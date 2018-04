Velké představení prvního samsungu s novými mobilními Windows

Samsung Omnia 7 je jedním z úplně prvních mobilních telefonů se zbrusu novým operačním systémem Windows Phone 7. A za krátko se podívá na náš trh. Minimálně operátor T-Mobile přístroj nabídne v průběhu listopadu a to za poměrně atraktivní cenu 14 599 korun.

Model Omnia 7 jsme důkladně proklepli a s ním i nová Windows Phone 7. Byla už téměř ve finální verzi, takže jsme vyzkoušeli i ty aspekty systému, které nám zůstaly při našem prvním rozsáhlém zkoumání mobilních Windows skryty. Soustředíme se opět spíš na systém, samotný telefon podrobíme důkladnějšímu zkoumání v podrobné recenzi.

Suma sumárum tento test potvrzuje naše původní závěry. Windows Phone 7 jsou systémem s obrovským potenciálem, skvělým uživatelským prostředím a řadou dost nesmyslných omezení a chyb. Budou budit vášně, a to je vlastně dobře. Pořádné konkurence totiž není nikdy dost.

Vzhled a konstrukce – další velký dotykáč

Na začátku se přeci jen na telefon mrkneme. Samsung Omnia 7 je dalším z mnoha velkých dotykových mobilů. Pravidla hry tu určuje čtyřpalcový displej, který diktuje celkové rozměry telefonu 122,4 x 64,2 x 11 mm. Tenké tělo je vyrobeno převážně z kovů a a ostře řezané rysy kontrastují se zaoblením boku telefonu. Omnia 7 rozhodně není nejkrásnější dotykový mobil, eleganci mu ale upřít nelze. Je trochu škoda, že zadní část telefonu působí trochu složitým dojmem.

Na těle telefonu mnoho tlačítek nenajdeme. Vlevo je klávesa pro regulaci hlasitosti, vpravo pak vypínací tlačítko a pro Windows Mobile povinná spoušť fotoaparátu. V horní části je 3,5 mm jack konektor a pod odsuvnou krytkou microUSB konektor. Toto řešení se nám velmi líbí, krytku se totiž nepodaří "urvat" a ztratit.

Celkově musíme pochválit špičkové dílenské zpracování mobilu. Mezi "velkými plachtami" jako je třeba Sony Ericsson Xperia X10, Samsung Galaxy S, HTC HD2, HTC Desire HD a dalšími patří Omnia 7 na naprostou špičku. Co se vzhledu týče, uživatelé se nemusí bát ani otisků prstů, překvapivě docela dobře jim odolává i samotný displej.

Displej a ovládání – Windows a Super AMOLED v hlavní roli

Ještě než se vrhneme na rozbor samotných Windows Phone 7, musíme pochválit displej telefonu. Úhlopříčku 4 palce jsme již zmiňovali, standardem pro Windows Phone 7 bude rozlišení 800 x 480 pixelů. Co ale standardem rozhodně nebude, je Super AMOLED displej. Jeho uvedení v tomto modelu možná trochu překvapuje, v poslední době sílí spekulace, že displejů tohoto typu je nedostatek a Samsung kvůli tomu třeba představil model Wave 2 s obyčejnějším displejem, než měl původní Wave.

Nicméně podle všeho Omnia 7 si Super AMOLED ponechá. A to je dobře. Displej je naprosto skvělý, z hlediska barevného podání, kontrastu nebo čitelnosti na přímém slunečním světle budeme jen těžko hledat lepší zobrazovač. Ve třídě čtyř a více palcových mobilů nemá Omnia 7, pokud se displeje týká, žádnou konkurenci.

A teď samotná Windows Phone 7. Systém jsme poměrně podrobně popsali v rozsáhlém exkluzivním preview. Na rozdíl od předchozího případu jsme nová Windows mohli používat v běžném provozu řadu dní a tak máme dost nových poznatků.

Prvotní dojem ale zůstává. Uživatelské prostředí, které Microsoft přinesl, nás jednoduše fascinuje. Grafická jednoduchost a čistota se nemusí líbit každému, ale je to velmi účelná a efektivní metoda. Filosofie ovládání systému je velmi jednoduchá a i neznalý uživatel se velmi rychle zorientuje. Určitě rychleji než u Androidu, otázkou zůstává, jak je na tom systém v porovnání s iPhonem. Podle našeho názoru je členění Windows Mobile intuitivnější, ale věříme, že s námi nebude řada zastánců iPhonu souhlasit.

