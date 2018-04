Ve včerejších Lidových novinách vyšel veliký článek o vlivu mobilních telefonů na zdraví. Píši o něm proto, že je významný hned ze dvou důvodů. Prvním z nich je skutečnost, že přináší také graf ukazující mmožství záření u jednotlivých typů telefonů, který jsme před delší dobou publikovali. To nás samozřejmě potěšilo. Druhý důvod je významný ještě víc, ale bohužel již není tak příjemný. Jde o jednoznačný výklad nejednoznačných zjištění, k němuž se autoři článku nechali strhnout. Již samotný titulek "Lékaři:Mobily škodí mozku, ale nevíme, jak vážně", je dle mého názoru diskutabilní. Velmi dlouho například z článku vyplývá, že je prokázaná souvislost mezi vznikem rakoviny a mobilním telefonování, aby se v jeho závěru objevilo konstatování, že ještě není nic jasné. Je to škoda, protože autoři přinesli v článku řadu zajímavých informací, přičemž některé z nich se již dnes skutečně považují za prokázané a samy o sobě jsou dostatečně vážné, aby text nebyl příliš veselý.Skutečně je možné a podle mnohých logické, že mobily mají na člověka vliv a to vliv negativní. Za prokázané se považuje způsobování únavy, bolestí hlavy a podpora různých psychických komplikací. Vše také např. nasvědčuje negativnímu vlivu elektromagnetického záření na kuřata v prenatálním stádiu. Dosud však není objektivně prokázána souvislost mezi mobilem a některou zhoubnou chorobou typu rakoviny. Stejně jako v našem seriálu o zdraví a mobilech vám můžeme poradit jediné. Nechcete-li volat méně, používejte osobní hands free nebo bondovku.