Mobilní Vánoce v lednu. Špičkové novinky představí Xiaomi, Sony i LG

Veletrh CES konaný zkraje roku patři k nejdůležitějším událostem ve světě mobilních telefonů. Podle serveru Digitimes si tam totiž odbude premiéru hned celá řada globálně zaměřených špičkových smartphonů.

Podle Digitimes tam představí svůj nový top model raketově rostoucí čínské Xiaomi. To bude pravděpodobně znamenat vstup na obrovský trh ve Spojených státech. Oficiálního prodeje smartphonů Xiaomi by se tak mohla dočkat i Evropa. Xiaomi se zatím drží především na domácím trhu a pomalu expanduje na další asijské trhy. V Česku telefony této značky prodávají nezávislí dovozci, nyní akorát začíná prodej modelu Mi4.

Na veletrhu CES má Xiaomi představit svůj nový vrcholný model Mi5, který řádně zatopí zavedené konkurenci. Má mít velký 5,7palcový displej s ultravysokým rozlišením QHD. Chybět by neměl u špičkových smartphonů už pomalu standardní senzor otisků prstů. Procesor by měl být čtyřjádrový od Qualcommu.

V Las Vegas si také odbude premiéru nové Sony Xperia Z4, a to přesto, že současné vrcholné Sony Xperia Z3 se prodává teprve krátce. Sony by tak mělo potvrdit svoji současnou strategii představování top modelu každých šest měsíců. Xperia Z3 byla představena v záři na veletrhu IFA v Berlíně.

Zajímavá by měla být i premiéra nástupce LG Flex. Stejně jako současný model i nástupce bude vybaven zaobleným displejem. Výbava jistě nabídne ještě lepší parametry. Ty by mohly kopírovat výbavu povedeného LG G3, které si na nástupce ještě chvíli počká. Prodává se totiž stále dobře.

Spekuluje se i o premiéře nového top HTC, nástupce modelu One (M8). Americké trhy jsou pro HTC velmi důležité, a proto se spekuluje, že příští rok ukáže firma novinku právě v Las Vegas.

Méně pravděpodobná je další spekulace jihokorejských médií, které uvádí, že by se ve Vegas mohl objevit i nový top Samsung Galaxy S6. Respektive, když by se tak stalo, tak by se do Nevady podívala speciální verze telefonu se zahnutým displejem (více v tomto článku).

Redaktoři Mobil.iDNES.cz a Technetu (o chystaných technologických novinkách čtěte zde) tradičně přinesou on-line zpravodajství přímo z veletrhu včetně detailního představení všech novinek. CES v Las Vegas začíná 6. ledna, ale tiskové konference jednotlivých značek startují již 4. ledna.