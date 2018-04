Vědci slibují samonabíjecí mobil, stačí na něj křičet

Mobilní telefony a další přenosné kousky elektroniky by se mohly v budoucnu samy nabíjet jen z energie zvuku. Korejští vědci představili svůj vlastní systém, který přeměňuje zvukovou energii na energii elektrickou.

Podobný systém, rovněž založený na piezoelektrickém jevu, již před více než dvěma lety představil americký tým. Skupina doktora Sang-Woo Kima má ale nyní technologii, která je relativně blízko praktickému použití.

Zatím ovšem ne v mobilních telefonech. Miniaturní systém s tenkými vlákny oxidu zinku mezi dvěma elektrodami a vibrační membránou na vrchu totiž zatím umí zvuk o intenzitě 100 decibelů přetvořit na elektrické napětí asi 50 milivoltů. To je pro nabíjení baterie telefonu málo, technologie ale může posloužit pro napájení miniaturních zařízení s malým odběrem.

Tým doktora Kima už ale pracuje na vylepšené verzi systému, která by měla umět získávat větší množství energie i ze zvuků nižší intenzity. Pak by se telefony a další přístroje opravdu mohly nabíjet z běžného okolního zvuku. Vědci si dovedou představit ale i řadu jiných aplikací. Například protihlukové stěny u silnic by mohly rovnou vyrábět elektřinu pro stavby v okolí.

Stejně jako v případě starších nápadů na získávání energie z okolí, není ani v tomto případě jasné, jak daleko od uvedení do praxe se technologie nachází.