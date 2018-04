Velká témata na Palmare - přehled

Čas od času na Palmare rozebíráme některou problematiku sérií článků více do hloubky. Přehled těchto témat najdete v našem dnešním článku (a následně i v odkazu na něj z titulní lišty). Odkaz vede vždy k prvnímu článku v tématu, odkazy na další najdete zpravidla pod článkem v seznamu souvisejících článků (popřípadě přes vyhledávač).

Fotoaparáty v PDA (27.7. - 1.8. 2003)

Vše na téma foťáky a PDA - o fotografování na PDA a jeho úskalí, přehled PDA s fotoaparátem, foťáky jako příslušenství, software pro pořizování snímků.

Zpráva o stavu šachů na PDA (14. -18.7.)

Královská hra šachy se propracovala do většiny počítačů (i některých programovatelných kalkulaček). Neminula ani PDAčka, kde se této hře velmi daří.

Dovolená s PDA 2003 (17.6.-1.7.2003)

Pokud si během dovolené/prázdnin chcete pořádně odpočinout, můžete svěřit část starostí a problémů svému PDA. My vám v našem malém seriálu poradíme, jak na to.

Palm jako obchodník? (4.-5.6)

Každý, kdo něco prodává, si může výrazně vylepšit svoje šance na úspěch v nemilosrdném konkurenčním boji. Má-li v kapse PDA, nic mu nebrání používat aplikace, se kterými jeho úspěchy v obchodě prudce porostou.

Launchery pod drobnohledem (21.-28.5)

Kdykoliv zapnete svůj palm, tak první, co se na displeji objeví, je "launcher" - váš správce programů. Skutečně stojí za to si vybrat ten správný, je to totiž jedna z nejpoužívanějších aplikací vůbec!

MP3 a Palm (13.-15.5)

V seriálu jsme vám postupně představili programy na přehrávání MP3 skladeb, software pro jejich evidenci i komplexní produkty z této oblasti.



Oblékáme Zire (23.4 - 7.5.2003)

Dostali jste handheld Palm Zire a zíráte vyděšeně na paměťové požadavky moderních PalmOS aplikací? Nebojte se - Palmare vám pomůže vybrat pro vaše Zire silnou výbavu i z paměťově úsporných programů. Naše rady můžete samozřejmě využít i na jiných 2MB až 8MB PalmOS handheldech (třeba bez karty).

Průvan v PalmOS kanceláři (31.3 - 11.4.2003)

Málokterá aplikační oblast je na PDA tak využívána jako mobilní kancelář. PDA se svého času prosadily i tím, že nabídly uživatelům spreadsheet i textový soubor "v terénu" synchronizovaný s dokumentem v PC. Přesto se uživatelé právě v této kategorii produktů v minulých letech asi nejvíc natrápili. A ti čeští (a slovenští) obzvlášť!

(e)Banka v kapse (18.3-3.4.2003)

Česká republika je země kapesním počítačům zaslíbená. V malé zemi vycházejí tři PDA zpravodajské servery, existují zde početné a soudržné Palm/CE/Epoc komunity. A díky eBance, tahounovi inovací ve světě financí, u nás nyní funguje i bankovní služba "Banka v kapesním počítači".

JOT, aneb jaké bude Graffiti2 ? (16.-17.1. 2003)

Jaké je Graffiti2?

Týden se skiny (6.-9.1.2003)

Zdá se vám váš palm příliš fádní? Nebojte se - budeme radit, jak jej můžete přizpůsobit svému vkusu a dát mu sílu své osobnosti! A není toho zrovna málo, co v tomto směru můžete pro svého miláčka udělat.

Příručka pro začínající malíře (3.-5.2. 2003)

Naše další velké téma jsou kreslící grafické programy. Věnujeme se produktům pro PalmOS a PocketPC.

LifeBalance - žíjete v rovnováze? (27.-30.1.2003)

Jste typickým "zaneprázdněným úspěšným člověkem moderní doby" s věčně přeplněným diářem, ve kterém marně hledáte další časové skulinky? Odbýváte tedy svoji rodinu, přátele i osobní život, protože "to vám přece neuteče"? Tak to je opravdu nejvyšší čas se nad sebou zamyslet. Nebo vyzkoušet Life Balance!



Experti na fotografie (9.-12.12.2003)

Jednou z příjemných vlastností handheldů je možnost ukládat a prohlížet fotografie. Programů a produktů tohoto typu je na trhu poměrně dost, a jestli se nemůžete rozhodnout; který si do handheldu máte dát právě vy, čtěte naši velkou srovnávací multiplatformní recenzi!

Ráj PDA karbanu (září - listopad 2002)

V seriálu se budeme věnovat karetním hrám pro PDA, takže příznivci karbanu se mají nač těšit. Probereme karetní hry ze všech stran a vezmeme je hezky podle typů karetních her. Poradíme s výběrem kvalitního software a obzvlášť si všimneme povedených freeware aplikací.

Týden v záloze (11.-15.11. 2002)

Když občas zmiňujeme výhody PDA, je na jednom z čelních míst možnost bezproblémové zálohy dat.

Týden s paměťovými kartami (7.-10.1.2002)

Mezi uživateli PDA prudce roste počet těch, kdo mají ve svém handheldu slot na paměťovou kartu. O těchto kartách bude naše téma týdne.