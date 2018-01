Město hříchu ukáže první mobilní novinky roku 2018. Které to jsou?

Slavné město hazardu je mimo jiné také domovem jednoho z největších veletrhů spotřební elektroniky na světě. CES (Consumer Electronics Show) začíná vždy hned na začátku ledna, tentokrát se ovšem jeho rozjezd posunul až na druhý týden roku – to proto, že akce související s veletrhem startují vždy už v neděli před jeho oficiálním zahájením, což by ovšem tentokrát znamenalo, že by začínal vlastně ještě v loňském roce. Na představení některých novinek si tak počkáme o pár dní déle, než bylo v minulých letech obvyklé.

Ale rozhodně o novinky nepřijdeme, ačkoli jednotliví výrobci na CESu většinou nepředstavují své nové špičkové smartphony - k tomu pořádají vlastní akce nebo vyčkávají na barcelonský veletrh MWC, který se koná na přelomu února a března. To však neznamená, že by byl CES na novinky chudý a nezajímavý. Naopak, řada značek tu představuje smartphony, které jsou vlastně mnohem důležitější, než top modely: v Las Vegas se tradičně setkáváme s řadou nových telefonů střední třídy, které často aspirují na nejprodávanější modely svých značek. A nejinak tomu bude i letos.

(Ne)premiéra

Nový Samsung Galaxy A8 (2018), tedy model vyšší střední třídy, už známe (více viz Chcete levný Samsung S8? Ptejte se v lednu na model A8). Jihokorejský výrobce jej trochu nečekaně představil jen několik dnů před Vánoci a my známe dokonce už i jeho českou cenu: 12 990 korun.

Avšak CES bude první příležitostí, jak se s novým modelem „áčkové“ řady seznámit - tedy podobně, jako jsme loni na lasvegaském veletrhu poprvé zkoumali teď již dosluhující loňské modely této modelové řady. Určitě si tedy prohlédneme nový A8 a nejspíš i jeho většího bratříčka A8+, který ovšem na českém trhu k dispozici nebude. A není vyloučeno, že Samsung na CESu odhalí i cenově dostupnější zástupce „áčkové“ řady, ovšem oficiální informace o tom nemáme.

Podobně se spekuluje o tom, že Samsung přece jen ukáže alespoň jakési lákadlo, malou ochutnávku, která se bude týkat chystaného modelu Galaxy S9. Uvidíme. Šušká se také něco o skládacím telefonu Galaxy X, ale v tomto případě podle nás jde skutečně jen o určité přání než skutečnou chystanou premiéru.

Huawei zaútočí na USA

Čínský Huawei také nechystá do Las Vegas žádné zásadní novinky, ale jeho přítomnost určitě za pozornost stojí. Podle dosavadních zpráv by mohla firma právě na CESu oznámit rozsáhlou expanzi na americký trh, kde se jí doposud příliš nedařilo. V Las Vegas tak značka uvede na tento trh své špičkové smartphony série Mate 10 a podle všeho i modely levnější značky Honor.

Loni zde Honor ukázal model 6X, ovšem jeho nástupce, tedy model 7X zažil světovou premiéru ještě před koncem loňského roku v Londýně (více viz Ukázali nám nejvýhodnější supermobily. Ale nutí nás kupovat dražší modely). Ovšem právě 7X by měl být také představen coby novinka pro Ameriku. A jednu malou naději v podobě novinky důležité i pro náš trh pak přítomnost Honoru dává: firma by totiž ještě mohla ukázat další cenově dostupný model, který by se měl prodávat i na českém trhu. Honor 7X u nás totiž k dispozici nebude, zatímco novinka s kompaktnějším tělem by k nám měla vstoupit brzy – určitě ještě před barcelonským veletrhem.

Takový model zatím Honor představil jen v Číně a nese označení 9 Lite. Jeho displej má stejně jako u modelu 7X taktéž téměř bezrámečkovou konstrukci a poměr stran 2:1, jen úhlopříčka je menší, a sice 5,65 palce. To znamená, že Honor 9 Lite má sice velký displej, ale překvapivě kompaktní tělo. Jsme zvědavi, zda jej Honor v Las Vegas ukáže.