Princip systému je poměrně jednoduchý. Nekoná se tu řada úvodních obrazovek, mezi kterými se listuje. Namísto toho lze na úvodní obrazovku umisťovat dlaždice, jak Microsoft nazývá obdobu Widgetů z jiných platforem. Dlaždice mohou být zástupci programů, aktivní prvky nebo třeba zkratky k oblíbeným položkám (třeba z adresáře). Žijí svým vlastním životem a zobrazují aktuální informace. Po rozsvícení displeje tak uživatel snadno zjistí, co se v době jeho nepozornosti dělo. Dlaždice lze libovolně uspořádat, nezdá se, že by Microsoft zabudoval nějaké omezení na jejich počet. Je ale logické dát si sem zkratky na ty nejpoužívanější funkce. Ostatní programy najde uživatel v menu napravo od úvodní obrazovky. Zde jsou jednotlivé položky uspořádány abecedně.

Další vrstvou systému jsou takzvané huby. Microsoft jich standardně nabízí šest. Nesou název People, Music and Videos, Pictures, XboX Live, Marketplace a Office. Výrobcům ale Microsoft povolil vytvářet i vlastní huby. Třeba Samsung tak připravil Hub Now, kde se dozvíme aktuální informace o počasí, přečteme si zprávy z vybraných zdrojů a zkontrolujeme hodnotu akcií. V hubech se uživatel pohybuje listováním do stran a výběrem položek na nich. Hub je vlastně jedno takové velké plátno a uživatel se po něm po oknech posunuje a postupně se do něj zanořuje.

Samotný vzhled systému může uživatel ovlivňovat jen relativně málo. Může si vybrat buď černé nebo bílé grafické schéma a k němu doplňkovou barvu. Standardně je jí modrá a na výběr je ještě devět dalších barev.

K ovládání systému slouží jen tři tlačítka, vše ostatní se řeší přes displej. Tlačítka jsou následující. Úplně vlevo je senzorová klávesa pro návrat o krok zpět. Ta vždy uživatele vezme na obrazovku, na které se nacházel před tou aktuální. A je zcela jedno, která to byla. V prohlížeči se tak lze snadno vrátit na předchozí stránku, z domovské stránky se pro změnu přepneme do předchozí spuštěné aplikace. Mimochodem, systém nepodporuje pravý multitasking a tak není možné nějak přepínat mezi běžícími aplikacemi. Většinou nás to netrápilo, ale občas by se nám alespoň seznam posledních spuštěných aplikací hodil. Uvidíme, jak se k multitaskingu postaví Microsoft do budoucna.

Druhé tlačítko, tedy to prostřední pod displejem, je hardwarové. Je to klávesa, která uživatele vždy zavede na úvodní obrazovku s dlaždicemi. Třetím tlačítkem je opět senzorová klávesa, tentokrát úplně vpravo pod displejem. Slouží k vyhledávání. Už v prvním preview systému jsme si stěžovali na její nedokonalou funkci. V některých aplikacích (především v hubech), vyhledává v jejich obsahu, jindy ale rovnou spouští vyhledávač Bing. Microsoft ale toto chování postupně vylepšuje. Například v hubu People se nám zpočátku spouštěl Bing, teď již klávesa slouží podle očekávání k vyhledávání v kontaktech. Chování klávesy je teď již lépe odhadnutelné, ale Microsoft má stále co vylepšovat. Například by se nám líbilo, kdyby alespoň přímo z úvodní obrazovky klávesa nespouštěla Bing, ale spustila vyhledávání v obsahu telefonu, tak jak to umí přístroje jiných platforem.

Podobně nejasné jako vyhledávání mohou být občas volby a různá upozornění. Volby se nachází v kontextovém řádku u spodního okraje displeje, tedy pokud jsou nějaké k dispozici. Uživatel si může toto menu rozkliknout pomocí ikonky tří teček v pravém rohu. Často se tak dozví jen popis ikonek, které řádek obsahuje, jindy tu jsou ale i další volby navíc. S upozorněními se to má tak: objeví se v proužku u horního okraje obrazovky a po čase zmizí. Pokud jim uživatel nevěnuje pozornost, prostě o dané upozornění přijde a musí se k němu vrátit přes úvodní obrazovku.

