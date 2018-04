Velká recenze revoluční Nokie N900. Za výbavu platíte komfortem

První setkání s Nokií N900 nám připomnělo začátky Windows Mobile. Velmi dobrý operační systém, který umí skoro všechno. Vzhledem k dalším hardwarovým parametrům není ani označení "micro-notebook" nijak přehnané.

Jakoby však v Nokii zapomněli, že s telefonem by se mělo dát také telefonovat. Právě to byla dlouho slabina Windows Mobile, a podle všeho se Nokia rozhodla, že slepé cesty si musí vyzkoušet sama.

Tím nechceme říct, že by N900 byl špatný přístroj. To rozhodně není! Ba naopak, v práci se cítí opravdu jako ryba ve vodě, nabídne skvělý internetový prohlížeč, pohodlné ovládání e-mailu, podporu internetového volání včetně Skype a spoustu dalších vychytávek.

Zádrhel je v tom, že řada věcí, které jsou u dnešních telefonů úplně běžné, jsou u N900 řešeny tak trochu "přes ruku". Jeden příklad za všechny, když vstoupíte do seznamu zmeškaných hovorů, nelze na kontakt poslat rovnou SMS v případě, že jde o kontakt uložený v telefonním seznamu. Na neznámé číslo lze bez problémů SMS poslat, ovšem na známé můžete jen zavolat. Anebo jít do telefonního seznamu, vybrat příslušný kontakt a poslat SMS.

Nokia N900 je prostě stvořena pro velké cíle a náročné úkoly, a drobnosti jí moc nevoní. Na druhou stranu, pro fanoušky technických inovací a pro ty, kteří musí být on-line neustále, je to skvělá volba. Když propadnete mobilnímu internetu, budete z tohoto přístroje naprosto nadšeni.

Linux v podání Nokie

O vpádu populárního Linuxu do mobilních telefonů se už hovoří pěkně dlouho. Když si však odmyslíme úspěšné portace některých linuxových distribucí do Windows Mobile přístrojů, výsledky nejsou zatím nijak oslnivé.

Motorola přišla před časem se svým Java Linux a žádný velký úspěch se nekonal. Otázka je, jak to bude s Maemem. I v tomto případě totiž nejde přímo o Linux, ale o operační systém založený na jeho základech. Takže iluze o tom, že si jednoduše stáhnete OpenOffice a nainstalujete ho na svůj mobil, je pouze iluzí.

Oproti Symbinanu by mělo jít o prostředí pro vývojáře otevřenější, ale jestli to bude pravda, ukáže až čas. V tuto chvíli by bylo nespravedlivé hodnotit počet dostupných aplikací – přístroj je horkou novinkou a oficiálně se ještě neprodává. Takže se dá Nokii odpustit, že zatím není funkční Ovi Store. Měl by být spuštěn během několika dní, navíc už nyní je na vývojářském webu Maemo k dispozici poměrně slušná řádka aplikací.

Když srovnáme nabídku Ovi Store pro S60 s katalogy dostupnými pro Maemo, vychází z toho Symbian dost zle. Samozřejmě je otázkou, kolik z těchto aplikací se dostane do finální distribuce a jaká část z nich zůstane zdarma. Některé rozhodně stojí za pozornost, ať už jde o simulátory různých herních konzolí či starších počítačů (nechybí ZX Spektrum nebo PC AT), případně spousty widgetů počínaje počasím a systémovými informacemi konče.

Možná trochu zarážející je nekompatibilita s některými tradičními Nokia aplikacemi. Například Ovi Suite telefon nepodporuje vůbec, Nokia PC Suite v nejnovější dostupné verzi jen částečně. Mimo jiné není možné například pracovat se SMS, ani přes něj instalovat aplikace. Stejně tak si zatím s přístrojem neporadí Nokia Maps. Třeba Nokia Software Updater však už telefon podporuje.

Notebook nebo telefon

Hardwarová výbava (v kombinaci s vychvalovaným Linuxem) slibovala i slušnou rychlost. Přístroj je osazen 600MHz procesorem Texas Instrument doplněným grafickým akcelerátorem PowerVR SGX s podporou OpenGL ES 2.0. To vše v kombinaci s 32 GB uživatelské paměti, z nichž je 1 GB vyčleněn pro instalaci aplikací. To je jednoznačné plus proti Symbianu S60, který dokáže efektně zaplnit vnitřní paměť přístroje i aplikacemi (respektive jejich částmi) instalovanými na paměťovou kartu. Tento problém by u Maema nastávat neměl.

