Nová baterie v sobě má „hasící přístroj“. Už se nepřehřeje

O úspěšném návrhu a především testování takového li-ion akumulátoru pojednává článek ve vědeckém časopise Science Advances. Pro vědce nebylo žádnou novinkou, že trifenyl fosfát (TPHP) lze s úspěchem použít jako zpomalovač hoření, hlavní výzvou však byla jeho vhodná aplikace v akumulátoru tak, aby látka tuto roli mohla plnit.

Týmu ze Stanfordovy univerzity se podařilo polymer s TPHP aplikovat přímo do elektrolytu článku. Následné laboratorní testy prokázaly, že jakmile teplota baterie stoupne ke 150 °C, dochází vlivem rozpouštění polymerového pláště k uvolnění TPHP přímo do elektrolytu a tato látka během pouhých čtyř desetin sekundy eliminuje chemické reakce, jež by mohly způsobit požár a následnou explozi baterie.

Pokusy s aplikací TPHP u nabíjecích článků nejsou ojedinělé, ovšem v předchozích případech měla nevhodná aplikace vždy negativní vliv na výkon a životnost takového článku.

Projekt Stanfordovy univerzity by tak mohl znamenat průlom a jeho komerčním nasazením by zřejmě šlo zcela eliminovat nebezpečí vzniku požárů nebo explozí baterií u přenosných zařízení.

Snímek vláken trifenyl fosfátu z elektronového mikroskopu

Přehřátí článků může způsobit příliš rychlé nabíjení nebo jeho výrobní vada, jež může vést ke zkratu. Právě dosud nespecifikované patálie, které způsobovaly četné exploze baterií předčasně ukončily životní cyklus jinak výborně hodnoceného Notu 7, za nějž prakticky neexistuje rovnocenná náhrada.

Samsung celou věc dosud analyzuje a závěry interního vyšetřování přislíbil zveřejnit 23. ledna. Podle informací agentury Reuters rozbory potvrzují původní domněnky, že za případy explodujících přístrojů skutečně stály vadné bateriové články.