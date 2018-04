Ve vlacích může být bezdrátový internet

Velkou nevýhodou vlaků je absence telefonního a internetového spojení se světem. Cestující ve vlaku má zpravidla více místa k sezení než v autobuse či letadle, stráví v něm poměrně delší dobu než v letadle (efektivní rychlost letadla je naopak zpomalena zdržením na letišti) a nemusí se v něm věnovat řízení jako v autě.

Telefonování ve vlaku není na rozdíl od automobilů či letadel omezováno předpisy, přesto se můžeme zpravidla s telefonováním nebo připojením k internetu ve vlaku rozloučit. Velká část tratí je vedena řídce osídleným územím a tratě na rozdíl od dálnic nebývají lemovány zakladnovými stanicemi. Přesto existuje řešení, jak cestující ve vlaku připojit alespoň k bezdrátovému internetu po Wi-Fi.

Existují různé možnosti, jak pokrýt vlaky signálem pro bezdrátové spojení cestujících. Železnice by mohly pronajmout mobilním operátorům místa na stožárech pro železniční mobilní síť GSM-R, do vlaků mohou být instalovány opakovače signálu a ve stanicích mohou být instalovány hotspoty pro Wi-Fi. Operátorům se však nemusí chtít investovat do pokrytí železnic, opakovače jsou drahé a staniční hotspoty nemají smysl při jízdě.

Nyní se zdá, že alespoň internetová konektivita by mohla být v budoucnu během jízdy vlakem dostupná pomocí Wi-Fi hotspotu uvnitř vlaku. Britská železniční společnost GNER začala testovat systém Wireless Onboard Internet (Bezdrátový palubní internet) švédské firmy Icomera. V prosinci byl spuštěn tříměsíční zkušební provoz na lince z londýnského nádraží King's Cross do Skotska.

Systém Icomery využívá satelitní připojení, avšak jako rezerva slouží čtyři až šest GSM modemů. Pokud není signál satelitu viditelný z vlaku, spojení probíhá po GSM modemech. Cestující si musí zakoupit jízdenku první třídy, aby se dostal do vagónu pokrytého signálem Wi-Fi, železniční společnost však neúčtuje žádné speciální poplatky za internet. Pokud bude testovací provoz úspěšný, plánuje GNER vybavit satelitním internetem 10 dieselových a 30 elektrických vlaků.

Ještě jednoznačněji se k satelitnímu internetovému připojení od Icomery postavil Eurostar, který provozuje vlaky projíždějící z Francie do Anglie pod Lamanšským průlivem. Brzy začne renovovat svých 27 vlaků starých 10 let a během rekonstrukce na ně nainstaluje řešení od Icomery. Slibuje si od něj zvýšení počtu cestujících, podobná snaha se již setkala s úspěchem, když Eurostar otevřel v Anglii vysokorychlostní železniční trať a zkrátil tak dobu cesty o 20 minut. Internetová konektivita ovšem nebude k dispozici během jízdy podmořským tunelem.

Firma Virgin Trains začala umisťovat hotspoty na svá nádraží na západním pobřeží Anglie a později chce nabídnout i satelitní internet uvnitř vlaků. Satelitní internet ve vlaku nepomůže uživatelům mobilních telefonů, ti však mohou dát přednost instant messagingu nebo řešením pro internetovou telefonii, jako je Skype.