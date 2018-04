Velká Británie: Konec blokovaných telefonů a drahých hovorů

Nejen v českých zemích doplácejí uživatelé pevných i mobilních telefonů na hádky operátorů o ceny za propojení. Zatímco však v České republice se operátoři tak dlouho dohadují, až to skončí stížnostmi u Českého telekomunikačního úřadu, v Británii se státní regulátor Oftel zapojuje do jednání sám. Minulý týden britský telekomunikační úřad ohlásil, že přinutí mobilní operátory snížit sazby za hovory do jiných sítí. Propojovací poplatky, zvláště při hovorech z pevného na mobilní telefon, jsou podle Oftelu příliš vysoké. Jeho zásah by prý měl uživatelům ušetřit v příštích čtyřech letech 800 milionů liber (43,5 miliardy korun).

Kromě propojovacích poplatků Oftel zasahuje ještě do dalšího palčivého problému mobilních operátorů. O nynějška totiž již nebudou moci blokovat mobilní telefony pro používání jen ve své síti. Lidé tak budou moci snáz přejít k jinému operátorovi, pochopitelně až poté, kdy jim skončí smlouva s původním, nebo se z ní vyplatí, mají-li telefon dotovaný. Mobilní telefony jsou bohužel v Británii pro Čecha docela drahé, takže pořídit si na ostrovech mobil se nevyplatí, ani když bude neblokovaný.

Letošní regulace je méně výrazná než opatření z roku 1999, které by mělo do března příštího roku, kdy vyprší jeho platnost, snížit ceny pro uživatele celkem o jednu miliardu liber. Jeho platnost se však na poslední půlrok rozšíří i na operátory Orange a One 2 One, kterých se zatím netýkalo. Nově tedy budou stará reguleční pravidla platit pro všechny čtyři operátory.

Ředitel Oftelu David Edmonds se sice vyslovil proti prohlubování státní regulace mobilního telekomunikačního trhu a připomněl, že ceny za telefonování se od počátku roku 1999 snížily o 30 procent, ale některé služby operátoři prý stále předražují. „Proto je nutné i v příštích čtyřech letech některé ceny regulovat,“ říká Edmonds. „Na druhé straně však Oftel zrušil povinnost pro Vodafone a BT Cellnet poskytovat kapacitu své sítě virtuálním operátorům.“ Podle prvních reakcí tato změna potěšila především Cellnet, který patří British Telecomu.

Pro nás je milé, že během jednání o cenách hovorů by mělo dojít i na hovory ze zahraničí, které jsou podle regulátora také značně vyšší, než by být mohly. Snad se tedy dočkáme toho, že do britských mobilních sítí budeme volat o nějakou tu korunu levněji.

Dění v Británii jen dokazuje, že to je mezi operátory na celém světě stejné - propojovací poplatky jsou často tak vysoko nad reálnými náklady, že rozum obyčejného zákazníka zůstává stát. Státní regulační orgány však pracují v Británii i zde a tak můžeme doufat, že třeba někdy už nebudeme muset tak pečlivě přemýšlet, jestli volat kamarádovi do konkurenční sítě nebo ne. Ale kolotoč je nekonečný - přijdou ceny za služby sítí třetí generace a boj o rozumné ceny začně znova. Žádná opatření pro GSM totiž na sítě UMTS neplatí.