Vědci zjistili, proč nás štve poslouchat cizí hovory. Domýšlíme si je

"Nedokážeme tak dobře přesunout naši pozornost z poloviny konverzace (takzvaného polologu), jako když posloucháme dialog," řekla podle agentury Reuters Lauren Ebersonová, spoluautorka studie, která by se měla objevit v odborném časopise Psychological Science.

"Protože polology jsou mnohem rušivější a nemůžete je ignorovat, mohlo by to vysvětlovat, proč jsou lidé tak podráždění," dodala. Podle ní se lidé z útržků konverzace pokoušejí domyslet zbytek a předvídají, co hovořící řekne. "Když slyšíte polovinu konverzace, dostanete méně informací a nemůžete tak dobře předvídat. Vyžaduje to více pozornosti," vysvětlila.

Výzkumu Ebersonové a jejího kolegy Michaela Goldsteina se zúčastnilo 41 univerzitních studentů. Plnili při něm úkoly vyžadující soustředění, při kterých naslouchali jedné nebo oběma stranám telefonního rozhovoru. Chyb se dopouštěli častěji, když slyšeli jen jednoho hovořícího.

"Výsledky ukazují, že pozornost řidičů se může snížit, když někdo ze spolucestujících při jízdě telefonuje," uvádí studie.

Mobilní telefon mělo loni ve světě 4,6 miliardy uživatelů, uvádí Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), mezivládní odborná organizace OSN. To jsou asi dvě třetiny světové populace. Podle údajů americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) je nejvíce uživatelů mobilů, 634 milionů, v Číně. Následuje Indie s 545 miliony a Spojené státy s 270 miliony uživateli.