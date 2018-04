Včera večer se stalo to, na co - společně s Vámi - čekáme jako Jaromír Jágr na další Stanley Cup. Dostali jsme horkou zprávu, že jeden z výrobců absolutní světové špičky do České republiky právě přivezl tři zbrusu nové modely. A nejen to - měli jsme to štěstí, že jsme se s nimi mohli osobně seznámit. Přestože jsme ty nové krasavce od Siemense do redakce dostali až těsně před uzávěrkou, naši grafici udělali všechno pro to, abyste se o radost z tohoto seznámení mohli s námi podělit ještě dnes.