Subjektivně se ale žádné zrychlení ve srovnání s S60 nekoná. Už samotný start telefonu, a to předesíláme v podstatě prázdného bez nainstalovaných doplňkových aplikací, trvá téměř minutu. Takového času přístroje se Symbianem většinou nedosáhnou. Samotná reakce telefonu na požadavky uživatele možná mírně rychlejší je, ale rozdíl je skutečně minimální. Alespoň pokud porovnáváme s novějšími přístroji jako je Tube. Proti N96 vyhrává samozřejmě N900 na celé čáře. Maemo získává jednoznačně navrch hlavně v případě spuštění většího počtu aplikací současně. V tom se blíží spíše staršímu UIQ, multitasking i přepínání jednotlivých aplikací funguje skutečně dobře a svižně. Navíc současný běh většího počtu aplikací telefon prakticky nezpomalí.

V každém případě je potřeba počítat s tím, že N900 nabídne úplně novou a zcela odlišnou logiku ovládání. S tímto uživatelským prostředím jsme se zatím neměli možnost setkat nikde jinde, takže logicky bude třeba trochu času, než si na něj zvykneme. Nemůžeme se ale ubránit dojmu, že logika má mnohem blíže k počítači než k telefonu, v tom má zatím Symbian jednoznačně navrch. I když hovořit o menu v tomto případě skoro nejde, vývojáři si zřejmě chtěli vzít z iPhone to nejlepší, a tak všechny funkce umístili do dvou základních úrovní menu. Snaha udělat si v nich pořádek je marná.

Vzhled a konstrukce

Pokud jde o vnější rozměry, nevybočuje N900 nijak zásadně z řady, rozměry jsou podobné jako u ostatních S60 přístrojů, ať již jde o Tube, N97 nebo třeba Sony Ericsson Satio. Oproti všem těmto přístrojům je ale výrazně těžší – 181 gramů je přece jen dost. Dostáváme se tak zpátky k původním Communicatorům jako byla Nokia 9500 nebo třeba 9300. Ty ale byly výrazně větší.

Co musíme na N900 pochválit, je dílenské zpracování, které je výrazně lepší než u většiny předchozích modelů N Series za poslední dva roky. Otevírací mechanismus je totiž poměrně pevný a působí relativně důvěryhodně. Přes poměrně velké rozměry působí telefon relativně kompaktně. Napomáhá k tomu i černá barva, která přístroji dodává byznys vzhled. Nešťastné je, že telefon funguje prakticky jen na šířku, tak jako to bylo u původních internetových tabletů (např. N800 a další). Ovládat přístroj jednou rukou tak téměř není možné.

Většina tlačítek je umístěna na horní (respektive pravé) hraně telefonu. Tím pádem se ocitnou za displejem v okamžiku, kdy se vysune klávesnice. To přístup k tlačítkům dost komplikuje, a to dokonce k tlačítkům, která i při otevřeném telefonu potřebujete, jako je regulace hlasitosti (tlačítka fungují i pro zoomování internetových stránek, obrázků či dokumentů). Na pravé (respektive dolní) hraně se naopak nachází skvěle přístupné šoupátko pro zamčení displeje a klávesnice, to ale při otevřeném telefonu použijete asi jen výjimečně.

Displej a klávesnice

Kombinace vysouvací QWERTY klávesnice a dotykového displeje dává mnoho možností k pohodlnému ovládání. Bohužel N900 jich až povážlivě nevyužívá. Samotná klávesnice není úplně špatná, klávesy jsou relativně malé, ale snesou srovnání s 9300 a rozhodně nabídnou lepší komfort psaní než v případě BlackBerry nebo třeba některých modelů z řady E Series. Hodně tomu napomáhají větší rozměry telefonu. Nicméně napsat SMS za jízdy v autě (ano, nesmí se to, ale stejně to spousta lidí dělá) je nemožné, telefon prostě musíte držet oběma rukama. Rozhodně by bylo příjemnější, kdyby se klávesnice vysunovala alespoň o pár milimetrů více, první řada kláves by nebyla tak blízko hraně displeje, a psalo by se pohodlněji.