Systém musíme pochválit za bleskovou rychlost. Zde se jisto jistě vyplácí přísné podmínky, které si Microsoft klade na hardware telefonů. Minimem je tak 1 GHz procesor, velká vnitřní paměť nebo grafický akcelerátor. To se ale pochopitelně musí projevit na ceně telefonu. Windows Phone 7 přístroje tak budou minimálně po několik následujících let patřit k té drahé části spektra chytrých telefonů. Přístrojů s cenovkou třeba pod 7 tisíc korun se jen tak nedočkáme, ostatně asi ani hranice 10 000 korun nebude prolomena hned.

Telefonování a zprávy – společenský systém

Windows Phone 7 jsou velmi společenský systém. Uživatel se musí po prvním startu telefonu přihlásit pomocí svého Live ID nebo si ho vytvořit. Je to tedy podobné jako u Androidu. Jako Live ID lze použít libovolnou e-mailovou adresu. Telefon se poté může synchronizovat s Live účtem Microsoftu, některé služby lze ovládat on-line přes internetové rozhraní. Dále si může uživatel nastavit synchronizaci s řadou dalších služeb. Nechybí mezi nimi Gmail a Facebook, k dispozici je také Exchange server. Další standardní volbou je Yahoo! Mail.

U každého účtu se dá nastavit, co se má synchronizovat. Na výběr jsou kontakty, události v kalendáři, úkoly a e-maily. Pochopitelně tam, kde je to možné. Zajímavé je, že třeba u Facebooku lze takovou synchronizaci jednotlivě zakázat, ale nelze zakázat synchronizaci dalšího obsahu, tedy třeba fotografií, které se postupně do telefonu dostanou ať uživatel chce nebo nechce. Kontakty se snaží telefon z různých zdrojů přiřadit k sobě, tam kde to nevyjde, může uživatel přiřazení zrušit nebo naopak kontakty přiřadit ručně. Funguje to poměrně dobře. Velkým nedostatkem Windows Phone 7 je fakt, že systém nelze synchronizovat s Outlookem na vašem počítači. Tento nedostatek sdílí systém s drtivou většinou Android přístrojů, ale u Microsoftu je to poněkud překvapivá vlastnost. Je velmi nepříjemné, že nás výrobci mobilů nutí cpát veškerá svá osobní data na servery i v případech, kdy to není vůbec nutné.

Telefonování s Windows Phone 7 je poměrně jednoduché. Pro vyhledání kontaktu stačí spustit hub People a zmáčknout vyhledávací klávesu a rovnou psát hledané jméno. Ano, bylo by snazší, kdyby toto hledání šlo vyvolat klávesou rovnou z úvodní obrazovky, snad to Microsoftu dojde. V hubu People najdeme vedle seznamu kontaktů i hlášky uživatelů z Facebooku a také ikony kontaktů, se kterými jsme komunikovali naposled. Místy je tak snazší jít pro opakování hovoru sem. Seznam posledních hovorů totiž dovede být docela nepřehledný. Každý uskutečněný hovor, stejně jako hovory zameškané, se totiž v seznamu hovorů objeví zvlášť. Pokud jste si tedy s někým volali třeba pětkrát za sebou, téměř celá obrazovka bude plná výpisů hovorů s touto osobou.

Seznam má ale jednu dobrou vlastnost. Pokud klepnete na jméno kontaktu, objeví se jeho karta s podrobnostmi. Brání to nechtěnému opakovanému vytočení kontaktu. Vytočení lze provést buď na druhý stisk na kartě kontaktu, nebo přímo v seznamu hovorů ikonou telefonu vlevo od jména. Mimochodem, z karty kontaktu lze rovnou zvolit také možnost odeslání SMS na dané číslo a odeslání e-mailu. Jenže poněkud překvapivě tu chybí možnost odeslat SMS na sekundární číslo, které je u kontaktu uložené.

Práce se zprávami je také velmi jednoduchá. Řadí se do konverzací a uživatele neotravuje řada různých voleb a menu. Konverzace i jednotlivé zprávy v nich lze mazat podržením prstu na dané pozici. Trochu nám ale vadí práce s doručenkami. Systém je přijímá jako klasické SMS zprávy i s klasickým upozorněním. Řadí je do jedné konverzace, v doručence je bohužel vidět pouze telefonní číslo, systém ho neumí přiřadit ke kontaktu v adresáři. Pokud tedy budete dohledávat, zda byla některá zpráva odeslaná před několika dny opravdu doručena, máte asi smůlu.

