniCalc nebo QuickSheet. Pokud se v tabulce vyskytne nepodporovaný vzorec, Sheet ToGo celou tabulku zamkne a zobrazí ji jen pro čtení. Nelze ji tedy editovat, ale o data (na rozdíl od MiniCalcu) nepřijdeme.



Velikou výhodou Sheet ToGo oproti ostatním spreadsheetům je schopnost měnit formát sloupců v handheldu, aniž by to jakkoli ovlivnilo podobu tabulky v Excelu. Můžeme tak maximálně využít omezenou kapacitu displeje handheldu bez rizika, že zdrojový soubor nějak pozměníme. Při HiRes zobrazení vidíme na displeji 8 standardních sloupců na 18 řádků, HiRes+ zvětší počet řádků na 29. Máme možnost volit ze tří různých velikostí písma a buněk. Výborná je jinde nevídaná možnost skrýt libovolné sloupce i řádky - tabulky tak mohou být i při omezených možnostech displejů mnohem přehlednější. Za výraznou výhodu oproti konkurenci považuji i možnost nastavit povinné potvrzování změn - tak se vám nestane, že stylusem ťuknete mimo (v HiRes nic složitého), nechtěná akce se automaticky uloží, při troše smůly si ničeho nevšimnete a při příští synchronizaci nenávratně nežádoucí změnu zanesete i do PC podoby tabulky. Jako zkušený uživatel TinySheet moc dobře vím, o čem píšu... :-).



Naopak velkou nevýhodou Sheet ToGo je absence grafů - tedy, příslušný modul s označením Chart ToGo sice není vůbec špatný, bohužel je nepochopitelně součástí dražší verze Documents ToGo, a k jeho pořízení tedy potřebujete nikoli 50, ale 70 USD (součástí této verze je i Palm-verze PowerPointu, ale to už jsme někde úplně jinde).



Sheet ToGo bude jistě vyhovovat všem, kteří touží po kancelářském balíku aplikací a nemají nouzi o volnou paměť v handheldu. K hlavním přednostem tohoto editoru patří rychlost, spolehlivost a také některé pokročilé možnosti zobrazení, naproti tomu je zapotřebí počítat s problémy při editaci tabulek se složitějšími vzorci.