Oproti standardnímu počítačovému rozložení je nepříjemný malý mezerník, navíc posunutý hodně doprava. Zejména lidé, kteří jsou zvyklí psát rychle na počítačových klávesnicích, tak budou mít zřejmě tendenci místo něj mačkat písmena B či N. Na jejich místě bychom totiž mezerník trochu podvědomě očekávali. Malinko macešsky se Nokia zachovala k českým znakům. I když totiž aktivujete české rozložení klávesnice, nejsou k dispozici znaky s diakritikou přímo, ale je třeba je psát v kombinaci s klávesou háčku a čárky. Teoreticky by mělo být možné využít i T9, ale ta nabízí obvykle slova bez diakritiky. U SMS je to jedno, ale u e-mailů a textů to bude trochu zdržovat.

Pokud je přístroj zavřený, je k dispozici i softwarová QWERTY klávesnice. Na té se dá celkem pohodlně psát i bez dotykového pera. Dotykový displej je velmi přesný, skoro se nebojíme říci, že nejpřesnější z těch, které Nokia zatím představila. Je trestuhodné, že ho využívá tak strašně málo. Jedna drobnost za všechny, když zadáte do adresního řádku internetového prohlížeče adresu, musíte ji potvrdit buď na hardwarové nebo softwarové klávesnici tlačítkem Enter. Přitom je k dispozici například softwarové tlačítko pro návrat na předchozí stranu.

Displej zabírá téměř celou plochu horní části přístroje. Má poměrně luxusní úhlopříčku 3,5" a rozlišení 800 x 480 bodů, které oceníte třeba při sledování filmů. Na rozdíl od N97 se zde nenachází žádná senzorová tlačítka pro přijetí hovoru. Ty prostě N900 nemá a uživatel je tak opět odkázán jen na dotykový displej. Další z mnoha důkazů, že telefonování má tenhle telefon spíše jako doplňkovou funkci. A je to velká škoda, dotáhnout tyto drobnosti, byl by to opravdu horký kandidát na jeden z nejlepších telefonů všech dob.

Baterie

Jak se dalo čekat, je takto výkonný telefon poměrně náročný na energii. V dodávce je sice relativně silná baterie (model BL-5J s kapacitou 1 320 mAh), ale ani ona nedokáže zázraky. Podobně jako iPhone, i N900 je prakticky stále připojena k internetu. Spojení využívá pro synchronizaci e-mailů, aktualizování informací ve widgetech či třeba pro internetovou telefonii. Spotřeba energie je tak poměrně velká.

Nokia hovoří o dvou až čtyřech dnech v režimu stand-by, případně o pěti hodinách hovoru. Samozřejmě hodně záleží na tom, jak intenzivně budete přístroj používat. Při prohlížení internetu, sledování filmů nebo psaní si s přáteli přes některý z Instant Messengerů, není žádný problém vybít telefon během pár hodin. Reálné zkušenosti během testování ukázaly, že baterie vydrží maximálně dva dny, spíše však počítejte s nabíjením každý den.

Plusem je, že telefon konečně bez problémů nabíjí prostřednictvím USB kabelu, takže ho můžete "dokrmovat" pokaždé, když ho doma nebo v práci propojíte s počítačem. Na rozdíl od Sony Ericssonu ale Nokia ještě nedovoluje současně připojit kabel i nabíječku. Sony Ericsson to řeší průchozím konektorem, u Nokie je uživatel odkázán na relativně pomalé nabíjení prostřednictvím USB portu. Nemálo uživatelů by rozhodně ocenilo nějaký typ stojánku, jaký byl dodáván třeba s 9500. Tím by si telefon navíc zabral svoje místo na stole, a nebylo by nutné pokaždé připojovat kabel.

