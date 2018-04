Véčko na kosmetice, aneb nové LG W5201 (preview)

LG má ambice uspět se svými telefony i v Evropě, a proto nabízí jak klasicky koncipované telefony, tak pro korejskou firmu tradičnější véčka. Z první kategorie přístrojů jsme vám jednu aktuální novinku představili před nedávnem, jednalo se o model W5300 s barevným displejem. Dnes se naopak podíváme na jedno nové véčko, které sice nemá barevný displej, ale těží z úspěchů svého předchůdce.

W5201 - jen drobné změny

Druhou novinkou je LG W5201. V tomto případě se jedná jen o inovovanou verzi modelu W5200, který jsme vám představili podrobně v tomto článku. Rozdíly mezi oběma telefony jsou především kosmetického rázu. Novinka je o milimetr silnější v pase a je o třináct gramů těžší. Důvodem je větší hlavní displej, který má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů, zatímco model W5200 (pro evropské trhy označovaný jako G5200) má rozlišení jen 128 x 128 obrazových bodů. Jinak o novém displeji platí to, co o starém, umí zobrazit čtyři odstíny šedi a má atraktivní modré podsvícení.

Kosmetické změny najdeme především na přední straně zavřeného telefonu. Tam se nachází druhý displej, stejný jako u modelu W5200, ale jeho okolí bylo mírně přepracováno. Zaujme především leštěná horní část nad displejem a i samotný ozdobný okraj tohoto displeje je jinak tvarován. U předchozího modelu W5200 se jednalo o výrazně protažený ovál, u novinky výrobce použil tvar vzdáleně připomínající trojúhelník. Telefon tak opticky vypadá kratší než jeho předchůdce.

Fotografie pocházejí ze serveru Mobile-review.com

Výbava telefonu je identická s modelem W5200 a vlastně se nijak výrazně neliší od nedávno představeného modelu W5300. Ovládání telefonu je stejné jako u modelu W5200, tedy pomocí čtyřsměrného kurzorového kříže a prostředního potvrzovacího tlačítka. Z dostupných informací však nevyplývá podpora GPRS, ale v této chvíli tuto informaci nemůžeme ani potvrdit, ani vyvrátit (námi testovaný model W5200 GPRS podporoval, ale technické specifikace pro východní trhy u tohoto modelu GPRS neuvádějí). V případě modelu W5201 ani není známo, jestli se bude prodávat v Evropě, pokud ano, bude před číselným označením místo písmene W písmeno G.

Zanedlouho i u nás?

Podle posledních informací to LG (divize mobilních telefonů) se vstupem na náš trh myslí vážně a nejpozději do poloviny roku začne své produkty oficiálně nabízet i tuzemským zákazníkům (na nových oficiálních českých stránkách výrobce je již připravena sekce mobilních telefonů, zatím je ale prázdná). Do této chvíle se zájemci o jeho telefony museli buď vydat do zahraničí, nebo si museli objednat telefon přes neautorizovaného dovozce. S přímým vstupem výrobce na náš trh by mohly klesnout vcelku vysoké ceny jeho telefonů a zajištění záručního a pozáručního servisu by mohly zvýšit zájem o telefony této značky. Pro vcelku konzervativní tuzemský trh by telefony LG měly znamenat příjemné oživení.