Ve Zlatých stránkách už budou i mobilní čísla

TOKIO - Skupina 26 předních světových mobilních operátorů a výrobců telekomunikačních zařízení se dohodla na společném vývoji nového vysokorychlostního systému pro mobilní telefonování. Nový standard by měl být desetkrát rychlejší než nynější služby třetí generace (3G), oznámila dnes

japonská společnost NTT DoCoMo.

Na podpoře nové normy se vedle největšího japonského operátora dohodly světová mobilní jednička Vodafone a výrobci zařízení jako Siemens, Alcatel nebo japonská NEC. Nový standard by měl být schopen rychlého přenosu videa s vysokým rozlišením, uvedl mluvčí DoCoMo podle agentury Reuters.

Základní technické specifikace nového systému budou sestaveny do roku 2007. Pro komerční provoz žádný termín stanoven nebyl, uvedl mluvčí. Japonský list Nihon keizai šimbun napsal, že DoCoMo chce nabízet tuto službu již v roce 2009. Operátor by v této souvislosti měl do modernizace sítě investovat přes 100 miliard jenů (přes 21,5 miliardy korun).

Nový standard zřejmě vytvoří poptávku po mobilních telefonech s velkými displeji pro hraní her a sledování filmů. Výrobci mobilů předpokládají, že jejich masové rozšíření povede ke snížení počátečních vysokých nákladů.

Náklady na sítě 3G vedly na konci 90 let k finančnímu vykrvácení řady telekomunikačních společností a přemíra investic přivodila v celém odvětví hlubokou krizi. Zavádění sítí označovaných též jako UMTS je přitom v Evropě velmi pomalé. V

České republice má částečný provoz na této síti začít až v roce 2006.

PLZEŇ - O deset až 15 procent se zvýší počet telefonních čísel i tloušťka seznamů Zlaté stránky poté, až budou obsahovat čísla všech tří mobilních operátorů. Zhruba o pětinu by se mohl zvýšit jejich náklad. Mediatel je na zájem klientů připraven, čeká pouze na uzavření dohody operátorů s Českým Telecomem. Mobilní čísla by tam mohla být už příští rok, řekl ČTK viceprezident Mediatelu Lubomír Pružina.

"Z celkových deseti milionů mobilních čísel bude ke zveřejnění tak 800.000 až jeden milion čísel," uvedl. Zhruba dvě třetiny přístrojů je na karty s dobíjecími kupony, které nemají smlouvy s operátory. Největší zájem o zveřejnění čísel mají - podobně jako v Rakousku a Německu - živnostníci.

V letošních Zlatých stránkách Plzeňského kraje je pouze 582 mobilních čísel z celkového počtu 200.000 hlavních telefonních stanic.

Jde většinou o drobné řemeslníky, kteří mají také pevnou linku a sami požadovali u mobilního operátora publikaci čísla. K masovějšímu zveřejnění musejí operátoři poslat Českému Telecomu databázi klientů, s nimiž uzavřeli dohody o publikaci čísel.Telecom nám pak údaje předá, uvedl Pružina.

Podle zákona o elektronických komunikacích, který už schválil parlament a má platit od poloviny roku, bude zaveden jednotný telefonní seznam, jehož obsah bude garantovat Český Telecom jako provozovatel univerzální služby. Mobilní čísla budou podle Pružiny zveřejňována bezplatně.

Většina velkých firem používá mobilní telefony pro operativní řízení chodu podniku a tato čísla nebude chtít ve veřejných telefonních seznamech uvádět. "Například naše firma vlastní zhruba 400 zaměstnaneckých telefonů, ale nezveřejní ani jediné číslo," uvedl ředitel tiskového odboru Mediatelu Dušan Macháček.

Pokud chce už dnes účastník uvést v seznamu své mobilní číslo, může si o jeho zveřejnění zažádat prostřednictvím svého operátora. Čísla mobilů se dnes objevují zejména v poslední části seznamů - v takzvaných žlutých firemních stránkách.