Telefonování a zprávy

Je to trochu smutné, ale dostáváme se k jednoznačně nejslabší oblasti přístroje. Je to paradoxní, N900 zvládne to, co většina ostatních telefonů ne. Ale zároveň věci se kterým si poradí i mobil pro seniory Emporie, jí dělají velký problém. Nejde o to, že by telefon nezvládal základní funkce, uživatelský přístup k nim je ale až obdivuhodně komplikovaný. Naproti tomu dokáže nabídnout pár jedinečných vychytávek. Velmi dobrá je například podpora VoIP. Jakmile se telefon zaregistruje k některému z poskytovatelů (Skype je okamžitě k dispozici), telefon nabídne rovnou volání nejen přes GSM, ale také přes internet. Skvělé, pohodlné, příjemné.

Jenže pak narazíte na takovou drobnost, jako je práce se zmeškanými, přijatými a volanými hovory. Už o tom byla řeč na úvod, SMS lze poslat jen na neznámé číslo, na kontakt uvedený v telefonním seznamu lze jen zavolat. Stejně tak chybí možnost editace čísla před voláním, které využijete v okamžiku, kdy chcete vytočit nějakou předvolbu (např. pro volání do zahraničí). Právě telefonování je jediným okamžikem, kdy přístroj funguje i na výšku. V nastavení lze určit, že telefonní rozhraní se má aktivovat automaticky po otočení telefonu do této polohy. To je naopak hodně praktické. Velmi dobře funguje i vyhledávání v telefonním seznamu, kdy lze najít příslušný kontakt velmi rychle i při rozsáhlém seznamu. V pravém sloupci je totiž seznam prvních písmen, přičemž z trojice lze vybírat opakovaným stiskem. S vysunutou klávesnicí lze samozřejmě vyhledávat i postupným psaním.

Nepříliš korektně si telefon poradí s Bluetooth. Podporované profily zjevně neumožňují vzdálené načtení kontaktů do hands-free. To zaznamenáte na lepších sadách s displejem, které si umí načíst kontakty a pak je umožní pohodlně vytáčet, aniž byste museli sahat po telefonu. Zajímavé je, že telefon dovolí načtení informace o síle signálu i nabití baterie, načtení telefonního seznamu ale nedovolí. Zřejmě chybí podpora režimu vzdálené SIM, bližší informace se nám ale nepodařilo zjistit.

Velmi zvláštní je pak práce se SMS. Přestože je k dispozici velký displej s velkým rozlišením, pro psaní zpráv můžete využít jen miniaturní řádek. Zprávy se totiž řadí do konverzací, tak jako to dělá Google s e-mailem nebo třeba iPhone. Na rozdíl od něj se ale do konverzace neváží všechny zprávy od konkrétního čísla, ale pouze aktuální vlákno. Jednotlivé zprávy lze také bez problémů mazat (na to potřeboval iPhone pár verzí firmware). Opravdu hodně nezvyklé je, že když si došlou SMS přečtete, máte možnost ji pouze smazat, zkopírovat nebo přeposlat. Odpovědět na ni ale nelze, proto je potřeba vrátit se ke konverzaci a odpovědět v malém editačním řádku. Pouze v případě, že píšete novou zprávu, můžete využít velkého prostoru na displeji. V tomto případě jej totiž editor využívá celý.

Data a organizace

To naopak práce s e-maily je na N900 naprosto úžasná, a se správně nastavenou synchronizací si klidně může vyšlápnout i na BlackBerry. V základní výbavě je samozřejmě jak Mail For Exchange, tak Nokia Messaging. Obě služby jsou přitom schovány pod jednou ikonkou, a lze je jednoduše nastavit postupně. Zprávy se pak doručují do dvou složek – jedna patří pracovní poště Mail For Exchange, druhá POP3/IMAP zprávám z Nokia Messaging. Tato složka je pak dále rozčleněna podle jednotlivých e-mailových účtů.

Na rozdíl od verze pro S60, lze na N900 velmi pohodlně pracovat se všemi složkami poštovního účtu. Jednoduše se tak dostanete například ke konceptům, nebo třeba k podsložkám. Pro obě služby lze nastavit rozdílná pravidla pro synchronizaci, včetně odlišných period nebo časového rozpětí špičky.

