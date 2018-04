Véčko (téměř) pro každého, možná i pro vás – Recenze Nokie 6085

Nokia 6085 patří do velmi nabité kategorie telefonů s cenovkou mezi čtyřmi a pěti tisíci korun. V tomto cenovém rozpětí si mohou uživatelé vybrat telefony rozličných konstrukcí, vzhledů a výbav.

Přitom je téměř pravidlem, že telefony této kategorie již mají téměř veškerou potřebnou výbavu - vestavěný fotoaparát, Bluetooth nebo infraport a slot pro paměťové karty se v tomto cenovém rozpětí stávají už samozřejmostí.

Katalog mobilů:

Katalog mobilů: Nokia 6085 a telefony s podobnou cenou a výbavou - Sony Ericsson W200i a Z530i, Samsung E250, Motorola Slvr L7 a BenQ-Siemens CF61.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Telefon nižší střední třídy s neutrálním designem a podporou paměťových karet a bluetooth.

Podobnou výbavu i cenovku jako Nokia 6085 má mít například nejlevnější Walkman na trhu, Sony Ericsson W200i, extravagantní véčko téhož výrobce, model Z530i, elegantní slider Samsung E250, tenká Motorola SLVR L7 a L7e, sehnat se ještě dá BenQ-Siemens CF61 s megapixelovým fotoaparátem. Svou výbavou i pojetím designu je Nokii 6085 velmi blízká i výrazně levnější Motorola V360. A zapomenout také nesmíme na fakt, že s cenou o trochu výše již číhají výprodejové telefony bývalých špičkových řad.

I ve vlastní stáji najde 6085 konkurenci, například v podobě hudebního modelu 5200. Mezi tou vší konkurencí představuje Nokia 6085 konzervativní alternativu. A jak si tedy vede? Čtěte dále.

Vzhled a konstrukce – šedivá myška

Ačkoli je Nokia 6085 v prodeji ve čtyřech barevných variantách, označení „šedivá myška“ přístroj docela věrně vystihuje i v případě růžového provedení. V případě námi testované šedé barvy pak sedí stoprocentně. I když je Nokia 6085 véčko, rozhodně nelze telefon označit za stylovou záležitost. To ovšem nemusí být žádná nevýhoda, naopak velké množství uživatelů hledá právě designově neutrální a nenápadný přístroj. Těmto požadavkům vyhoví 6085 beze zbytku.

V zavřené poloze působí přístroj velice kompaktně a uceleně, najdeme na něm jen minimum rušivých prvků. Malý vnější displej je spolu s čočkou fotoaparátu uzavřen ve stříbrném lemu, který je společně se stříbrným pruhem na zádech telefonu jediným výraznějším designovým prvkem. Jinak jsou přední a zadní plocha společně s horní stranou vyvedeny ve zcela jednolité šedi. Ta přechází mírně do boků telefonu aby tak v zavřeném stavu vytvořila kresbu hodně protáhlého písmene C.

Zbylé plochy, tedy boky a spodní strana s konektorem jsou vyvedeny v černé barvě. Zcela v duchu nenápadnosti přístroje zde na levém boku najdeme rovněž černou klávesu regulaci hlasitosti a tlačítko fotoaparátu. Na pravém boku se pak nachází krytka slotu pro paměťové karty. Ta tentokrát netvoří kus pryže, ale jsou to plastová dvířka.

Po otevření telefonu na nás opět čeká černo-šedo-stříbrná barevná kombinace. Šedá je klávesnice a plocha kolem displeje, oba prvky jsou pak stříbrně orámovány. Zbývající místa jsou černá.

Co se konstrukčního zpracování týče, Nokia by se měla trochu polepšit. Telefon sice drží pevně po hromadě, nikde nic nechrastí a nevrže, ovšem celkově působí velmi plastově. Nehezká je klávesa ovládání hlasitosti, která se při stisku na jedné straně odchlípne na druhé straně úplně od telefonu. Ale to není to nejhorší. Ze všeho nejhrůznější je zvuk, který Nokia 6085 vydává při otevření, respektive zavření. Nesnášíte zvuk, kdy nehty skřípou o tabuli? Tak to raději Nokii 6085 neberte do rukou.