Pochválit musíme virtuální klávesnici systému. Je velmi pohodlná a rychlá, reaguje přesně. Je trochu překvapením, že při otočení displeje na šířku se klávesnice sice přepne, ale nezabere celou šířku displeje. Nijak to ale nevadí, možná naopak. Palce to tak nemají ke krajním klávesám alespoň příliš daleko, na velkém displeji jsou přitom tlačítka stále dostatečně velká, aby nedocházelo k překlepům.

Organizace a data – kvalitní kancelář

Systém Windows Phone 7 sice nepodporuje řadu funkci, které bychom očekávali, na druhou stranu nabízí v oblasti organizace času řadu zajímavých možností. Telefonu chybí copy-paste funkce, která by stejně bez multitaskingu byla obtížně využitelná. Komplikací je také, že veškerý obsah do telefonu se synchronizuje pouze přes novou verzi softwaru Zune. Uživatel tak do telefonu dostane hudbu, videa, obrázky a podcasty. Potíž je, že vlastně nic dalšího. Systém je třeba připraven na velmi rozsáhlou práci s kancelářskými dokumenty Microsoft Office, ale do telefonu je lze dostat pouze přes Share Point server (významná novinka pro firmy) nebo e-mailem.

Z počítače si přímo do telefonu dokumenty nenahrajete. Windows Phone 7 totiž nepodporují USB Mass Storage a drtivá většina telefonů s tímto systémem nenabízí slot na paměťové karty. Samsung Omnia 7 nabídne uživateli 8 nebo 16 GB vnitřní paměti, toť vše. Každopádně práce s kancelářskými dokumenty patří k silným stránkám systému. Dokumenty lze číst, editovat i vytvářet.

Systém nepodporuje takové samozřejmosti, jako odesílání souborů přes Bluetooth, natož sdílení internetového připojení s počítačem, ať už bezdrátově nebo přes kabel. Uvidíme, zda nepůjde z Windows Phone telefonů pomocí některé aplikace vytvořit wi-fi hot spot.

Programy lze do telefonu nahrávat pouze přes Windows Marketplace. Jinak to nepůjde, bohužel. Marketplace bylo v době našich zkoušek v testovacím provozu, postupně se v něm ale objevovaly desítky nových programů. Výběr je sice pořád relativně malý, ale zdá se, že se vývojáři nové platformy chopili poměrně s vervou. V Marketplace udělal výrobcům Microsoft opět malý ústupek, Samsung tak v obchodu nabízí vlastní záložku. Přes Marketplace probíhá i update stávajících aplikací a to i těch v systému předinstalovaných. Mimochodem, Marketplace u nás zatím oficiálně nefunguje, při prvním spuštění je potřeba vybrat některou ze zemí, kde je obchod dostupný.

Co se jednotlivých organizačních funkcí týče, chybí třeba klasický úkolovník nebo poznámky. Místo toho lze ale použít sadu One Note z Microsoft Office. Zatím nejsou k dispozici takové drobnosti jako třeba převodník jednotek a měn nebo stopky. Dobře propracovaný je naopak budík. Lze jich mít libovolné množství, a každému budíku lze nastavit libovolné opakování a dokonce i libovolné upozornění. Řada aplikací se jistě objeví v Marketplace.

Dobře fungují Mapy, aplikace nádherně vykresluje scenérii. Bohužel kvalita podkladů Bing map nedosahuje kvality Google Maps. A mapy od Google zatím na platformě Windows Phone k dispozici nejsou stejně jako třeba možnost změny vyhledávače na tento nejoblíbenější.

Co funguje opravdu skvěle, je internetový prohlížeč. Vlastně se nám zdá, že mobilní Internet Explorer je lepší než jeho stolní verze. Prohlížeč rozhodně patří na naprostou špičku v mobilních telefonech. Stránky vykresluje tak rychle, že veškerá konkurence bledne závistí. Skrolování i zoomování pomocí multi-touch je naprosto plynulé a velmi rychlé. Je škoda, že prohlížeč nepodporuje Flash (a brzy asi ani nebude), je tu jen částečná podpora microsoftí technologie Silverlight.

