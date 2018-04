Velké srovnání tabulkových editorů na Palmech (1)

Má-li být tabulkový editor pro PalmOS v současných podmínkách použitelný, musí splňovat určitá kritéria. Mezi ně patří především schopnost oboustranně synchronizovat dokumenty se stolním počítačem (především se zmíněným Excelem) včetně alespoň základních vzorců, schopnost pracovat se soubory uloženými na paměťové kartě, podpora barevného zobrazení (bez něj je mnohá tabulka nepřehledná) a dnes i podpora vyššího rozlišení. Rozlišení alespoň 320x320 bodů má pro spreadsheety klíčový význam - displej handheldu tak pojme mnohonásobně více informací než při rozlišení klasickém. Tato základní kritéria splňuje především čtveřice produktů, které srovnáváme: MiniCalc od firmy Solutions In Hand, QuickSheet od Cutting Edge Software, TinySheet od Iambicu a Sheet ToGo z produkce společnosti DataViz.





MiniCalc

Výrobce: Solutions In Hand

Velikost aplikace: 180 kB

Cena: 30 USD



Svého času nejpropracovanější PalmOS spreadsheet přidá do nástrojového panelu MS Excel vlastní záložku, pomocí níž lze vybrané soubory odeslat do handheldu. Součástí dialogového okna pro synchronizaci je i příkaz pro synchronizační režim, kde lze zadat, zda se má jakákoli změna dokumentu projevit na obou platformách, či zda má být určující aktuální podoba dokumentu v handheldu, resp. PC. Bohužel, hned v základním dialogovém okně MiniCalcu odhalíme jednu z jeho slabin: soubory lze synchronizovat pouze do RAM handheldu, nikoli rovnou na paměťovou kartu. Na tu lze vybraný dokument přenést až po synchronizaci, pomocí interního menu MiniCalc v Palmu.



Minicalc zobrazuje buňky i písmo ve čtyřech stupních velikosti od největší, která víceméně odpovídá rozlišení 160x160, po nejmenší, kdy na standardním displeji dokáže zobrazit 19 řádků a šest sloupců. (Pro srovnání těm, kdo stále pochybují o smysluplnosti HiRes: v "klasickém" rozlišení 160x160 zobrazí většina spreadsheetů pouhé dva běžně široké sloupce na deset či jedenáct řádků...) Bohužel, jako jediný z "velké čtyřky" nedokáže MiniCalc využít virtuální graffiti plošku na handheldech značky Sony a HiRes 320x320 je pro něj nepřekonatelnou metou.



Ovládání editoru není díky mnoha ikonám na pracovní ploše nijak složité, určité problémy můžete mít s nastavením nově vytvářených tabulek - zatímco tabulky kopírované z Excelu se zobrazují v podobě, na jakou jsme zvyklí, u nových sešitů je zapotřebí ručně nastavit rozměry buňky - přednastavené rozměry jsou nesmyslně velké, odpovídají klasickému palmímu rozlišení, a změna velikosti fontu nic neřeší, protože se font sice změní, ale velikost buňky nikoli.



Horší problém nastane v případě, že do handheldu nakopírujete tabulku obsahující složitější vzorce. MiniCalc sice podporuje na osmdesát vzorečků Excelu, nicméně třeba s některými typy zaokrouhlování si neví rady. Pokud se podobný vzorec objeví v některém z polí tabulky, MiniCalc hodnotu pole vůbec nezobrazí, čímž se tabulka často stává nepoužitelnou.



Součástí aplikace je samostatný modul MiniChart, umožňující celkem jednoduchou tvorbu grafů. Můžeme přitom vybírat ze šesti možných typů.



Samozřejmostí je podpora barev - lze libovolně nastavit barvu písma i pozadí buňky. Tato vlastnost je společná všem zástupcům "velké čtyřky", proto se o ní nadále nebudu zmiňovat.



MiniCalc není špatný produkt, ale už dlouho se nijak výrazně nevyvíjí a konkurenční editory ho v poslední době v lecčems předstihly. Majitelé Sony řady NR a NX mu neodpustí absenci HiRes+ rozlišení 320x480, uživatele pracující se složitějšími tabulkami odradí neschopnost editoru zobrazit hodnoty získané pomocí některých vzorců. Na druhou stranu aplikace neukrojí moc místa v RAM. Hodí se tedy hlavně pro majitele starších či méně vybavených přístrojů, kteří nepracují se složitými tabulkami.