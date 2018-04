Netušené bohatství Čechů: v šuplících jim leží až 200 kg zlata

Nezisková společnost Asekol, která v zemi organizuje sběr a recyklaci odpadů, uvedla, že už nyní se doma nahromadilo víc než devět milionů nepoužívaných telefonů. Další nepoužívané přístroje, byť mnohé stále funkční, pak skončily v šuplících po Vánocích. Mobily totiž patří k nejčastějším dárkům.

Například Zdeněk Paškovič, produktový manažer mobilní divize společnosti Samsung uvedl, že během adventu narostla poptávka po smartphonech o pětinu.

"Každý rok přibude přibližně dalších 800 tisíc nepoužívaných mobilů," říká Hana Ansorgová z Asekolu. Brzy se tedy počet nepoužívaných telefonů přehoupne přes deset milionů; na jednoho Čecha včetně kojenců připadne jeden vyřazený mobil.

Leží i vám v šuplíku nějaký starý nepoužívaný mobil?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 16. ledna 2013. Anketa je uzavřena. ANO 8632 NE 733

Vysloužilý mobil je však stále cenný, byť se už nepoužívá. Jen hodnota drahých kovů, především zlata, je v každém přístroji asi jeden dolar. "Z našeho průzkumu vyplývá, že téměř sedmdesát procent Čechů starý mobil nevytřídí. Často jej skladují nepoužívaný doma, nebo dokonce vyhodí do směsného odpadu," nastiňuje typické chování Čechů Ansorgová.)

Recyklací starých mobilů ubude jedovatých látek

Jeden Čech = 1,3 SIM karty V současnosti připadá na jednoho člověka zhruba 1,3 SIM karty. Používaných mobilů je ovšem nejspíš o stovky tisíc méně. Část SIM karet se totiž používá v datových modemech a dalších speciálních zařízeních, například v bezpečnostních kamerách. Samostatné SIM karty si pořizují lidi i do tabletů. Počet zákazníků mobilních operátorů, respektive počet SIM karet, přitom poprvé překročil počet obyvatel České republiky podle statistiky na konci září 2004.

Kromě drahých kovů obsahují mobily i jedovaté látky, jako je olovo, kadmium, berylium, rtuť nebo PVC, které mnohdy unikají do půdy a do ovzduší. Zlato, které se v telefonech využívá, se spolu s mědí většinou těží v otevřených dolech za pomoci jedovatého kyanidu a kyseliny sírové. Z použitých mobilů by se přitom mohlo znovu použít.

"Z pěti milionů mobilů by mohlo být recyklováno až 120 kilogramů zlata, 45 kilo palladia, 1 250 stříbra a 45 tisíc kilogramů mědi. Z baterií by šlo znovu získat na 19 tisíc kilogramů kobaltu," uvedla už dříve nezisková společnosti Rema, která se specializuje na organizaci sběru a recyklaci vysloužilých elektrozařízení.

Organizace, které se starají o recyklaci odpadů, proto organizují různé akce na podporu recyklace mobilů a dalších elektrozařízení. Své zákazníky motivují k odevzdání starých přístrojů i mobilní operátoři.