Velké servery vyjadřují nelibost nad praktikami Mr. Lin(x)e

Úderem prvního dubna se přestaly protáčet výměnné reklamní kampaně vedené přes systém Mr. Lin(x) na většině velkých českých internetových serverů. Jakkoliv lakonicky toto konstatování může znít, má širší kontext, důvody i důsledky. V tomto případě šlo totiž o plánovaný a předem dohodnutý krok, na kterém se během několika málo desítek minut shodli i výrazně si konkurující firmy, když vydaly toto společné prohlášení:

V Praze dne 31.3.2000 - My, provozovatelé významných serverů českého Internetu, jsme se rozhodli, že v současné chvíli vypneme zobrazování reklamních proužků výměnného systému Mr. Linx na našich serverech. Inzerentům, kteří v současné chvíli využívají placené reklamní plochy systému Mr. Linx, se tímto omlouváme za to, že se jejich reklamní proužky nebudou na našich službách objevovat. K tomuto kroku jsme přistoupili proto, že není etické prodávat reklamní prostor na našich stránkách bez našeho vědomí.

Atlas.cz a MujWeb.cz - Michal Bláha

Lupa.cz - Marek Antoš

Mobil.cz - Patrik Zandl

Navrcholu.cz - Michal Krause

Neviditelný pes Ondřej Neff

Seznam.cz a Novinky.cz - Ivo Lukačovič

Seznamka.cz a Bazar.cz - Jiří Pallas

Xchat.cz a TopList.cz - Pavel Francírek

Jak jistě vidíte, mé jméno a jméno našeho hlavního serveru (byť se omezení týkalo i ostatních našich serverů) je pod prohlášením uvedeno taktéž. Na co v textu prohlášení příliš mnoho místa nezbylo, je vysvětlení pro nezasvědcené, proč se tak stalo. Jen na doplnění připomínám, že z velkých serverů se k prohlášení nepřipojila iDnes a České noviny, ani MIA - ve všech případech proto, že jejich provozovatelé Mr. Lin(x)e nepoužívají.

Proč tedy k tomuto kroku došlo?

Není neznámo, že internetové servery žijí z reklamy - ve všech věcech s nimi můžete laškovat, ale ve věcech příjmu z inzerce jsou tyto firmy dosti háklivé, aby ne, je to jejich živnost. Mr. Lin(x) je systém výměnné reklamy, který používají servery k vlastní propagaci, imprese pak získávají tím, že v neprodaném prostoru zobrazují bannery výměnných systémů.

Všem provozovatelům internetových serverů je také zřejmé, že provoz výměnných systémů není charita a jejich provozovatelé se budou snažit prodávat bannerové "přebytky" vznikající při výměném poměru pod 1:1. Až donedávna to fungovalo v podstatě bezproblémově, ale pak Mr. Lin(x)e napadlo, že by se mohla zajímavě prodávat reklama rozdělená do balíčků podle obsahu serverů, na nichž reklama běží. A tak jste si mohli koupit reklamu například na stránkách o mobilních telefonech. Pokud jste si reklamu na stránkách o mobilních telefonech objednávali, asi jste nemohli přehlédnout, že většina impresí byla dodávána Mobil serverem. Podobně to bylo v jiných kategoriích, kde nabídka většiny místa byla směřována na několik velkých serverů žijících z reklamy.

To byla již pro mnoho serverů dosti ošemetná situaci a tehdy odešli od Mr. Lin(x)e ti první, nejprozíravější. Ostatním došla trpělivost v okamžiku, když se objevilo velmi důvodné podezření, že reklama je na Mr. Lin(x)e obchodníky Computer Pressu, jednoho z podílníků projektu, prodávána cíleně na některé servery. Vážný problém tedy vznikl v okamžiku, když nám volali klienti, jak je možné, že Mr. Lin(x) nabízí reklamu na Mobil serveru za poloviční cenu, než za jakou ji nabízíme my. To je samozřejmě krajně nepříjemná situace - jeden z klientů dokonce tvrdí, že Mr. Lin(x) má údajně u Mobil serveru lepší podmínky, než ostatní a tedy i lepší ceny.

To je samozřejmě dosti nebezpečný nesmysl. Především Mobil server nemá s Mr. Lin(x)em žádnou smlouvu o reklamním zastoupení a dosud pokud vím ji nemá žádný server. Mr. Lin(x) tedy nemá žádné jiné podmínky, než ty, které jsou na našem webu a za jaké může nakupovat kdokoliv. Nepříjemné je, že smluvní reklamní agentury by měly plné právo se zeptat, pročpak dáváme Mr. Lin(x)ovi o tolik lepší podmínky, než jim. Nepříjemné je, že na totéž se mohou zeptat naši přímí klienti.

