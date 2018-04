Véčko, které vám nastaví zrcadlo - recenze Sony Ericssonu Z610i

Skutečně stylové véčko byste v nabídce Sony Ericsson hledali marně. Zatímco třeba Samsung jich má na rozdávání, Sony Ericsson sázel hlavně na walkmany, které se líbily spíše mužům. Dnes recenzovaný Z610i se může při dobře zvolené barevné kombinaci hodit i do rukou něžnější poloviny lidstva. Okouzlí elegantními křivkami a především čelní stranou, která je z velmi lesklého plastu a v podstatě si s ničím nezadá s kapesním zrcátkem. Nezapomnělo se ani na vnější informační displej, který je téměř neznatelný a tím pádem nenarušuje vzhled telefonu.

Z610i by přitom mohl svými funkcemi soupeřit s nejlepšími kousky výrobce. Bohužel od svých kolegů okoukal několik záporných vlastností softwarové části a některé zdánlivé maličkosti ve výbavě chybí. Definitivně odzvonilo automatickému zaostřování u fotoaparátu, které patří výhradně řadě Cybershot. Někomu se může stýskat například po infraportu nebo podpoře EDGE. I přesto se jedná o jedno z nejvybavenějších stylových véček na trhu.

Dobře vybavený stylový mobil s nevšední povrchovou úpravou

Sony Ericsson nešel při navrhování Z610i zbytečně do extrémů a přestože kromě diskrétního vnějšího displeje ničím nešokuje, dá se zařadit mezi výstavní kousky. K dostání je ve třech barevných provedení – černá, růžová a modrá. Do redakce dorazila na posledním místě zmiňovaná modrá varianta, která pokrývá pouze přední a zadní kryt. Sněhově bílá barva naopak zabírá boční strany telefonu a po odklopení části v okolí displeje a klávesnice.

Na pohled celá kombinace barev působí velmi příjemně a reflexní vrstva na vrchní straně jenom dokazuje, že se o žádnou plastovou hračičku nejedná. Jedinou její chybou je, že se na ní s oblibou zachytávají otisky prstů a jiné nečistoty. Navíc prakticky nejde zabránit tomu, aby při otevírání telefonu zůstala kompletně netknutá. A pokud jsme si u nějakého telefonu stěžovali na podobnou vlastnost, u Z610i to platí dvojnásobně. Zbytek konstrukce je zpracován na výbornou a to včetně kloubu, který při plném otevření zapadne do vnitřní drážky, čímž se zabraňuje nechtěnému zavírání přístroje. Z610i by mohl trochu zapracovat na své váze, celých 110g se na véčkové telefony rozhodně nesluší. Co se týče jeho rozměrů 94 x 49 x 20 mm, řadí se do přijatelného průměru.

Klávesnice a ovládání – spousta místa na psaní

O klávesnici u Z610i se nedá mluvit jinak než v superlativech. Má ideální zdvih a rozestupy jsou dostatečně velké, tudíž nehrozí žádné překlepy. To samé platí pro kulaté navigační tlačítko s potvrzovací klávesou, která je dostatečně vystouplá a ke sklouznutí palce do strany nemůže dojít. Alfanumerická část je podsvícena světle modrou barvou, okolí navigační klávesy bíle.

Ovládání se nijak neliší od ostatních telefonů Sony Ericsson poslední doby. Dvě kontextová tlačítka, korekční a návratové tlačítko bohatě stačí na pohodlný průchod menu a na všechny činnosti s tím související. K dispozici jsou i klávesy sloužící pro vstup do vlastního menu, internetového prohlížeče a aplikaci obsluhující fotoaparát. Rovněž potěší indikační dioda v levém dolním rohu přístroje.

Boční tlačítka zastupuje pouze dvojice pro regulaci hlasitosti a jedna miniaturní klávesa pro pozastavení či spouštění skladby z přehrávače. Vypínací tlačítko, které se běžně nachází na horní straně přístroje, byste nyní nalezli ve spodní části klávesnice pod křížkem. Po jeho krátkém stisknutí se dostanete k nabídce profilů. Na stejném místě se nachází zámek klávesnice a ztišení všech zvuků, ke kterým se dostanete i přes klávesové zkratky.



Displej – hlavně diskrétně

K vnitřnímu displeji nemáme skoro výhrady. Sice by mu daleko více slušelo QVGA rozlišení na rozdíl od stávajícího 176x220, ale i přesto podává slušné výkony. Žádných ostrých přechodů si nevšimnete a celou situaci navíc Z610i dohání podporou 262 tisíc barev. Čitelnost na přímém slunci je takřka výborná. Hlavní nabídku přístroje opět tvoří dvanáct ikon. Všechny další položky jsou již pouze textové a občas narazíte na záložky v horní části displeje.

Pokud stále váháte, zda Z610i má opravdu vnější displej, patříte mezi další oběti šibalského nápadu Sony Ericsson. Jednořádkový černobílý OLED displej s rozlišením 128x36 se totiž aktivuje v zavřeném stavu pouze při stisknutí některého z bočních tlačítek. Do té doby je absolutně neznatelný, splývá s čelní lesklou vrstvou a jeho ohraničení byste hledali velmi těžko.