S rozměry 92 x 46 x 23 milimetrů patří tato Nokia mezi větší véčka, v ruce ani kapse to ovšem nevadí. Naopak překvapí poměrně nízká hmotnost 84 gramů, která dokazuje plastovost celé konstrukce.

Displeje a klávesnice – žádný důvod k nadšení

Jestliže můžeme design telefonu označit za nenápadný a průměrný, naprosto stejně se můžeme vyjádřit o technických parametrech obou displejů. Samozřejmě myšleno v rámci třídy. Vnější displej Nokie 6085 je pouze monochromatický. Zobrazení je inverzní a displej je zapuštěn hodně hluboko pod krycím sklíčkem, což znamená, že na zhasnutém displeji toho moc neuvidíte. Podsvícení displeje je modré.

Hlavní displej má na danou cenovou kategorii telefonů typické rozlišení 128 x 160 obrazových bodů. Je pasivní, ale nad průměr trochu vystupuje schopnost zobrazit 262 000 barev, ovšem displej tím nad svými konkurenty žádnou velkou výhodu nezískává. Naopak, subjektivně se nám zdál horší než u většiny konkurentů.

Klávesnice telefonu je také trochu rozporuplná. Všechna tlačítka jsou dostatečně veliká a výborně hmatově odlišitelná, dostatečně rozměrná je i navigační klávesa s potvrzovacím středem, takže s ovládáním telefonu nebudou mít potíže ani jedinci s velkými prsty. Na náš vkus je však stisk kláves zbytečně tuhý a klávesnice při něm vydává už zbytečně hlasitý zvuk.

Žádné výhrady nemáme vůči podsvícení klávesnice. To je přiměřeně silné, takže zbytečně ve tmě nepálí do očí, přitom je hezky rovnoměrné a klávesy jsou dobře čitelné.

Ovládání telefonu nebude jistě nikomu dělat potíže. Nokia si jen připravila jednu netypičnost. Jistě si někteří z vás na okolních fotografiích všimli, že 6085 postrádá klasické vypínací tlačítko tak typické pro mobily finského výrobce. Jeho funkci převzala klávesa pro ukončení hovoru, telefon se vypne jejím delším stiskem. To ovšem znamená, že profily musíte přepínat z menu.

Menu telefonu je opět typické pro výrobce, může mít podobu seznamu, nebo matice ikon. Ta je skrolovací, protože menu obsahuje v první úrovni 11 položek. Typickou pro Nokie se také stala možnost zobrazení aktivního pohotovostního režimu, takže tato možnost nechybí ani zde.

Baterie – slušná výdrž

Při našem testu jsme Nokii 6085 příliš nevytěžovali voláním, přístroj si spíše užíval poklidného lenošení v pohotovostním stavu. V něm vydrží plně nabitá Nokia i více než 6 dní, což je docela slušný výkon. Pokud budete využívat telefonní funkce přístroje poskrovnu, je dost možné, že v reálu se dostanete na 5 dní výdrže. Jakmile ovšem telefonování a využívání ostatních funkcí zintenzivníte, očekávejte zhruba čtyřdenní výdrž. Pokud k tomu navíc ještě přidáte využívání MP3 přehrávače a třeba Bluetooth, výdrž může klidně klesnout i pod hranici tří dnů.

Telefonování a zprávy – klasika

Z hlediska telefonování a zpráv na nás u Nokie 6085 nečekají žádné novinky. Vše je podřízeno klasickému schématu výrobce. Pravidlem se u výrobce staly minimálně triální telefony do jejichž řad se počítá i dnes testovaný přístroj.

Adresář 6085 je vícepoložkový, ke každému kontaktu si můžete uložit dostatek různých údajů. Nechybí ani narozeniny, nebo možnost přiřazení individuálního vyzvánění a obrázku. Celková kapacita adresáře je 500 položek. U Nokie jsou samozřejmostí i skupiny volajících a vyzváněcí profily, které podle těchto skupin umí filtrovat hovory.

