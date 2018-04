Vědci mají první funkční ohebný mobil. Do pěti let změní trh, tvrdí

Supertenký ohebný mobil označili vývojáři z kanadské Queens University příznačným názvem PaperPhone. Prototyp mobilního přístroje budoucnosti je tenoučký a přináší nový způsob ovládání. Ačkoli umí PaperPhone reagovat i na dotyk na displeji, novinkou v ovládání budou různá ohýbací gesta.

Telefon bude uživatel jednoduše ovládat jeho ohýbáním do různých tvarů. Třeba ohnutí v rozích může sloužit pro listování seznamem nebo menu, ohnutí celé strany pak potvrdí volbu. Ohnutí naznačující otočení strany doopravdy otočí stranu u právě čtené knihy apod.

Prototyp "papírového" mobilu používá ohebnou verzi technologie e-ink, kterou dobře známe především z populární čtečky elektronických knih Amazon Kindle. K tomu je přidána řada senzorů, které registrují ohyb. Prototyp zatím není napojen do sítě operátora, interakci s okolím demonstruje propojením s počítačem pomocí klasického kabelu.

Z použité technologie plynou jasné výhody a nevýhody konceptu. Předností je skvělá čitelnost, minimální energetická náročnost a vysoká odolnost celého řešení. Ohebný mobil je prakticky nezničitelný. Na druhou stranu: displej je zatím jen černobílý, nepodsvícený a překreslování obrazu na něm chvíli trvá. Takže se displej nehodí na sledování videa nebo pohodlné čtení webu. To se ale může s vývojem technologie měnit.

Šéf laboratoře Human Media a zároveň tvůrce konceptu Roel Vertegaal tvrdí, že takto vypadá budoucnost. Do pěti let prý bude velké množství přístrojů na trhu připomínat jeho koncept. Pět let je v mobilních technologiích dlouhá doba, a tak věříme, že se během ní podaří odstranit současná omezení PaperPhonu.

Na druhou stranu jistou šanci by podobný přístroj na trhu měl už dnes. Byl by určen především pro ty uživatele, kterým dnešní smartphony s barevnými displeji a malou výdrží baterie nijak nepřirostly k srdci. Mohla by to být alternativa pro ty uživatele, kteří raději na mobilu čtou knihy než sledují videa. Vzhledem k popularitě čtečky Kindle by se určitě našel dostatek zájemců.

Univerzitní tým představil kromě telefonu i jakousi obdobu současných tabletů. Jmenuje se Snaplet a v kancelářích budoucnosti by měl úplně nahradit papír. V tomto případě by mohl být příchod do praxe pravděpodobně i rychlejší.