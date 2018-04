Véčko Christian Dior za 80 000 korun

Módní dům Christian Dior se přidal ke značkám Prada nebo Armani a nabídne vlastní mobilní telefon. Jestliže značka Prada spojila síly s LG a Armani se Samsungem, Dior vyvinul svůj první mobil s méně renomovanou společností ModeLabs. Ta má na svědomí například mobily pro MTV, nebo pro automobilku HUMMER.

Véčko od Diora nabídne dotykový displej a fotoaparát. Telefon bude vybaven i dálkovým ovládáním My Dior, které bude pravděpodobně fungovat přes Bluetooth. Luxusní véčko by mělo být dostupné po celém světě s výjimkou Jižní Koreje a Japonska. To dává tušit, že telefon bude podporovat GSM sítě.

Cena nového véčka Christian Dior bude začínat na 3500 dolarech, tedy v přepočtu na 56 000 korunách. Lepší verze bude stát 5000 dolarů, tedy 80 000 korun. K dispozici by měly být i dražší verze.