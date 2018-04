Velká mobilní loupež stála tři miliony liber

Šestičlenný gang uloupil v noci na neděli ze skladu na londýnském letišti Heathrow deset tisíc mobilních telefonů v hodnotě zhruba tři miliony liber (190 milionů Kč). Lupiči nejprve unesli dva zaměstnance letecké nákladní společnosti Hawk Precision Logistics, polili je benzínem a pod pohrůžkou zapálení přinutili otevřít skladové prostory firmy.

Členové gangu se poté zmocnili deseti tisíc telefonů Nokia (modely 8850 a 8210), z nichž každý stojí přibližně 300 liber, a zmizeli. Celá akce jim netrvala déle než čtyřicet minut. Oba zaměstnanci Hawku utrpěli šok, ale jinak vyvázli nezraněni. Ukradené telefony byly zabaleny v zapečetěných bednách a určeny k prodeji na evropských trzích. Šéfdetektiv inspektor Bernie Watson o loupeži prohlásil: „Jsou to poslední typy mobilních telefonů.. Zloději věděli velmi dobře, po čem jdou. Všechno bylo pečlivě naplánováno.“

Šest mužů a tři náklaďáky

První fáze víkendové loupeže se odehrála v sobotu těsně po setmění, kdy gang unesl oba zaměstnance Hawku. Lupiči maskovaní falešnými plnovousy, turbany a maskami jednoho z nich přepadli na ulici poblíž inkriminovaného skladu a druhého v nedaleké hospůdce. Naložili je do dodávky, polili benzínem a vyhrožovali jim, že je zapálí, pokud neuposlechnou jejich pokynů.

Krátce přes osmou hodinou ranní v neděli odvezli lupiči oba benzínem nasáklé nešťastníky k letišti, přinutili je otevřít sklad s nákladem finských telefonů a přistavili tři nákladní vozy. Do nich Nokie naložili a odjeli s nimi (dosud neznámo kam). Tým, jemuž velí šéfdetektiv Watson, pátrá po šesti mužích, z nichž jeden je tmavé pleti, po jejich dvou bílých skříňových nákladních vozech a jedné modré dodávce.

Právě zjevná a důkladná promyšlenost vyvolává srovnání s dosud největší podobnou akcí, tzv. velkou vlakovou loupeží ze srpna 1963. Dvacet mužů tehdy po pečlivé několikaměsíční přípravě zastavilo a vyloupilo poštovní vlak, který vezl do londýnských bank miliony liber.

Jejich následovníci z Heathrow si mohou přát, aby vyšetřovací metody Bernieho Watsona nebyly o nic lepší než jeho paměť na čísla. „Cena mobilních telefonů je tak vysoká, že tato loupež finanční hodnotou ještě předčí tu velkou vlakovou,“ řekl mylně. Před osmatřiceti lety si totiž lupiči odnesli dokonce sedm a půl milionu liber, tedy více než dvojnásobek. V přepočtu na dnešní hodnotu libry je rozdíl ještě vyšší – vlakový lup měl hodnotu zhruba sto milionů dnešních liber.

Za takovou sumu by se už ovšem pořídilo nikoli deset, ale rovnou tři sta třiatřicet tisíc nových Nokií. Ani taková ztráta by ale finskou společnost při současném tempu produkce zdaleka nesrazila na kolena - zhruba tolik telefonů totiž prodá každý den. A samozřejmě, zloději by na tři sta tisíc přístrojů museli mít k dispozici ne tři, ale devětadevadesát náklaďáků, což je i v neděli ráno pro účely loupeže poněkud nepraktické.