Ačkoliv se v žádném případě neřadí mezi nejbarevnější a největší kousky na trhu, rozhodně vám poskytne všechny důležité informace bez toho, aniž byste museli véčko otevírat. Kromě příchozího hovoru, nové zprávy nebo události z kalendáře na něm uvidíte právě přehrávanou skladbu včetně úrovně hlasitosti. Stav baterie, síla signálu a aktuální čas se již bere jako samozřejmost.

Baterie – v nouzi nezklame

Čím si stále Z610i drží slušný náskok před konkurencí je Li-Pol baterie, se kterou se nemusíte obávat vycestovat mimo dosah nabíječky na více jak čtyři dny. Přitom si pohodlně zavoláte až 15 minut denně, pošlete několik SMS zpráv a zhruba pět hodin se můžete věnovat poslechu hudby. Netřeba dodávat, že výrobcem proklamovaná čtyřikrát větší výdrž patří bohužel do říše snů.

Telefonní seznam a zprávy

Některé věci se skutečně nemění a ani Z610i se neodchyluje od ostatních modelů výrobce uvedených v tomto roce. Telefonní seznam pojme přesně tisíc kontaktů s dvaceti různými položkami. Kromě několika čísel, adresy, emailu a spousty dalších věcí můžete ke každému kontaktu navolit vlastní obrázek a vyzvánění, které se pro zbytek kontaktů mění centrálně pro jednotlivé profily.

Opakují se ale i hrubky, které Sony Ericsson provázejí již nějaký ten pátek. Opět nelze mít zobrazené kontakty ze SIM karty a vnitřní paměti naráz a jen marně byste se ho snažili donutit, aby řadil jména s diakritikou přesně podle abecedy a automaticky je nepřeřazoval na konec seznamu. Body navíc dostane Z610i za synchronizaci s MS Outlook a rozdělování kontaktů do dvou skupin, které slouží k rozesílaní hromadných SMS nebo filtrování volání.

Psaní zpráv se stává potěšením nejenom díky perfektní klávesnici, ale i editoru zpráv, jehož jedinou vadou na kráse je, že odpočítává až posledních 20 znaků z každé SMSky. Slova chvály naopak směřují ke slovníku T9, který se pilně učí nové výrazy a lze psát s diakritikou nebo bez ní. Zarytí odpůrci T9 jistě ocení, že ho mohou v menu natrvalo vypnout.

Nezvykle rychle v nabídce zpráv se vedle emailu, hlasových zpráv a MMS zabydlela i čtečka RSS kanálů. Do MMS zpráv můžete vložit zvuk, video nebo obrázky o souhrnné velikosti až 300kb. Ostudu nedělá ani emailový klient, který dokáže pracovat až s pěti různými účty a v pravidelných intervalech je kontrolovat. Nezastaví ho ani velké přílohy a pro úsporu přenesených dat je tu možnost stahovat pouze hlavičky zpráv.

Kalendář a datové funkce – Bez EDGE, ale s 3G

Beze změn zůstává i kalendář, který nabízí tři různé náhledy (denní/týdenní/měsíční) a vybrané události dokáže v pravidelných intervalech opakovat. Nechybí ani množství údajů, které lze ke každé položce doplnit od místa setkání až po krátký popis.

Pro méně náročné jsou k dispozici poznámky nebo úkoly, jenž si však neporadí s prioritou jednotlivých událostí. K organizéru se ještě řadí časovač, stopky, kalkulačka, paměť na kódy a až pět budíků, u nichž se myslelo i na opakování pouze v určité dny v týdnu. Pokud ještě více zapátráte v menu, naleznete převodník „všeho na všechno“ a aplikaci FaceWarp.

Ani Z610i nebude dalším přístrojem Sony Ericsson, který rozšíří řady telefonů s podporou EDGE a nabízí pouze GPRS v nejvyšší desáté třídě. Místo toho se může pyšnit podporou sítí třetí generace včetně videohovorů a kvalitním internetovým prohlížečem, jemuž nedělá potíže ani naše mateřština.

Fotoaparát a hudba – multimédia na úrovni

Samotné obslužné aplikaci fotoaparátu lze jen těžko něco vyčíst a nabízí vše od vyvážení bílé, různé efekty až po nastavení světelných podmínek. Výslednou kvalitu fotek pořízených v rozlišení až 2Mpix (1600x1200) sráží absence autofocusu, který si výrobce šetří už jenom pro řadu Cybershot.

Přestože se snímky řadí k tomu lepšímu na trhu, postrádají především ostrost. Ta a mnoho dalšího chybí natočeným videozáznamům. Navíc rozlišení 176x144 nemá v dnešní době u takto vysoce postaveného mobilu co dělat. Vaše výtvory můžete následovně upravovat nebo přehrávat v aplikacích VideoDJ, PhotoDJ a MusicDJ. Do předinstalovaných javových her se vešla pouze celkem chytlavá variace Tetrisu.

MP3 přehrávač umožňuje třídění podle interpretů, alba nebo jednotlivých skladeb. Kvalita zvuku je slušná, vlastností Walkmanové řady však dosáhne pouze stěží. Již v úvodu jsme pochvalovali samostatné tlačítko na pozastavení hudby, které naplno využijete až se sluchátky, která ovšem nejsou součástí základního balení. V něm naleznete pouze nabíječku, USB kabel a 64MB kartu Memory Stick Micro, jež se dozajista bude hodit jako rozšíření 20MB vnitřní paměti.

Závěr – solidně vybavené zrcátko