Sony chystá změnu

Japonská značka Sony sice nepatří k největším výrobcům chytrých telefonů, ale její poslední modely XZ Premium, XZ1 a XZ1 Compact jsou jak povedenými kousky, tak v rámci možností i docela úspěšnými modely. I Sony by mělo na CESu představit novinku a možná bude jediným výrobcem, který tady uvede skutečnou vlajkovou loď. Mělo by tedy jít o nástupce XZ Premium a podle všeho by mělo jít o první model, který dostane v současnosti čím dál populárnější displej s poměrem stran 2:1 a bezrámečkovou konstrukcí.

Spekuluje se, že v této souvislosti dojde k větší změně designu modelů Sony, ale my tipujeme, že typické hranaté tvary s kovovým rámem japonská značka zachová a změna se odehraje hlavně v čelní části s displejem.

Další blackberry

Na CESu bývá aktivní i čínská společnost TCL, která vyrábí smarpthony Alcatel a čerstvě také BlackBerry. Právě nový smartphone s kanadskou značkou by mohl být jednou z novinek veletrhu, byť opět není nic potvrzeno a firma nemá oznámenou samostatnou tiskovou konferenci. Nicméně TCL svou „keynote“ má a na ní by mohlo na novinku BlackBerry dojít – fanoušci značky čekají především na špičkový smartphone, který by mohl konkurovat těm nejlepším, ale v současné nabídce od zahájení aktuálního módu spolupráce chybí i levnější přístroje.

Překvapí LG?

Korejská značka LG zaujala v loňském roce publikum svými bezrámečkovými modely G6 a Q6, v závěru roku pak přišla s typem V30. Na CESu určitě nebude LG chybět, ale otázkou je, s jakými telefony se tu „vytasí“. Zbožným přáním nejspíš zůstane premiéra modelu G7, ta se ovšem podle nás uskuteční až později. Ale bezrámečková móda by se mohla začít šířit i do nižších cenových kategorií – LG na CESu v minulosti představilo například smartphony levnější řady L, což by se mohlo letos opakovat. Firma má také podle všeho představit chytrý reproduktor, který bude alternativou ke Google Home.

Google poprvé

Samotný Google doposud na CESu nikdy nevystavoval, podobně jako se veletrhu vyhýbá Apple. Jenže letos to bude jinak – Google bude mít velkou výstavní plochu na jednom z prominentních míst areálu. Co se tu bude dít, zatím jisté není. Firma nejspíš vsadí především na propagaci svého řešení pro virtuální realitu – Daydream. Vystavovat bude určitě i stávající produkty, CES tak bude paradoxně příležitostí, kdy si budeme moci vyzkoušet smartphony Pixel 2 a Pixel 2 XL, které se k nám do redakce doposud nedostaly. A je možné, že Google přijde i s nějakými dalšími novinkami, byť nový smartphone určitě nepředstaví.

Špičkový procesor

Veletrh v Las Vegas je místem, kde se nepředstavují jen samotné produkty, ale také určitá řešení, která jsou ve výrobcích následně používána. Tradičně tu své špičkové procesory pro nadcházející rok ukazuje Nvidia, která ovšem ze světa chytrých telefonů se svými čipsety trochu vycouvala a soustředí se na jiné oblasti, třeba včetně automobilového průmyslu. Mimochodem, právě automobilky budou mít na CESu také spoustu atraktivních technických novinek.

Ale zpět k procesorům – nejspíš už před samotným veletrhem představí výrobce čipů Qualcomm nový očekávaný procesor Snapdragon 845, který by měl pohánět ty nejvýkonnější smartphony letošního roku. S parametry a schopnostmi čipu, který nejspíš dostane i nový Samsung Galaxy S9 a po něm další smartphony, se tak během CESu určitě seznámíme.

Qualcomm navíc na svém stánku tradičně vystavuje i další zajímavá zařízení, která u nás nejsou běžně dostupná nebo která se teprve chystají na trh. Můžeme tedy očekávat, že i tady objevíme něco zajímavého.

A mnohem víc toho bude k objevování v oblasti příslušenství. Očekávat můžeme záplavu různých chytrých asistentů a všemožná zařízení pro chytrou domácnost, umělá inteligence se ovšem jistě objeví i v mnoha dalších novinkách.