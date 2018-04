Velká Británie se připravuje licence na 3G sítě

Vláda Velké Británie plánuje vybrat přes 500 miliónů liber v aukci, která má zajistit pěti nejlepším nabídkám po jedné licenci operátora mobilní sítě třetí generace. Aukce se bude konat v průběhu roku 2000.

Dokumenty, vztahující se k aukci tvrdí, že uchazeči zajímající se o licenci operátorů budou muset zaplatit minimálně 3.57 miliónu za 1MHz. Vláda hodlá dát do nabídky tři 25MHz licence, jednu 30MHz licenci a jednu 35MHz licenci. Poslední jmenované pásmo bude rezervováno pro nově příchozího operátora na Britský trh.

Mezi společnosti, které se pravděpodobně zařadí na startovní pole soupeřících firem budou pravděpodobně patřit Vodafone AirTouch Plc, BT Cellnet Ltd., Orange Plc a One 2 One Ltd. Tyto společnosti budou nejspíš největšími favority na získání licencí mobilních sítí třetí generace, kteří budou soupeřit o vybudování sítě, jenž bude přenášet kvanta dat, zvuků a videa.

Pro nově příchozí, ale i pro stávající operátory jsou budoucí sítě nemalou investicí. Stávající operátoři budou muset zaplatit kolem 5.3 miliard USD pro upgrade technologie na sítě třetí generace. Nově příchozí provozovatelé budou muset ale zaplatit mnohem více.

Vláda bude požadovat pro možný vstup do aukce vklad 50 miliónů liber do 12 ledna roku 2000. Teprve pak budou firmy, které hodlají vstoupit do aukce přijaty a podstoupí dalším rozhodováním o kompetentnosti účasti aukce o licenci mobilního operátora. Rozhodnutí by mělo padnout do 14.ledna. Samotná aukce by měla dle původního plánu začít 6.března.