Velkým trumfem N900 je pak opravdu velmi povedený internetový prohlížeč. Ten naprosto korektně zobrazí drtivou většinu běžných internetových stránek, a to navíc velmi svižně. Jako jeden z mála mobilních prohlížečů si může směle vyšlápnout i na tolik opěvované Safari v iPhonu. Bez nejmenších problémů si totiž poradí i se skripty, na kterých si většina mobilních prohlížečů vyláme zuby. Snad jedinou drobností, kterou N900 nezvládla, byla vložená videa na stránkách iDNES.cz.

Po delší době se zdá, že pomalý procesor v zařízení nezpomaluje práci s internetem. To potvrdil i test na stránkách Rychlost.cz, kde se měří internetové připojení. Při využití wi-fi a ADSL zobrazil čítač rychlost kolem 6 Mb/s, což zhruba odpovídá realitě. U ostatních telefonů je to obvykle méně, právě proto, že hardware telefonu zdržuje. Když už mluvíme o testu rychlosti, jako jeden z mála mobilních prohlížečů zvládl ten v N900 kompletní test, tedy nejen download, ale i upload, odezvu a stabilitu. Na tom si velká část ostatních vylámala zuby.

Tím jsme vlastně prozradili, že N900 si poradí i s wi-fi. Není to zase tak velké překvapení, stejně jako podpora 3G sítí, včetně rychlých datových přenosů HSDPA/HSUPA. Oproti S60 zařízením má N900 mnohem lépe zvládnutý přechod mezi wi-fi a mobilními daty. Telefon vše zvládá automaticky, navíc většinou tak, že si toho uživatel prakticky nevšimne. V nastavení lze dokonce zvolit, aby telefon automaticky přešel na wi-fi, jakmile nějakou známou detekuje. Není se tedy nutné odpojovat a znovu připojovat, nebo přepínat připojení. Pro internetovou telefonii je to více než skvělá funkce.

Asi nemá smysl zvlášť zdůrazňovat, že kapacita telefonního seznamu, stejně jako kalendáře a úkolů je téměř neomezená, a drtivá většina uživatelů se nikdy ani z poloviny nepřiblíží k limitům. Komfort kalendáře i kontaktů je naprosto srovnatelný s tím, co nabízí Outlook, a to včetně všech možností připomenutí. Výhradu lze mít snad jen ke dvěma maličkostem. První se týká naplánované schůzky, která dorazí e-mailem jako pozvání. To nelze v prostředí Mail For Exchange přijmout, a nechat ji zaznamenat do kalendáře. Zvláštní je také to, že u úkolů nelze nastavit připomenutí na kratší dobu, než den předem. Ale to je opravdu maličkost.

Příjemné je, že vše doplňuje i prohlížeč PDF, který je u S60 telefonů placený. Přitom právě ten patří do základní výbavy pro práci na cestách. Bohužel pouze třicet dní máte na práci s Office soubory, dodávaný balík je totiž pouze trial. Můžeme tak doufat, že se objeví i nějaká bezplatná varianta. Přece jen, u telefonu tohoto typu jsou kancelářské aplikace velmi důležitou součástí.

Zábava

Stejně dobře jako v práci se Nokia cítí i ve volném čase. K dispozici jsou všechny důležité internetové aplikace, počínaje mobilním klientem pro Facebook a Twitter, přes plug-iny pro Last.FM, až po internetová rádia. Paradoxní přitom je, že zatímco podporu internetových rádií má N900 automaticky, aplikaci pro běžné FM rádio je potřeba doinstalovat. Do základní výbavy patří ale naopak FM vysílač, který umožní "připojit" zvukový výstup i k rádiím, které nemají ani Bluetooth, ani analogový vstup. Jako řešení na pláž, zahradní party nebo třeba do auta to není špatné. I když je pravda, že zejména ve velkých městech je FM pásmo hodně plné.

Naprostou samozřejmostí je u této kategorie přehrávač hudby a videa. Pro úplnost dodejme, že telefon kromě Stereo Bluetooth profilu (A2DP) nabídne i klasický 3,5mm jack pro připojení sluchátek. Samotný hudební přehrávač poskytuje veškerý komfort, který můžete očekávat. Poradí si se všemi běžnými formáty, stejně jako s různými datovými toky. Přirozeně nechybí eAAC, případně m4a. přehrávač si v pohodě poradí i s ID3 Tagy, zajímavé nicméně je, že zatímco ve správci souborů zobrazí N900 korektně i české znaky, v hudební knihovně si s diakritikou v ID3 neporadí.

