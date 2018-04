Ve sluneční soustavě Trium krouží nové planety Mars a Neptun

Výrobci telefonů dávají svým přístrojům do vínku nejrůznější zvláštní funkce, speciální ovládací prvky a další drobnosti, které je odlišují od výrobků jiných firem. Také design se stále více odlišuje od strohých kvádrů s klávesnicí, což byl v začátcích společný tvar všech GSM telefonů. Firma Mitsubishi, výrobce mobilních telefonů Trium, vložila do svých novinek opět něco nezvyklého. Představy, jak budou vypadat telefony za pár let, jsou většinou plné oblých tvarů a barevných i průhledných plastikových krytů. Mitsubishi jde této budoucnosti vstříc svými posledními WAPovými telefony Mars a Neptun.

Oba telefony vycházejí z podobných tvarů. Také rozměry a váha se příliš neliší. Mars je o něco kulatější, jako by k obědu spořádal o nějaký ten tištěný spoj na víc. V kombinaci s výraznou zelenou barvou a gumovým krytem vypadá jako hračka pro děti. S touto hračkou si ovšem mnohem raději budou hrát dospělí nebo alespoň teenageři. Neptun se naopak drží elegantní modrobílé kombinace. Navíc, jako by po vzoru poslední Macintoshovské módy, jsou kryty poloprůhledné a umožňují neurčitě zahlédnout obsah telefonu. Černá anténa je jediná neprůhledná část celého přístroje.

Přesná čísla týkající se tvaru a váhy, vypadají takto:

Telefon Rozměry (mm) Hmotnost (g) Mars 115 x 44 x 29 115 Neptun 120 x 50 x 28 120

Teprve pokud začnete s telefony pracovat, zjistíte další rozdíly. Například si všimnete, že Neptun je vybaven aktivním flipem, který kryje klávesnici a umožňuje otevřením a zavřením přijímat, respektive ukončovat hovory. Na první pohled Flip lehce přehlédnete, neboť je stejně jako zbytek telefonu průhledný a klávesnice je poměrně dobře vidět.

Z tohoto rozdílu vyplývá i další, drobnější, který se týká vnější personalizace. K oběma telefonům je možné sehnat zadní bateriové kryty mnoha barev. Na přední straně lze měnit ovál okolo klávesnice v případě Marsu, u Neptunu můžete změnit flip.

Ostatní vlastnosti jsou již shodné. Přestože nejde o žádné speciální novinky, jejich kombinace dělá z obou přístrojů velmi solidní telefony. Oba jsou pochopitelně duální (GSM 900/1800), obsahují WAPový prohlížeč 1.1, zabudované hlasité hands-free, vibrační vyzvánění. Umožňují také přenos dat, ovšem neobsahují hardwarový modem. K jejich vzhledu však mnohem lépe padne několik her a software pro prediktivní psaní T9, který zjednoduší psaní SMS. Výdrž baterií dosahuje solidního standardu - 3 hodiny hovoru nebo 180 hodin v pohotovostním režimu. Paměť telefonu činní 100 záznamů v adresáři. Každá položka může kromě čísla obsahovat i další detaily, například adresu, fax atd.

Kromě těchto telefonů již Mitsubishi pracuje na přístrojích, které budou k dispozici v příštích letech, nejspíš pro sítě třetí generace. Takto vypadají první prototypy. Všimněme si, že celosvětově se představy příliš nerozcházejí. Podobně jako jiní výrobci, Mitsubishi vidí budoucnost oblou, barevnou a hlavně "zatraceně multimediální".

Pokud máte rádi, když si vás lidé při telefonování všimnou, jsou Mars a Neptun určeny přímo vám. Nezvyklý design a výrazné barevné provedení bezpečně zajistí, že tyto telefony málokdo přehlédne. Díky jejich funkcím je nikdo nepřehlédne ani na pultech obchodů.