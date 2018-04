Velká říjnová cenová revoluce?

Cenová válka vypukla v obou hlavních platformách a my spotřebitelé na ní vcelku nemůžeme prodělat.

PalmOS

Karty míchal Zire

Firma Palm, Inc slíbila model pod $100 a svůj slib dodržela. Její Zire je sice úsporný kde se dá, ale prodává se skutečně od začátku za $99. Ne že by se za tuto cenu už handheldy nedaly koupit, vždy to však byly vyprodávané modely starších řad (týká se to zřejmě i nynějšího Palmu m105), nikdy ne nový model.

U Zire cena $99 a jeho parametry vytváří ještě prostor pro další cenové pohyby a šušká se, že po Vánocích se jeho cena ještě dále sníží na nějakých $70-$80.

Firma Sony dala před nedávnem na trh Clié SL10 - handheld za $150, který má ale řadu parametrů do té doby náležejícím modelům střední a vyšší kategorie - mám na mysli vyšší rozlišení HiRes, rozšiřující slot či jog-dial. Ostatní výrobci se zatím do low-endu příliš nehrnou, nepočítáme-li vyprodávané modely Handspringu řady Visor.

I barva je levnější

Snižuje se i cenové pásmo pro barevné modely. Tak zatímco třeba před rokem jsme mohli barevný model PalmOS pořídit za cenu v pásmu $400-$500 (kromě vyprodávaného Palmu IIIc s 256 barvami), nyní již můžete barevný model koupit v pásmu $250-$300. Za $249 můžete mít třeba Palm m130 s SD slotem, $299,99 vás stojí Sony Clié SJ-30 s 320 x 320 rozlišením a MS slotem a za $299 koupíte Treo 90 s klávesničkou a SD slotem.

Rekapitulace: Jak je to nyní u PalmOS s cenovými pásmy?

Po změnách cen v poslední době se dá říct, že u PalmOS platformy jsou nyní tři základní cenové hladiny:

PocketPC

Na časy se začalo blýskat i v kategorii WinCE/PocketPC. Podle průzkumů trhu je ta tam bezvýhradná hegemonie iPAQů, začínají se prosazovat nové značky a noví výrobci (třeba Toshiba).

Minulý týden oznámil nový model ViewSonic - jeho zaváděcí cena by měla být $299. Šušká se o novém, iPAQu 2200 s cenovou hladinou někde kolem $300 a poslední informací v této kategorii jsou chystané DELLy s XScale procesory s cenami $199 a $299.

Tyto ceny by znamenaly, že dojde k výrazným otřesům i v kategoriích modelů s PocketPC, kde se dosavadní cenové hladiny pohybovaly v pásmech $500 a výše a levnější modely znamenaly většinou výprodeje. PocketPC handheldy by se tak mohly dostat do rukou mnohem širšího spektra uživatelů.

Na usazení cen v Pocket PC kategorii si však budeme muset nějaký ten den počkat.