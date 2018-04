Veletrh HandyExpo 2001 - první postřehy

Zájem návštěvníků zatím trošku pokulhává za očekáváním ...

Tlačenice a davy se zatím nekonají, není to ale vždy ke škodě věci - je alespoň čas na každém stánku věci řádně probrat. Taky je pravda, že jsem odcházel v pátek odpoledne a je možné, že hlavní zájem návštěvníků příjde až večer a o víkendu.

... některé stánky se ale přesto těší velkému zájmu publika

Největší tlačenice byla u stánků Handspringu, kde pánové trpělivě předváděli hit nadcházející sezóny - telefon - komunikátor s PalmOS vestavěným handheldem Treo 180.

Je to poprvé, co jsme mohli spatřit tento telefon v České republice, a zájem návštěvníků tomu odpovídal. Handspring předvedl tento telefon rovněž na předváděcí akci v přednáškovém sále. Měl by se začít prodávat v ČR na začátku ledna za cenu cca 32.000 Kč.

Vystál jsem u stánku Handspringu malou frontu - jediný kousek Trea (byla to varianta s klávesničkou) šla z ruky do ruky a všichni, kdo přišli ke stánku, tak říkali - „Máte tady to Treo ?“, „Nemohl bych vidět Treo ?“. Nakonec jsme ale dočkali (viz následující fotografie).

PDAPlanet - stav obležení !

Dalším stánkem, který byl v trvalém obležení, byl PDAPlanet, kde majitel firmy a nestor Palmů v Čechách Jindra Klásek se sluchátkem a mikrofonem neúnavně vysvětloval a prezentoval PDA produkty. Firma připravila pro HandyExpo zvláštní ceník svých produktů.

Líbí se i stánek GPS, kde firma PICODAS Praha představuje rozsáhlou řadu GPS navigátorů značky GARMIN.

REDGrep - co chystají ?

REDGrep připravil ve spolupráci s MUltione CZ novou službu pro uživatele počítačů Palm - je to Palm WebCast - na Palm můžete nyní pomocí přijímače SlyFox přijímat bezdrátově elektronickou poštu a obsah oblíbených webových stránek. Společnost připravila rovněž lokalizaci aplikace SMS ze sady PalmOS Internet Mobil Kit. Pozdě odpoledne měl pan Mikšíček přednášku o WebClippingu - pokud vše dobře půjde, měli byste si přečít aktualitu na toto téma od Davida Kubálka.

PalmKnihy

PalmKnihy - pánové Vlček a Bodlák mají určitě důvod k radosti - již brzy oslaví stažení 200.000 knihy ze serveru PalmKnihy, připravili rovněž nový design serveru, takže se všichni fandové PalmKnih mají nač těšit !

Tespo - dovozce Sony

Potěšila firma Tespo, která je dovozcem počítačů Sony Clié - k dispozici jsou modely S320, N610, N710 a N760. Nechtěli bychom to zakřiknout, ale podle informací z firmy by se mohly záhy objevit i T415, objednávat budou i T600. Zpoždění za dodávkami do USA by mohlo činit jen asi jeden týden ! Na tomto stánku byly k vidění i výrobky od Landware - klávesnice GoType a hlasový záznamník GoVox.

PHcom - nový Xircom

Námi nedávno představený produkt REPsale už známe, ale pan Poslušný nám předvedl nový 802.11b Xircom ve Visoru - to, co vidíte na přiloženém obrázku, není binec na stole, ale Visor, který právě na dálku HotSyncuje přes Xircom přijímač s PC. Dosah tohoto zařízení je ve volném terénu až 300 metrů !

Palmare.cz připravuje na tento víkend další - podrobnější informace z veletrhu HandyExpo, pokud budete mít zájem (a na HandyExpo jste se letos nedostali), přijďte nás navštívit!