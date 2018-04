Velká letní navigační soutěž - vyrazte do přírody a vyhrajte hodnotné ceny

Soutěž, která má za úkol přiblížit lidem hru zvanou geocaching, startuje dnes a potrvá do 31. srpna 2009. Úkolem soutěžících je projít jednu či více z nabídnutých tras a správně odpovědět na soutěžní otázky.

Trasy byly voleny tak, aby se soutěže mohli účastnit i lidé bez možnosti využití GPS navigace. Každá trasa tak obsahuje čtyři až pět záchytných bodů, které jsou udány přesnými souřadnicemi. Ty lze zadat přímo do GPS navigátoru nebo do mapové aplikace mapy.idnes.cz. Na trasu se tak lze vydat i bez navigátoru, k lepší orientaci poslouží naše nápovědy.

Úkolem soutěžících je správně odpovědět na otázky, které se přímo vážou k danému místu zadanému souřadnicemi. Trasu je tedy nutné skutečně projít, odpovědi nelze získat jiným způsobem. Délka i náročnost tras je zvolena s ohledem na rodiny s dětmi, každá lokalita umožňuje libovolné naplánování i delších, například celodenních pěších či cyklovýletů.

Za dobu trvání soutěže lze projít jednu i všech sedm tras rozložených po celé republice. Ke každé trase lze zaslat odpovědi pouze jedinkrát. Čím více tras v daném období soutěžící absolvují, tím větší šanci mají na výhru. Ceny do soutěže věnoval operátor Vodafone. A o co se hraje?

Mobilní telefon Sony Ericsson W715 Mobilní telefon Vodafone 527 Mobilní telefon Vodafone 231 Předplacená karta Vodafone s kreditem 200 Kč Předplacená karta Vodafone s kreditem 200 Kč Předplacená karta Vodafone s kreditem 200 Kč Předplacená karta Vodafone s kreditem 200 Kč Předplacená karta Vodafone s kreditem 200 Kč Předplacená karta Vodafone s kreditem 200 Kč



Geocaching je celosvětová hra v reálném světě, při které se na základě zadaných GPS souřadnic hledají ukryté schránky s "poklady". Poklad představují drobné předměty či předměty, které mají pro hru svůj význam. Nejčastěji bývají uloženy ve vodotěsných nádobách, například miskách určených pro použití v mikrovlnné troubě. Tyto nádoby zvané cache ("kešky") přitom mohou mít různou velikost.

Profesionální hráči, kteří se sami nazývají "kačery" (z anglického geocacher), se zapisují pod svou přezdívkou do bločků připravených uvnitř každé kešky a tím dávají najevo, že daný poklad objevili. Na internetových stránkách geocachning.com, které celou činnost zastřešují, se pak uvádí seznam objevených schránek.

Celý smysl geocachingu spočívá v dodržování nepsaných pravidel, mezi nimiž je i mimo jiné ochránění pokladu před soutěže neznalými lidmi zvanými "mudly". Pokud by vás totiž nějaký mudla spatřil, jak schránku ukládáte, dlouho by na svém místě nevydržela. - čtěte Geocaching, nakažlivý turistický trend posledních let

Soutěž Mobil.cz byla tedy oproti pravému geocachingu značně upravena a to právě z důvodu nenarušení původní hry. Namísto stávajících pokladů jsme tedy zvolili vlastní cestu: souřadnicemi zadané místo a jednoznačnou otázku, která se k němu váže. Není tedy třeba hledat žádnou schránku, jen musíte být ostražití a dostatečně vnímaví.

Seznam tras:

Západočeská trasa - proti proudu Ohře

Severočeská trasa - Švýcarsko na dosah ruky

Východočeská trasa - začíná se v pohádce

Jihočeská trasa - významné památky i krásná příroda

Pražská trasa - královskou cestou po významných památkách metropole

Olomoucká trasa - nejen za památkou UNESCO

Zlínská trasa - vzhůru do Hostýnských vrchů