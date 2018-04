Večer nakreslili, ráno vystavili. ZTE udivuje neexistujícím konceptem

Na stánek ZTE lákal plakát s elegantním konceptem Surface. O něm se ale návštěvník nic nedozvěděl.

Výrobce, který stále častěji tlačí své levné telefony a smartphony evropským operátorům, totiž ukazoval jen plakát a video s tímto konceptem. Video bylo v nízkém rozlišení a velmi špatně vyrenderované: skoro jako by si u ZTE uvědomili, že nemají na CommunicAsia co vystavovat. A tak narychlo nechali "šikovného" designera nakreslit pár skic a podle nich vytvořili neumělý 3D model. Ten následně použili pro animace do videa.

Koncept Surface sám o sobě vypadá krásně a lákavě, nicméně o jeho smyslu jsme se na stánku nedozvěděli zhola nic. Navíc jsme u ZTE už v minulých letech na veletrzích viděli několik odvázaných designových kreací v podobě maket.

Nesměli jsme je vyfotit, přestože se žádná z nich později ani nedostala do výroby. Mimochodem, letos se nesměla v Singapuru u ZTE fotit ani běžná produkce. O nic ale nepřicházíte, všechny vcelku průměrné modely jsme pro vás už nafotili v Barceloně, nic nového ZTE nepřivezlo.

Možná se tentokrát u ZTE rozhodli, že se s maketou ani nebudou obtěžovat. Podobných kreací najdeme na stránkách různých designérských magazínů celou řadu. Ve společnosti papírových návrhů začínajících i zkušených designérů by ZTE Surface bylo jistě zajímavým kouskem.

Přesto, koncept na vytištěném papíře působil, ve světle prezentací ostatních výrobců, jako nepochopitelné zjevení.