ŘÍM - Italská internetová firma Tiscali dostala několik nabídek na koupi své francouzské pobočky, potvrdila dnes spekulace finančních trhů mluvčí společnosti. Dodala však, že firma nemá v úmyslu stáhnout se ze svého nejdynamičtějšího trhu připojování k vysokorychlostnímu internetu.

Informované zdroje v pondělí uváděly, že Tiscali kontaktovala několik potenciálních kupců a pověřila banku Rothschild, aby jí v otázce francouzské pobočky radila. Francouzský list La Tribune dnes uvedl, že 27. prosince předložil nabídku na koupi pobočkyTiscali i francouzský konkurent Neuf Telecom.

Pověsti o prodeji aktivit Tiscali v jednotlivých zemích zesilují proto, že firma musí letos a příští rok splácet vysoké částky z vydaných dluhopisů. "Vzhledem k procesu refinancování v minulých měsících se objevily pověsti o možném prodeji naší francouzské pobočky. To na dynamickém trhu, jakým je Francie, donutilo některé operátory k předložení nabídek. My však opakujeme, že chceme ve Francii zůstat," řekla podle agentury Reuters mluvčí Tiscali.

Francie je pro Tiscali druhým největším trhem po domácí Itálii. Tiscali France se loni na tržbách skupiny podílela 22 procenty a podle analytiků by její prodej mohl vynést kolem 250 milionů eur. Právě tuto částku musí firma zaplatit vlastníkům letos splatného dluhopisu.

Tiscali loni začala uskutečňovat plán prodeje vedlejších aktivit a prodala již pobočky v Belgii a Jihoafrické republice. Opakovaně však prohlašuje, že si hodlá zachovat pobočky v Itálii, Francii, Británii, Německu a Nizozemsku. Rovněž zástupci firmy v České republice říkají, že Tiscali chce zůstat i na tomto trhu.

Tiscali minulý týden prodala francouzské bance Société Générale nové akcie ve výši pěti procent kapitálu firmy za zhruba 50 milionů eur. Generální ředitel Tiscali Ruud Huisman v této souvislosti řekl, že díky prodeji aktivit a nových akcií bude firma schopna v příštím roce financovat svůj dluh.

Cena akcií Tiscali se loni snížila téměř na polovinu. Důvodem jsou obavy, že firma bude mít potíže se sehnáním hotovosti na zaplacení dluhu.

Tiscali v České republice nabízí širokopásmové připojení k internetu a hlasové i datové telekomunikační služby. Mezi domácími uživateli internetu je firma třetím rokem jedním z nejvyužívanějších poskytovatelů služeb s 36 procenty na trhu. Příjmy Tiscali na českém trhu se loni zvedly o 144 procent.



PRAHA - Kabelová firma UPC chce konkurovat rychlému internetu přes telefonní linku ADSL novou nabídkou. Za cenu 779 Kč měsíčně ode dneška nabízí připojení o rychlosti 1024 kbit/s, sdělil ČTK mluvčí František Malina. Objem přenesených datbude měsíčně omezen na deset gigabajtů.

Konkurenční telekomunikační operátoři nabízejí za srovnatelnou cenu připojení prostřednictvím ADSL o rychlosti 512 kbit/s nebo jen 256 kbit/s. Český Telecom chystá odpověď na novinku od UPC ještě v lednu. Nová nabídka ADSL by měla být podle mluvčího Vladana Crhy výrazně dostupnější a atraktivní jak cenou, tak kvalitativními parametry. Další kabelová firma Karneval chystá novou nabídku internetového připojení na polovinu února.

UPC se dosud soustředila především na zvyšování rychlosti za nezměněnou cenu u současných nabídek připojení. Nabídka Chello Classic s maximální rychlostí přes dva megabity/s stojí 1224 korun měsíčně a chello plus s dvojnásobnou rychlostí vyjde na 1678 korun. Od podzimu společnost nabízí i nejpomalejší verzi o rychlosti 256 kbit/s za 555 korun.