Na hovory můžete být upozorněni i MP3 vyzváněním, což se dá u telefonu s podporou paměťových karet očekávat. Samotná kvalita hovoru nijak nevybočuje ze zaběhnutých standardů.

Zprávy se u Nokie 6085 píší v editoru na který jsme si již také zvykli. Příjemce vyberete ještě předtím, než zprávu začnete psát, pak se přesunete do příslušného pole pro psaní samotné zprávy. Slovník T9 píše s diakritikou a standardně s ní i zprávy odesílá. V menu se ale dá tato vlastnost vypnout. Při čtení zpráv se při standardní velikosti písma vejde na displej šest řádků, při volbě malého písma pak dokonce řádků 11.

Zprávy MMS se píší v editoru jiném a jak bude odeslaná zpráva vypadat zjistíte až volbou náhledu. Mimo to umí Nokia 6085 pracovat také s emailem.

Organizace a data – zas to samé

Svými organizačními a datovými schopnostmi naše slečna průměrná opět nikterak nepřekvapí. Není to ovšem žádný důvod ke kritice, vždyť co více než podporu GPRS/EDGE a sady klasických organizačních funkcí od telefonu této kategorie očekávat. Bluetooth, kterým Nokia 6085 disponuje, se v této kategorii stává standardem, stejně tak je již běžná absence infraportu. K počítači telefon připojíte pomocí datového kabelu, v balení s telefonem byste jej ovšem hledali marně. To samé platí i o paměťové kartě, tu si musíte také dokoupit.

Organizační funkce zde reprezentuje klasická sada kalendáře, úkolovníku, poznámek, kalkulačky, minutky, stopek a budíku. Budík může být opakovaný, kalendář nabízí všechny běžné pohledy a možnost vytváření opakovaných událostí. Události jsou zde pěti typů – jednání, volání, narozeniny, poznámka a upomínka. Zapomenout ještě nesmíme na hlasový záznamník. K procházení internetu u tohoto modelu využijete vestavěný xHTML prohlížeč.

Zábava – kvalitní přehrávač bez sluchátek

Stejně jako Nokii 6085 v balení chybí datový kabel, tak chybí i sluchátka. V balení naleznete jen obyčejnou bondovku. Telefon ovšem nemá žádný klasický konektor, takže svoje sluchátka k němu připojíte až po zakoupení redukce. Vestavěný hudební přehrávač je docela kvalitní a k poslechu muziky jen vybízí. Pochopitelně umí hrát na pozadí, nechybí ekvalizér, třídění hudby do různých kategorií podle různých kritérií a vytváření playlistů. Telefon umí hrát i přes Bluetooth, podporuje profil Advanced Audio Distribution (A2DP), takže poslech je stereofonní. Nezapomnělo se ani na podporu rádia, takže hudební výbava je opravdu kompletní.

Vestavěný fotoaparát jistě nebude důvodem, proč si Nokii 6085 kupovat. Rozlišení VGA se hodí tak akorát na displeje mobilních telefonů, hodnotit kvalitu fotografií na počítači snad nemá ani smysl. Fotoaparát ani neoplývá kdovíjakými schopnostmi, omezuje se pouze na digitální zoom, má samospoušť, dovede snímat sekvenčně a při fotografování si můžete vybrat různé efekty. Umí natáčet i video, ovšem pouze v miniaturním rozlišení 176 x 144 bodů.

To nabídka java her a aplikací potěší uživatele daleko více. Telefon má integrovaný překladač, který umí vyhledávat a překládat slova z pěti jazyků. Čeština mezi nimi ovšem chybí, i tak může ale jít o užitečnou pomůcku (třeba když umíte anglicky a hledáte odpovídající výraz v němčině). Další aplikací je převodník jednotek a měn. Přítomná je aplikace Sensor pro posílání zpráv přes Bluetooth, potěší program Správce výdajů. Posledním programem je Světový čas.

Hry nabídne 6085 čtyři, což je také poměrně bohatá nadílka. První hrou je variace na tetris, dále pak telefon nabízí golf, casino a sudoku.

