Včera vám Patrick vylíčil naše zážitky s větráky, ja dnes přidám zkušenost s nápoji Orinoko. Zakoupil jsem plastovou, vcelku sympatickou lahev o obsahu 0,3 litru s názvem Orinoko citron, především proto, že se nacházela v chladícím boxu. První doušek byl příjemný, další také. Když už však po chvíli začalo účinkovat našich kancelářských přes 30 stupňů Celsia, stala se Orinoka podivná nazelenalá brečka nevalné chuti. Původně jsem se domníval, že je v ní umělé sladidlo, což se naštěstí posléze ukázalo lichou obavou. Chuti nápoje to však nijak nepřidalo. Chápu, že co je dobré chlazené, nemusí být dobré teplé, ale přeci jen by přijatelná chuť mohla vydržet o chvíli déle. Pokud si příště Orinoko koupím, budu chodit na každý lok do lednice. Nebo si koupím něco jiného. Zjevně ne každý nový nápad je dobrý. Mimochodem, Patrick tvrdí, že nápoje s umělým sladidlem mohou v horku dělat uvnitř člověka pěknou paseku. Sice je nepiji, ale přesto by mě zajímalo, jak to s nimi opravdu je?