Veletrh v Las Vegas bude ve znamení tabletů s Androidem i LTE

CES (Consumer Electronic Show) je pro fanoušky spotřební elektroniky jednou z největších událostí roku. Právě zde mají možnost často úplně poprvé se seznámit nejen s tím, co firmy chystají na nejbližší měsíce, ale i s tím, kam směřuje jejich vývoj. CES zkrátka určuje trendy minimálně na celý další rok.

Soudě podle prvních zpráv a chystaných prezentací bude letošní rok patřit mobilní platformám ve všech podobách, prim pak budou hrát především tablety. Ty si podle všeho pro sebe získá Android, i když nové procesory dávají šanci i Windows 7.



Ve Spojených státech se zřejmě chystá také rychlý rozjezd sítí čtvrté generace (zejména LTE). Dva velcí výrobci, Motorola a HTC, totiž na CES oficiálně představí své 4G modely pro síť Verizon. A zapomenout samozřejmě nesmíme ani na smartphony, jejichž boom bude letos určitě pokračovat. I tady zřejmě bude hodně bodovat Android, který navíc začíná ovládat i levnější modely.

Když tablet, tak s Androidem

Podle prvních zpráv i odhadů zahraničních analytiků ovládne Android většinu trhu s tablety. Již v prosinci naznačila hlava vývoje systému Android Andy Rubin, že se brzy dočkáme speciální verze Androidu určené právě pro tablety. To by mělo náskok tohoto operačního systému mezi tablety ještě zvýšit.

Novou verzi předvedl Rubin na tehdy ještě neoficiální zařízení z produkce Motoroly. Podle plánu tiskových konferencí se na CES odbude oficiální premiéra tohoto tabletu. Kromě Motoroly bychom se v Las Vegas měli dočkat nových tabletů z produkce ASUS, Aceru, Dellu, Lenova, LG a Toshiby. Velká očekávání vkládají američtí pozorovatelé i do novinky ohlášené u nás méně známou firmou Vizio.

Svůj boj o trh tabletů ale nechce vzdát ani Microsoft. Ostatně byl to Steve Ballmer, kdo loni na CES předvedl první z nové generace tabletů. Novinku od HP ale za pár týdnů zastínil iPad od Apple. Letos chce ale Ballmer představit nové tablety s Windows 7.

Kromě toho se ale na CES dočkáme nových generací mobilních vícejádrových procesorů určených jak pro tablety, tak pro chytré telefony. Intel hodně sází na svoji platformu Sandy Bridge s novou generací procesorů i3/i5/i7 a integrovanou grafickou kartou. AMD chce kontrovat platformou Brazos. Ta opět obsahuje integrovaný grafický čip, který by měl bez problémů zvládat video v rozlišení 1080p a přitom být velmi levný a mít nízkou spotřebu.

Internet v Americe pofrčí

Už v prosinci oznámil Verizon spuštění své LTE sítě. Tu mohou zatím uživatelé využívat pomocí dvou USB modemů z produkce firem LG a Pantech. Na veletrhu CES se ovšem podle všeho dočkáme i prvních telefonů s podporou LTE. První bude zřejmě Motorola, jak prozradil výkonný ředitel pro provoz sítě Verizonu ve svém rozhovoru pro Wall Street Journal. Uvedl v něm, že právě smartphone této značky brzy zařadí do distribuce. Americká média přitom spekulují, že brzy po Motorole by měl následovat i Apple s novým iPadem i iPhonem. Těch bychom se mohli dočkat koncem prvního pololetí.

Svou tiskovou konferenci ohlásil na CES i americký T-Mobile. Ten podle všeho neoznámí spuštění LTE sítě, ale upgrade na HSDPA+. Tuto technologii už operátor zkouší i v Česku (čtěte: Nejrychlejší mobilní internet v Česku...). Podle prvních zpráv nabídne nová síť teoretickou rychlost až 42 Mb/s pro download a až 21 Mb/s pro upload. To by předčilo i možnosti, které zatím nabízí většina ADSL linek nejen v Česku. Podle americké verze časopisu PC Magazine nezůstanou stranou ani AT&T a Sprint. Oba operátoři se ale pravděpodobně připojí spíše k T-Mobile, protože o chystané LTE síti nejsou žádné informace.

Smartphony za babku

Stejně jako loňský rok bude i ten letošní zřejmě patřit smartphonům. Ty by se navíc měly posouvat do stále nižší cenové hladiny. Na veletrhu CES se tak kromě levného modelu Via Phone od Vizia dočkáme také nových modelů z produkce všech významných výrobců. Velmi aktivní jsou v tomto směru zejména LG, Samsung a HTC, tedy výrobci, kterým se na americkém trhu tradičně velmi dobře daří. Podle očekávání PC Magazine přinese CES hned několik nových smartphonů v cenovém rozmezí 50 až 99 dolarů (941 až 1 864 korun). To je výrazně méně, než doposud nejlevnější smartphone prodávaný u nás, tedy Vodafone 845 (čtěte: Nejlevnější Android je výborný mobil...).

Na CES ovšem nebudou chybět ani high-end modely, kterým bude zřejmě také dominovat Android. Dočkáme se tak telefonů s 8 - 12 Mpx fotoaparáty, podporou WiMAXu, LTE i HSPA+ a také displejů s vysokým rozlišením a přehráváním HD videa.

Internetová auta

Mobilní internet nyní nastupuje i do aut. Nejde přitom jen o umístění wi-fi routeru do auta, jak to nabízí například řešení od českého O2 (čtěte: Podělte se o mobilní připojení...). Na CES chystá své vystoupení Rupert Stadler, člen představenstva automobilky Audi. Dá se předpokládat, že bude hovořit o novém systému zábavy pro vozy této značky. Směr už naznačil nový model Audi A8 (čtěte: Nejlepší vestavěné navigace...), který už má mobilní internet integrován do svých systémů a funguje jako hotspot.

Oficiálním vozem CES je Ford, a tak ani on nechce zůstat pozadu. Na výstavě představí novou generaci svého systému SYNC od Microsoftu, který umožňuje bezproblémově propojit mobilní multimediální zařízení (telefony či hudební přehrávače) s automobilem a synchronizovat hudební a video soubory mezi autem a přenosným zařízením. Podle všeho představí Ford na veletrhu CES také spojení s mobilním internetem a zřejmě i podporu pro produkty Apple.



Ford s novým systémem SYNC