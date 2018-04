Hry pro iPhony budou ještě lepší, ale možná se vám nevejdou do telefonu

, aktualizováno

Apple zvýšil limit velikostí programů ve svém App Storu. Je to především ústupek vývojářům her, kteří tak budou moci pro iOS připravit poutavější a rozsáhlejší herní tituly. Ale má to také jednu stinnou stránku. Do základních iPhonů se totiž takových titulů moc nevejde.