VELETRH COMNET PRAGUE OPĚT PŘINESE TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI

2N a Software602 představí úsporu nákladů na telefonní spojení v rámci ComNet Solutions Parku

Praha, 25. března 1999 - Veletrh ComNet Prague 99, který bude zahájen 11. května na pražském Výstavišti, přinese stejně jako v uplynulých 6 letech řadu nových technologií v obasti komunikací. I letos se veletrh stane místem, kde se setkávají odborníci z oblasti informačních technologií a komunikací a pracovníci s rozhodovací pravomocí, aby se seznámili s nejnovějšími trendy a novými technologiemi, které přispívají k ekonomickému rozvoji České republiky.

Mezi nejdiskutovanější témata na českém trhu patří oblast telekomunikací. Firmy hledají způsoby telefonování a připojení k internetu, která jim zajistí efektivní a ekonomicky dosažitelnou komunikaci. S takovým řešení letos přichází vystavovatel veletrhu ComNet Prague - česká společnost 2N ve spolupráci s firmou Software602.

S růstem nákladů se dnes potýká většina podniků. Při jejich snižování nemohou zůstat stranou ani náklady na telekomunikační služby. Komunikační systém ATEUS-OMEGA přináší řešení tohoto problému. Jde o řešení telefonní ústředny s automatickou volbou nejlevnější trasy spojení. Kromě integrované brány GSM a rozhraní pro telefonování přes Internet v sobě tato ústředna zahrnuje program, nazvaný "Šetřící automat".

Příkladem úspory nákladů na telefonování může být volání mezi pevnou linkou a telefonem v síti GSM, kdy za 1minutu zaplatíme 10 Kč. Pokud pro hovor zvolíme jakoukoli jinou cestu, klesne cena na 5,50 až 1,30 Kč. Podobný rozdíl potová následuje například u mezinárodních hovorů.

Telefonování přes Internet

Přestože telefonování přes Internet je u nás dosud málo využíváno, je velmi perspektivní. Převedení telefonního hovoru do sítě Internet je cenovou alternativou zejména u mezinárodních hovorů. Veřejně populární se stala služba Peagas Internet Call, ale v privátních sítích je internetová telefonie dosud málo využívána. Obě strany, které spolu chtějí hovořit, musí mít kompatibilní zařízení, zpravidla počítač, software a připojení na Internet. Díky spolupráci firmy 2N a francouzské firmy APLIO je v ústředně integrován modul Internet telefonie, který pro provoz nepotřebuje počítač. Druhá strana, například zahraniční partner, může pro spojení využít stejnou ústřednu ATEUS-OMEGA nebo ATEUS-APLIO. Tento jednoduchý přístroj, do kterého naprogramujete telefonní číslo, jméno a heslo pro připojení k Vašemu Internet providerovi, automaticky naváže spojení po stisknutí jediného tlačítka.

ComNet Solutions Park

Konkrétní demonstraci celého řešení si budou návštěvníci veletrhu moci prohlédnout v rámci jedinečného projektu ComNet Solutions Park. Po celou dobu trvání veletrhu (od 10. do 13. května 1999) budou vedle dalších zajímavých aplikací probíhat demonstrace systému ATEUS OMEGA s odborným výkladem.

O veletrhu ComNet Prague 99

Každoroční veletrh ComNet Prague je nositelem nejpokrokovějších informačních a komunikačních technologií v zemích střední a východní Evropy, který seznamuje odborníky v oblasti výpočetní techniky a komunikací jak z podnikové sféry, tak z oblasti vládních institucí a státního sektoru s technologiemi, produkty a trendy, které se prosazují ve vyspělých zemích. Jejich řešení jsou velmi rychle realizována v lokálním podnikatelském prostředí. Letošní ročník veletrhu ComNET Prague se bude konat v Průmyslovém paláci pražského Výstaviště od 11. do 13. května 1999.

Informace o ComNet Prague 99 naleznete na http://www.comnet-prague.cz.

O společnosti 2N

Společnost 2N byla založena jako ryze český subjekt v roce 1991 s orientací na výrobu telekomunikační techniky. Neustálá inovace a přizpůsobování pobočkových telefonních ústředen potřebám zákazníků vedly k tomu, že do roku 1998 bylo na 14 000 pobočkových ústřednách řady ATEUS instalováno již více než 230 000 přípojů. Pod heslem "Investujte do úspory" již v minulém roce představila společnost 2N první novinky, které umožňují díky využívání konkurenčního prostředí provozovatelů veřejných sítí výrazně snížit náklady na hlasový přenos.

O společnosti Software602

Software602 a.s. je největším tuzemským producentem programového vybavení pro PC v oblasti kancelářských aplikací, komunikací a databází s plnou podporou Internetu a intranet/extranet technologií. Všechny produkty Software602 úzce spolupracují a jsou integrované přes standardy a prostředí 32bitových operačních systémů Windows 95/NT.

Mateřská firma Software602 a.s. se sídlem v Praze má základní jmění 50 mil. Kč a její akcie (ISIN CZ 000 909 2300) jsou veřejně obchodovatelné. Marketing a prodej produktů mimo Evropu s důrazem na Severní Ameriku (USA/CAN) zajišťuje dceřinná firma Software602, Inc. se sídlem v Jacksonville (USA).

Podrobné informace o společnosti 2N a systému ATEUS-OMEGA naleznete na http://www.tel-2n.cz.