Na podobný problém evidentně narazily i ostatní internetové firmy. Mr. Lin(x) si poněkud zjednodušil život tím, že se pokusil oklamat jak provozovatele serverů, tak klienty. Je totiž jasné, že reklama na Mobil server nebo na Seznam či na Neviditelného psa se prodá podstatně lépe, než reklama na stovku různorodých pidiserverů. Provozovatelé serverů se tedy nesmířili s myšlenkou, že někdo jiný bude vydělávat na jejich jméně a jejich práci, aniž by se s nimi řádně podělil o peníze a aniž by o tom uzavřel řádnou smlouvu a dodržoval nějaké podmínky běžné v reklamním světě.

Až doposud to vypadalo na jednoduchý obchodní spor o peníze - servery došly k názoru, že takto se reklama dělat nedá a Mr. Lin(x)e odstranily ze svých stránek, což je jejich právo. Mr. Lin(x) reagoval dosti podrážděně a rozhodl se své kritiky zničit silou.

První článek s komentářem se objevil na Lupě a právě Lupu si podle Marka Antoše vybrali provozovatelé Mr. Linxe k demonstraci síly. Nejdříve ho označili bez důkazů vysloveně za lháře, ačkoliv evidentě pan Antoš nepřekročil hranice novinářské etiky a posléze, jak Marek Antoš tvrdí a dokázal to i výpisem email konference s lidmi z Mr. Lin(x)e, mu dokonce provozovatelé zrušili konto s našetřenými impresemi s odvoláním na to, že k tomu jsou oprávněni provozními podmínkami systému Mr. Lin(x).

Šéf Lin(x)e Martin Kuba na to Marku Antošovi mimo jiné napsal: Vas ucet je blokovan do doby vyjasneni situace, ohledne pokusu o poskozeni naseho jmena ve Vasem clanku z dnesniho dne (http://www.lupa.cz/komentare/ukaz.php3?k_id=785), neni vsak duvod stejnym zpusobem blokovat ostatni servery, ktere pravdepodobne jen vypnuly zobrazovani. Martin Kuba k tomu dále říká: "V žádném případě nesouhlasím se slovem odveta. S p. Antosem jsme měli vždy vynikající vztahy a dobrou spolupráci a věříme, že p. Antos také jasně vysvětlí, kde jsme se dopoustili uvedených nařčení, abychom v těchto dobrých vztazích mohli pokračovat. Pokud jsme někde udělali chybu, nebojíme se ji veřejně přiznat a sjednat urychleně nápravu." Bude zajímavé sledovat, jak se dobrá spolupráce Lupy a Mr. Lin(x)e obnoví poté, co je Lupa chudší o půlmilion impresí - vyjádření Mr. Lin(x)e najdete ostatně zde.

Nakolik je tato msta (byť i tento termín by pan Kuba odmítl použít, jinak to zřejmě nazvat nelze) rozumným východiskem, je možno se jen dohadovat - je velmi nepravděpodobné, že by obchodníci Computer Pressu vlastnící obchodní licenci na Mr. Lin(x)e obstáli proti nechuti provozovatelů ostatních velkých serverů spolupracovat na bázi podivných obchodních praktik, zvláště v okamžiku, kdy i při nejstřízlivějším hodnocení situace lze o morálce konání lidí z Mr. Lin(x)e s úspěchem pochybovat. V podstatně totiž tímto postupem Mr. Lin(x) neříká nic jiného, než to, že kdo půjde proti němu, s tím bez milosti zatočí a že mu není proti mysli ani rušit našetřené imprese. Typická ukázka české vyčůranosti namísto seriosního podnikání.

Tolik zatím poslední vývoj k Mr. Lin(x)ovi. Jeho provozovatelé na kritiku nereagovali, na naše dotazy se neozvali s reakcí a jediným plodem komunikace s okolím, kromě výše uvedených pomstychtivých manévrů, je marketingová mlha na Živě. Zde se provozovatelé Mr. Lin(x)e připomínají s tím, že údajně testovali nově připravovaný systém placení menším serverů a že vše je připraveno (původně se tento modul připravoval na září roku 1999) - servery budou dostávat penízky za zobrazené bannery. Nyní půjde o to, aby Mr. Lin(x)ovi ještě někdo důvěřoval a bylo komu platit. Důvěra se rychleji ztrácí, než získává.

