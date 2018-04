Ve znamení barev a stylu – recenze Nokia 7610 Supernova

Možná si někteří pamětníci vzpomenou na původní přístroj s číselným označením 7610, který spatřil světlo světa již v roce 2004. Tenkrát šlo o chytrý telefon s netradičně spirálovitou klávesnicí a odvážným barevným podáním. Barvy jsou výsadou i dnes recenzovaného přístroje, ale bohužel s chytrostí, co se týče otevřeného operačního systému, to není tak horké.

Nokia 7610 Supernova pochází, jak už název napovídá, z nové modelové řady, kam v současné době spadají ještě další tři stylové telefony. Konkrétně je to jedno véčko (7510) a dva přístroje s klasickou konstrukcí (7210 a 7310). Hlavní devizou této modelové řady se stalo převlékání kabátu, ve kterém jsou jednotliví členové skutečně dobří. Dnes přišel na paškál vysouvací přístroj, který je po stránce tabulkových parametrů ze všech ostatních kolegů nejchytřejší. Neplatí ale rčení, že jednooký je mezi slepými králem?

Stručná charakteristika: Stylový přístroj, který zaujme především výměnnými kryty a vytvářením vlastních barevných schémat. Většina nedostatků se dá za určitých podmínek přehlédnout.

Vzhled a konstrukce – kabátů plná skříň

Nokia 7610 zajisté upoutá vaší pozornost velmi lesklou čelní stranou, v níž není prakticky vůbec patrný okraj displeje. Celý je chráněn plastovým sklíčkem, pod nímž se nacházejí i chromované části. Naštěstí na tomto povrchu nejsou příliš znatelné otisky prstů, zato však displej modelu 7610 na celé čáře prohrál souboj se sluníčkem.

Zadní stranu včetně boků telefonu kryje jediný kus plastu. V základním balení jsme v našem případě nalezli světle fialovou a tmavě modrou variantu tohoto zadního krytu. K dostání jsou samozřejmě i další barevné varianty. Při první výměně krytu nesmíte podléhat panice, že jde všechno ztuha, při další změně kabátku to bude o poznání snazší.

Trochu více práce si mohli dát konstruktéři s laděním odporu pružinky, který je vzhledem k absenci výstupku pod displejem příliš velký. Občas se tak stane, že vám může při otevírání palec lehce sklouznout a celou akci můžete začít znovu. Negativně se musíme vyjádřit i ohledně chromovaného povrchu jednotlivých kláves, které jsou prakticky neustále upatlané.

Po stránce vzhledu si od nás odnáší lepší dvojku, za níž mohou především k bílé vrchní části nepříliš ladící dodávané kryty. Zbytečnou kaňkou je fakt, že kryty lehce přesahují vysouvací část, což nevypadá zrovna nejlépe. Průměrnou známkou se dají hodnotit i rozměry 98 x 48 x 15 mm a hmotnost 99 gramů.

Klávesnice a ovládání – pozor na hudbu

Ani v této části není vše úplně ideální a Nokia se dopustila několika osudových přehmatů. Začněme třeba špatně zpracovanými bočními tlačítky pro regulaci hlasitosti a přímé spuštění naposledy přehrávané skladby. Obě dvě klávesy prakticky splývají s krytem a nejednou se vám stane, že omylem některé z nich při držení telefonu stisknete a nechtěně se spustí hudební přehrávač.

Mezi další problémy patří horní řada alfanumerické klávesnice, která není příliš vzdálena od samotné vrchní části a často do ní budete palcem narážet. Psaní textu spadá do o něco horšího průměru, protože jednotlivá tlačítka se při stisknutí naklání všech stran a na jistotě to rozhodně nepřidává. Navíc se klávesy celkem hluboko propadají do těla přístroje a vy zbytečně cítíte okolní plastovou mřížku, která jednotlivá tlačítka odděluje. Naopak musíme pochválit čtyř směrnou klávesu, které rozhodně pomohlo větší zapuštění středního potvrzovacího tlačítka.

K „hloupým“ Nokiím už neodmyslitelně patří uživatelské prostředí Series 40. To už jsme mnohokrát rozebírali a dodáme pouze, že se v některých ohledech může rovnat chytřejší Series 60. Novinkou je možnost okamžitě vyměnit barevný motiv. Stačí zamířit fotoaparátem na nějaký pokud možno výrazný odstín a počkat zhruba dvacet vteřin, než přístroj připraví nové barevné schéma a to včetně zčásti odpovídajícího podsvícení čtyř směrné klávesy. Vhodné nejspíše pro dámy, aby jim výrazná část jejich oblečení ladila s barevným motivem jejich telefonu.

Displej a výdrž baterie – klasika na všech frontách

Parametry displeje nijak vybočují z obvyklého standardu, a tak se můžete opět těšit na rozlišení 240x320 pixelů a 16 milionů barev. Jak už bylo zmíněno v úvodu, s jeho čitelností na přímém slunečním světle to není vůbec slavné.

Průměru se drží i výdrž baterie, která v našem testu dodávala energii přístroji celé čtyři dny. Někdy tato hodnota klesla na dva až tři dny, podle toho jako moc jsme s telefonem pracovali. Ostatně stále platí, že telefon na noc nevypínáme a výdrž testujeme zhruba při patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS a dvěma hodinách poslechu hudby za udané časové období.

Telefonní seznam a zprávy – vše jak má být

Nokia 7610 opět těží z výhod uživatelského prostředí Series 40 a nabídne tak telefonní seznam s kapacitou 2000 kontaktů, k nimž můžete přidat nepřeberné množství údajů. Nezapomnělo se ani na třídění kontaktů do skupin, filtrování volání či příkladnou synchronizaci se stolním počítačem.

To nejlepší můžete čekat od tohoto vysouváku, i co se týče textových zpráv. Editor poctivě odpočítává již napsané znaky a ukazuje do kolika části bude zpráva rozdělena. Přestože slovník T9 píše s diakritikou, nedochází ke zkracování zpráv. Mezi standardní výbavu patří emailový klient, který bude většině uživatelů vyhovovat.

Organizátor a multimédia – pro práci i pro zábavu

Kalendář a obvyklou sestavu jednoduchých poznámek, úkolovníku, převodníku „všeho na všechno“ a jediného opakovaného budíku doplňuje třeba globální vyhledávání v rámci telefonu, Nokia Maps a Opera Mini. S tou se k internetu připojíte jedině přes GPRS a případně EDGE.

Po stránce zábavných funkcí nepostrádá Nokia 7610 hudební přehrávač, který dokáže perfektně třídit veškeré skladby. Nechybí ani FM rádio s RDS, pro jehož spuštění musíte mít připojená sluchátka. Ty společně s microUSB kabelem, 512MB paměťovou kartou a již zmiňovaným výměnným krytem naleznete v základním balení.

Fotoaparát modelu 7610 je pro nás spíše zklamáním. Ačkoliv disponuje vcelku slušnými tabulkovými předpoklady (3,2Mpix a automatické ostření), výsledné fotografie odpovídají spíše průměru. Největší vrásky na čele vám nejspíše udělá nepříliš dobrá ostrost snímků. Potěšující je však přisvětlující LED dioda a možnost nahrávat video v rozlišení 640x480 pixelů při 30 snímcích za vteřinu.

Závěr – příjemná stylovka