Zábava – hudba i fotky pro všechny

V zábavní oblasti toho nabídne systém Windows Phone 7 a Samsung Omnia 7 poměrně hodně. Sice v telefonu není standardně vestavěná žádná hra, lze je ale snadno stáhnout z Marketplace. Náročnější tituly vyžadují instalaci přes wi-fi, méně objemné hry a aplikace se stahují přes mobilní síť. V době našeho testování zatím ještě nefungoval kompletně Hub Xbox Live, sloužil tedy jen jako zkratka pro nákup vybraných her. Nainstalované hry se neobjevují v abecedním seznamu aplikací, najdeme je v hubu.

O hudebním a video přehrávači jsme mluvili již v preview. Nabízí snadnou práci a katalogizaci hudby. V Music a Video hubu najdeme i zkratku k podcastům a také položku pro spuštění FM rádia, kterým Omnia 7 disponuje. Je trochu škoda, že v hudebním obsahu nelze vyhledávat, uživatel se musí spolehnout na rozřazení, které systém zvolí. Vyhledávací klávesa nás zavede rovnou k hledání hudby v Marketplace. Marketplace nabídne u nakupovaných titulů třicetisekundové preview, zatím jsme však nakonec album zakoupit nemohli.

Velmi zajímavá je práce s obrázky. Samsung Omnia 7 nabídne pětimegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. Hodnocení kvality snímků si necháme až na recenzi. Teď se zaměříme na práci s nimi. Samotné fotografování je velmi rychlé, v duchu celého systému. Možnosti nastavení fotoaparátu jsou celkem slušné a přitom snadno a rychle po ruce. Pořízené fotografie lze snadno sdílet na Facebooku nebo odeslat e-mailem. Systém také umožňuje nahrávání fotek na server SkyDrive společnosti Microsoft. K nahrávání může docházet automaticky nebo lze jednotlivé fotky vybírat a uploadovat ručně.

Samsung navíc připravil svou vlastní aplikaci Photo Sharing, která je součástí jeho funkce Social Hub. Fotky tak můžete dostat i na svůj účet u Samsungu, aplikace ale v testovacím telefonu nefungovala korektně. Zajímavé je, že telefon si automaticky stahuje alba (vlastně náhledy) uživatelů z Facebooku. Takže po nějaké době připojení telefonu na internet si může uživatel procházet hromady fotografií z Facebooku přímo v mobilu bez jakéhokoli nutného čekání. Výhodou je, že takto má uživatel dostupné především své vlastní fotky z Facebooku. Nevýhodou funkce ale je, že se nedá vypnout. Pokud máte zapnutou synchronizaci telefonu s Facebookem, fotky se budou synchronizovat ať chcete nebo ne.

Shrnutí – systém s řadou nedostatků i výhod

Microsoft se u Windows Phone 7 s řadou omezení možná až velmi zbytečně inspiroval u Apple. Je otázkou, jak rychle a zda vůbec budou některé nevýhody systému mizet. Už během našeho testování firma některé nedostatky vylepšila, stále je ale omezení celá řada.

Na druhou stranu se Windows Phone 7 rozhodně neprofilují jako systém pro IT specialisty a hračičky, kteří se rádi šťourají v těch nejhlubších končinách systému. Pro takové je tu z moderních systémů Android, z těch starších pak Windows Mobile nebo možná i Symbian.

Windows Phone 7 jsou především jednoduchá a přímočará po uživatelské stránce. Téměř kdokoli, kdo dostane telefon s tímto systémem do ruky, si s ním velmi záhy porozumí. Pravda, prozatím potřebuje vládnout světovými jazyky. Systém je příjemný především tím, že řada funkcí a voleb, které jsou jinde skryty v hloubi struktury menu a systému, jsou tady dostupné snadno vedle sebe na jakémsi velkém hracím poli. Tento přístup se nám velmi líbí a věříme, že si ho oblíbí i řada uživatelů. A pochopitelně možná ještě větší řada ho bude nenávidět.

Každopádně musíme zopakovat, že Windows Phone 7 jsou vítaným příspěvkem do konkurence současných moderních operačních systémů. Komu se nelíbí, nechť je nechá být.

A Samsung Omnia 7 je výborně vybavený dotykový mobil s fantastickým displejem za vcelku dobrou cenu. V řadě Windows Phone 7 přístrojů bude těžké se odlišit, jelikož Microsoft dal výrobcům velmi úzké mantinely. Telefony si tak budou podobné jako vejce vejci, lišit se budou jen vnějším vzhledem a několika softwarovými odlišnostmi. Právě softwarových odlišností bude časem přibývat, zatím ale musíme výrobcům i Microsoftu dát trochu času.