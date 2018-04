Ve světě přenositelnost moc netáhne

Podíly ročně přenesených čísel se podle údajů z jednotlivých zemí nejčastěji pohybují kolem jednoho procenta. Výjimku tvoří například Belgie, kde si své číslo přenesou zhruba čtyři procenta uživatelů za rok. Služba v jednotlivých zemích funguje maximálně tři roky, ve Velké Británii ji ale operátoři nabízí již od roku 1998.



Kdyby operátorům neukládal povinnost zavést možnost přenositelnosti zákon, nikdy by k ní samozřejmě nepřistoupili. Je to pro ně poměrně finančně nákladné, navíc jim hrozí odliv zákazníků. I když odliv.. jak ukazuje praxe ze zahraničí, velký zájem o službu není. I v tuzemsku se očekává, že se budou přenášet tak dvě procenta. Kdo totiž operátora změnit chtěl, protože byl nespokojen, už to dávno udělal. I bez přenositelnosti.

Google má stránku pro majitele mobilů

Americká internetová firma Google začala nabízet americkým uživatelům mobilního telefonu individuálně upravitelnou domovskou stránku. Ta má fungovat pro většinu telefonů uvedených v poslední době na trh a umožní hledat na internetu, kontrolovat e-mail nebo sledovat zprávy a ceny akcií. Google chce nabídnout domovskou stránku pro majitele mobilních telefonů v zahraničí v příštích týdnech a měsících.

Již loni Google zavedl personalizovanou domovskou stránku pro počítače. Snaží se totiž vydělat, kde se dá. Ale zároveň mohou podobné aktivity přinést firmě kromě financí i dobré renomé a zlepšení povědomí mezi zákazníky. Pro Google je přitom stále důležitější udržet se na předních pozicích světa IT byznysu. Firma nyní soutěží s konkurenty jako Yahoo, Microsoft, America Online a InfoSpace v rozšiřování nabídky informačních služeb z počítačů na mobilní telefony.

Telecom možná spustí digitální vysílání v jiném formátu

Český Telecom zvažuje, že v komerčním provozu své sítě pro digitální televizní a rozhlasové vysílání na rozdíl od dalších dvou provozovatelů využije odlišného videoformátu s názvem MPEG4. V praxi by to přineslo větší množství TV programů, ale zřejmě i technické problémy - lidé sledující současné digitální vysílání totiž používají převaděče, takzvané set-top boxy, které tento formát neumí rozluštit. Museli by si zakoupit nové přístroje, a investovat tak další peníze.



Začíná Telecom, potažmo jeho nový majitel Telefónica šetřit? Tento odlišný formát je totiž úspornější, i když firma tvrdí, že stejně kvalitní. Navíc by videoformát MPEG4 měl umožnit zařadit do digitální sítě šest až osm TV programů, zatímco současné sítě Radiokomunikací a Czech Digital Group jich v MPEG2 nyní nabízí čtyři až pět. Problém by mohl nastat s nedostatkem set-top boxů pro MPEG4 na trhu.

Telecom má výrazně více uživatelů ADSL

Počet lidí, kteří využívají rychlého připojení k internetu přes ADSL od Českého Telecomu se loni zvýšil o 175 procent na 275 tisíc. ADSL tak podle dostupných údajů mezi používanými technologiemi vede. Kabelový internet používá více než 120 tisíc zákazníků a CDMA 65 tisíc uživatelů. Údaje o počtu uživatelů bezdrátového Wi-Fi nejsou oficiálně známy. Telecom nabízí ADSL velkoobchodně ostatním operátorům i koncovým zákazníkům. Na tomto trhu má podíl kolem 80 procent nových instalací. Rekordní nárůst zákazníků v loňském roce podpořil mimo jiné pokles cen.



Podle posledních informací by měly ceny ještě klesat. Zatímco na začátku loňského roku stála půlmegabitová linka nejméně 700 korun, na konci roku to bylo o 150 korun méně. Připojení o poloviční rychlosti začíná na 460 Kč a 128 kbit/s se dá pořídit pod čtyři stovky. Důvod je jasný. Na paty Telecomu šlapou mobilní operátoři se sítěmi třetí generace, kteří nabízejí připojení rychlé a ještě mobilní. I když prozatím jen v Praze či Brně. Pro zákazníka by konkurenční souboj měl i nadále přinášet výhody v podobě snížených cen. Soupeření by mohlo gradovat v momentě, kdy na trh s 3G vstoupí Oskar Vodafone.

Porušují operátoři zákon?

Mobilní operátoři údajně při vstupu do sdružení Solus, které provozuje registr dlužníků, porušují zákon o ochraně osobních údajů. Tvrdí to právnička Hana Marvanová, která v této souvislosti podala podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Sdružení Solus i operátoři to odmítají.

Podle Marvanové nejsou dostatečně ochráněny osobní údaje klientů mobilních operátorů. Mobilní operátoři totiž od klientů nepožadují souhlas s použitím jejich osobních údajů, ale zařadili jej jen do svých všeobecných podmínek, což je však podle zákona nedostatečné. - více zde...



Je to jen snaha o zviditelnění se od bývalé poslankyně a nyní praktikující právničky, anebo opravdu došlo k porušení zákona? Úřad skutečně potvrdil, že podnět získal, zatím se k němu však nechce vyjadřovat. Prozatím tak není ani jisté, jaké důsledky by případné porušení zákona pro operátory, ale také jejich klienty mělo. Solus se navíc brání tím, že s Úřadem pro ochranu osobních údajů konzultovalo zapojení mobilních operátorů. A Úřad neměl žádné námitky.

Yahoo chce propojit telefony, počítače a televizory

Největší světová internetová společnost Yahoo zavede novou službu, která umožní ovládat její internetovou nabídku prostřednictvím televizorů a mobilních telefonů podobně, jako to dnes dělají počítače. Nové produkty pustí Yahoo na trh pod novou značkou Yahoo Go. Yahoo tak uvede na trh Yahoo Go Mobile a Yahoo Go TV. Třetí produkt Yahoo Go Desktop propojí televizi a mobilní telefon, čímž se internet od Yahoo dostane i do mobilů a televizorů.



Služba pro mobily je logickým pokračováním snah Yahoo nebýt jen v počítačích nebo jen ve speciálních telefonech. Plán využít televizory je ambicióznější a v počátečním stadiu. Zaměří se na uživatele televizorů propojených s počítačem s rychlým internetem. I tady je důvod zřejmý: snaha získat z oblasti, která je dynamická a velmi výdělečná, co nejvíce.