Velká recenze SONY Clié PEG N610C

Jako většina zařízení od Sony, která se zabývá audio a video technikou, je i Palm z jejich dílny multimediálním přístrojem. To však více platí pro N710ku, N610ka je spíše mladší sourozenec, který má o něco málo menší výbavu a tím sníženou cenu. Je to však plnohodnotný Palm, v kterém naleznete to hlavní, tj. displej 320 x 320 pixelů. Pokud si za čas ušetříte další peníze, lze dokoupit MP3 přehrávač, který se jednoduše nacvakne na spodní systémový konektor.