Véčko v moderním hávu za tři tisíce – recenze Nokia 2760

Jednou jsou véčka moc barevná a jindy byste na nich nenašli více než pár odstínů šedé. Ačkoli se tentokrát designéři krotili, nepostrádá dnes recenzovaný telefon onen pověstný šmrnc a rozhodně se neřadí mezi nudné kousky. Z trochou nadsázky by se dalo říci, že jde o nástupce velice populární Nokie 6131, tentokrát však v nejnižší třídě. Přirovnat by se dala i k podobně levné Nokii 6125, od níž se model 2760 liší tradičněji pojatou klávesnicí a horším vnějším displejem.

Každému je asi jasné, že v nejnižší kategorii probíhá tvrdý konkurenční boj a každá maličkost se počítá. V tomto ohledu nenechává Nokia nic náhodě a kromě FM rádia, vnějšího displeje nebo podpory Javy nabídne třeba Bluetooth a jednoduchý webový prohlížeč. To vše v ceně do tří tisíc korun. Zní to všechno jako moc velká idylka? Následující recenze prozradí více.

Katalog mobilů:

Dnes recenzovaná Nokia 2760 a dvojice Alcatelů OT-C630 a OT-E259, který zaujme především svojí nízkou cenou.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika: Véčko nižší třídy, které válcuje konkurenci funkční výbavou a zajímavým vzhledem, který není příliš vyzývavý a už vůbec ne upjatý.

Design a konstrukce – jednoduchost výhodou

Provedení Nokie 2760 je velmi střídmé a jediným výraznějším prvkem je lesklá plocha na čelní straně, kterou ještě lemuje stříbrní oblouček. V našem případě měla tato část červenou barvu a v obchodech seženete i verzi písečnou a tmavě fialovou. Nemusíme snad připomínat, že tato plocha je doslova magnetem na otisky prstů a občasnému leštění se nevyhnete. Zbytek přístroje pokrývají již pouze dva odstíny šedivé a povrch není prakticky vůbec matný.

Na konstrukci kloubu véčka si nemůžeme stěžovat a stejně se dá hovořit o dílenském zpracování. Nikde nic nevrže a další pozitivní zprávou je, že gumová záslepka konektorů na vrchní straně pevně drží u těla přístroje a ztráty se obávat nemusíte. Za velký mínus naopak považujeme, že Nokia 2760 nemá žádná boční tlačítka. Na jednu stranu to sice zlepšuje design telefonu či zčásti držení v ruce, ale kvůli ztlumení hlasitosti musíte hluboko do menu telefonu.

Svými rozměry bohužel Nokia 2760 díru do světa neudělá. Přesto se s mírami 87x 44,8x20,7 mm a hmotností 80 gramů řadí v kategorii véček do rozumného průměru. Drobnou zajímavostí je, že mikrofon není umístěn pod klávesnicí, ale přímo pod kloubem. Zhoršení kvality hovoru jsme však nepozorovali.

Klávesnice a ovládání – větší už být nemůže

Jak už u véček bývá pravidlem, na klávesnici zbylo ohromné množství místa a Nokia 2760 není výjimkou. Alfanumerická část si tak může dovolit pouze mírný zdvih a rozestupy mezi tlačítky jsou minimální. Přesto je psaní velmi pohodlné a každý stisk tlačítka jistý. Klávesnice je podsvícena jasným bílým světlem.

Podobně se dá hovořit i o červené části, na které se nachází dvojice kontextových kláves, zelené a červené sluchátko a samozřejmě čtyř směrný kříž s potvrzovacím tlačítkem ve svém středu. Ten je navíc šikovně prohnut dovnitř a nehrozí, že byste omylem stisknuli jinou klávesu.

Nokia 2760 disponuje dobře známým uživatelským prostředím Series 40, z čehož plynou veškeré výhody a případně i nevýhody. Jednotlivým směrům čtyř směrného kříže lze přiřadit libovolné funkce a na pravém kontextovém tlačítku naleznete zkrácenou verzi menu, kterou si opět můžete přizpůsobit podle vašich potřeb. V hlavním menu se bohužel nedá pohybovat pomocí klávesových zkratek a tuto schopnost nečekejte ani od dalších vnořených položek.