Úhlopříčka téměř devět centimetrů a velké rozlišení si přímo říká o přehrávání filmů. Telefon přímo podporuje MPEG4 a kodeky XviD, H.263 a H.264. Takže se prakticky nemusíte zdržovat konverzí, ale jednoduše stačí zkopírovat filmy, které máte uložené pro přehrávání v počítači nebo na Media Centru. Do 32 GB uživatelské paměti, ideálně ještě v kombinaci s 16GB MicroSD, celkem v pohodě nahrajete nejen většinu své audio sbírky, ale i dostatek filmů, abyste se na cestách nenudili. Pro pohodlnější sledování je na zadní straně stojánek, který je v poslední době u výrobců poměrně populární.

Na zadní straně přístroje prozrazuje poměrně velká krytka objektivu, že od N900 se dočkáme i fotografií. Foťák má rozlišení 5 Mpix, což lze dnes považovat za standard. Nokia zvládne, tak jako skoro všechny přístroje s integrovaným GPS, zapsání zeměpisných souřadnic do EXIFu. Nepříliš často viděná je i možnost nastavit v telefonu autora snímku, přičemž i tento údaj se zapíše. To se dá použít například pro lepší třídění fotek v obrázkových knihovnách. Je škoda, že pro přisvícení se používá dvojice LED, místo xenonového blesku. Prostor pro něj by v přístroji byl, a fotkám v interiéru by to více než prospělo. Jinak lze fotografie pořízení N900 řadit k lepšímu průměru trhu. Na současné špičkové fotomobily sice nemá, chybí zejména lepší kresba při krajích a plošná ostrost, ale nijak neurazí.

Navigace

Když byla řeč o chybějící podpoře některých základních Nokia aplikací, jasně se to projevuje u Ovi Maps. Ty jsou sice inzerovány v souvislosti s telefonem, a dokonce je i v přístroji najdete. Problém je, že telefon prozatím nepodporuje navigaci, takže Ovi Maps fungují v podobném režimu jako Google Maps. Dovedou ukázat vaši polohu na mapě, vypočítat trasu, a na trase vás potom sledovat. Chybí ale podpora navádění.

Stávají verze nabízí všechny ostatní funkce Ovi Maps, včetně 3D budov. Přístroj není ale podporován ani programem Map Loader. Jak nám ale vysvětlilo české zastoupení Nokie, mělo by se jednat o omezení dočasné a plně funkční navigace by měla být pro N900 k dispozici v řádu několika týdnů. Pak se tedy k tématu ještě vrátíme.

Citlivostí GPS přijímače patří opět N900 k průměru trhu. Přijímač najde celkem bez problémů pozici v místech, kde to lze očekávat. Při využití aGPS je nalezení polohy svižné, přesnost také. Na vývojářském webu je ke stažení hned několik aplikací, které umí zpracovat údaje z GPS. Fanoušky geocachingu výběr rozhodně potěší.

Shrnutí

Vyřknout jednoznačný verdikt nad telefonem je vždy poměrně obtížné. V případě Nokie N900 je to ale ještě obtížnější než obvykle. Z telefonu totiž nelze mít než rozpolcený dojem. Nabídne spoustu funkcí, kvůli kterým vás chytí, a pokud jste jen trochu fanda do technologií, nebo si jen rádi užíváte výhod digitálního světa, nepustí. Všemu dominuje propojení s internetem, vynikající prohlížeč i velmi pohodlná práce s e-maily. K tomu je potřeba přidat všechny multimediální dovednosti.

Zároveň ale najdete v přístroji spoustu drobností, jejichž logika vám bude unikat. Telefonní funkce se jakoby dostaly do pozadí, a dobrý dojem z používání skvělého telefonu přece jen kazí. Všechny telefonní funkce a práce se SMS i MMS by přece jen zasloužily pořádně předělat, upravit a více přizpůsobit ergonomii užívání. Určitě je to realizovatelné, navíc zkušenosti s Nokií ukazují, že leccos se výrazně zlepší s novými verzemi firmware. Už dlouho jsme neměli k dispozici Nokii, u níž by firmware začínal číslem 1.