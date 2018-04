Čekáme tři přelomové inovace. Od středy v Berlíně na veletrhu IFA

Na veletrhu IFA novinky představí Acer, Asus, Huawei, Lenovo, Samsung, Sony a další výrobci. Některé jsou už známé, něco se výrobcům do premiéry zatím podařilo utajit. Tiskové konference proběhnou většinou ve středu a ve čtvrtek, výstaviště se pro veřejnost otevře v pátek. Veletrh pak trvá do 9. září. Dodejme, že pokrývá většinu segmentu spotřební elektroniky a prezentují se zde i výrobci bílé techniky.

Tři novinky, které mají výrobci ukázat na veletrhu IFA, by měly být přelomové. Budou to přístroje s funkcemi, které budou mít jako první na trhu. Začít můžeme u Samsungu, který svou zásadní informaci představil v předstihu. Jeho chytré hodinky Gear S2 budou v nabídce ve třech variantách - každá s netradičním a možná přelomovým otočným ovladačem okolo ciferníku. Ale to nejzajímavější bude mít nejvyšší verze Gear S2 3G.

Tyto hodinky budou fungovat samostatně, mají telefonní modul. Což převratná novinka není, ale první použití eSIM už ano. Zabudovaná eSIM je snem výrobců už delší dobu, mluvilo se o ní hlavně v případě Applu a později i Samsungu. Ten ji tedy v hodinkách nabídne jako první. Výhodou eSIM by měla být snadná změna operátora, nebudete muset měnit fyzickou kartu, tudíž si pro ni ani nebudete muset chodit, nebo čekat, až ji nový operátor zašle. Praktické zkušenosti ale zatím nikdo nemá.

Samsung Gear S2 Classic

Druhou přelomovou novinkou bude první použití 4K displeje v mobilu. Má ho mít nové Sony Z5 Premium (výrobce představí i dvě další varianty tohoto modelu). Sami jsme zvědaví, jestli extrémní 4K rozlišení (4 096 x 2 160 pixelů) bude poznat a jestli to k něčemu bude. Ale můžeme očekávat, že mobilů s takto velkým rozlišením bude přibývat.

Třetí inovací a možná tou nejzajímavější má být použití technologie nazývané Force Touch u nového modelu Huawei - nástupce řady Mate. Force Touch umí rozpoznat sílu stisku na displej a tuto technologii by měly mít i nové iPhony. Huawei by je o pár dnů předstihl, Apple ukáže iPhony 9. září, ale v prodejnách možná budou první mobily s touto technologií spíš právě modely Applu.

Z veletrhu IFA budeme po celý zbytek týdne přinášet podrobné zpravodajství. O mobilech na Mobil.iDNES.cz a další technické novinky vám představí kolegové na serveru Technet.cz.

Pokud byste se chtěli na novinky podívat osobně, tak do čtvrtka v předprodeji stojí denní lístek 12 eur, tedy asi 320 korun. V nabídce je i zvýhodněné vstupné 2+1 a rodinné. Na pokladnách je pak denní lístek o 5 eur dražší, respektive od oběda stojí vstup opět 12 eur.

Do Berlína jezdí mnoho autobusových společností, což je asi nejlevnější varianta. Využít můžete i vlak a nebo dopravu vlastním autem. Po dálnici to je z hranic asi dvě a půl hodiny cesty a dálnice, respektive městský okruh, vede až k výstavišti. Parkovacích míst je zde hodně, ale pozor, celé centrum Berlína vyžaduje zelenou ekologickou plaketu, kterou vydají po předložení technického průkazu české stanice technické kontroly.