Displej a výdrž baterie – téměř rekordní výkon

Černobílý vnější displej (96x68 pixelů) skutečně plní pouze informační charakter a třeba SMS zprávu si na něm nepřečtete. Na vině jsou mimo jiné opět chybějící boční tlačítka. Zobrazení se tak dočkal pouze čas, datum, informace o operátorovi a další stavové údaje. Podsvícení má světle modrou barvu a příjemně ladí s červenou plochou, jež ho obklopuje.

Po rozevření telefonu na vás už vykoukne o poznání lepší displej s rozlišením 128x160 pixelů s možností zobrazit až 65 tisíc barev. Přestože v porovnání s vyšší třídou nejde o žádný zázrak, jde ve své třídě o více než slušná čísla. Dá se tak odpustit i horší čitelnost na přímém slunečním světle a celkem znatelný rastr.

Nokia 2760 se však může bez většího ostychu řadit mezi véčka s největší výdrží a jenom těsně jí unikla příčka nejvyšší, kterou stále drží Motorola W220. Při našem testování vydržela při životě bez mála celý týden a to vše zhruba při deseti minutách hovoru, několika odeslaných SMS zprávách a dvou hodinách hraní s Javou. Připomínáme, že telefony na noc nevypínáme.

Telefonní seznam a zprávy – zavedený standard

Do Nokie 2760 se vejde až tisíc kontaktů, z nichž každý může mít několik telefonních čísel a údaje zahrnující například adresu, narozeniny, emailové adresy a samozřejmě lze osobě přiřadit vlastní obrázek. Jednotlivé záznamy můžete třídit do skupin a poté je odlišit vyzváněním nebo podle nich filtrovat hovory. Telefonní seznam zvládá zobrazovat záznamy ze SIM karty a paměti přístroje naráz. Nokia 2760 navíc dokáže synchronizovat kontakty se stolním počítačem.

Editoru SMS moc nechybí k dokonalosti a spolu s vynikající klávesnicí se psaní stává skutečně potěšením. Přesně vidíte, kolik znaků zbývá do konce zprávy a na kolik částí bude rozdělena. Slovník T9 můžete natrvalo vypnout či ho naučit nová slova. Dobrou zprávou je, že ořezává před odesláním českou diakritiku a nezkracuje tak délku zprávy. Pomalu běžným standardem se stává šikovná lišta pro rychlé vložení obrázků, kontaktů a událostí.

K dispozici je emailový klient (POP3, SMTP a IMAP4), který zvládá například stahovat pouze hlavičky zpráv, ale už si neporadí s velkými přílohami či automatickým vyzvedáváním schránky. Samozřejmě se nezapomnělo ani na editor multimediálních zpráv.

Kalendář, data a zábava – sestupná tendence

Někoho možná překvapí relativně propracovaný kalendář se třemi druhy náhledů (denní/týdenní/měsíční) a několika údaji ke každé události. V položkách organizéru najdete ještě jednoduché úkoly, poznámky, stopky a kalkulačku. Budík je pouze jeden, zato však může budit opakovaně v určené dny v týdnu. K internetu se připojíte pouze za pomocí technologie GPRS.

Mezi java aplikacemi se kromě převodníku „všeho na všechno“ ukrývá ještě dvojice her. Paměť má kapacitu zhruba 13MB a můžete ji zaplnit i MP3 vyzváněcími tóny. Propracovanější přehrávač byste hledali marně, a tak musíte dát zavděk FM rádiu, které sice nepodporuje RDS, ale zato dokáže automaticky naladit stanice a poté je uložit na 20 volných pozic. V základním balení naleznete ještě velice slušná stereo sluchátka, jež jsou pro spuštění rádia nutná.

U VGA (640x480 pixelů) fotoaparátu nemá příliš cenu se zdržovat, protože kvalita snímků si příliš obdivu nezaslouží a poslouží skutečně k ilustrativním účelům. Ještě hůře dopadly video záznamy (rozlišení 176x144 pixelů) pořízené fotoaparátem. Jediným potěšujícím faktem pro někoho může být, že lze vypnout zvuk spouště. Další nastavení nemají na výslednou kvalitu prakticky žádný vliv.

Závěr – buďte moderní