Vedení Českého Telecomu dostane milionové odměny

Vedení Českého Telecomu začne od března příštího roku dostávat čtvrtletní prémie, které v celkovém součtu přesáhnou 200 milionů korun. Píšou to dnešní Hospodářské noviny. Valná hromada schválila v červnu na návrh představenstva takzvaný Kompenzační plán, který počítá s vysokými odměnami nejen pro management, ale i pro členy dozorčí rady.

Jedním z důvodů pro udělování prémií je podle oficiální zprávy Telecomu mimo jiné chystaná privatizace. Odměna "závisí na vývoji cen akcií Českého Telecomu na veřejných trzích a výsledku privatizace," citují HN z důvodové zprávy ke Kompenzačnímu plánu.

Odměnu dostanou manažeři a dozorčí rada i v případě, že se privatizace odsune, nebo zcela zruší. Poslední prémie má být vyplacena v prosinci 2006. Pokud bude Telecom prodán dřív, vedení dostane najednou všechny zbývající odměny.

Politici neměli o odměnách vesměs tušení, uvádí deník. Tvrdí to i ministr financí Bohuslav Sobotka, jehož podřízení sedí v dozorčí radě Telecomu. "Neví o tom. Je to věc dozorčí rady," řekl mluvčí ministerstva Marek Zeman.

Ministr informatiky Vladimír Mlynář o odměnách již slyšel. "Je to absurdní. Management nemá přímý vliv na změnu majitele akcií. Není jasné, za co by vlastně měl odměnu dostat. Nemám pro to rozumné vysvětlení," řekl. Mluvčí Telecomu Vladan Crha obhajuje odměny s tím, že jde o nástroj, jak motivovat manažery k co nejvyššímu zhodnocení majetku.

"Je to zainteresování obou statutárních orgánů firmy na stejném cíli. Není na tom nic špatného," řekl předseda Fondu národního majetku Jan Juchelka. Dozorčí rada ani management nechtějí hovořit o částce kterou si nakonec rozdělí a odkazují pouze na vzorec z Kompenzačního plánu. Analytici oslovení HN podle středečních údajů spočítali, že výše odměny by činila celkem 237 milionů korun.