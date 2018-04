Včera odpoledne jsem dostal mail od jednoho čtenáře, který nesouhlasil s mými názory na policejní síť Pegas a její technologii Tetrapol. Vysvětloval důvody, které jej vedou k jeho přesvědčení a na jejich základě vyvozoval závěry. To je naprosto správné a jsem rád, že takový dialog s námi vedete. Na druhou stranu, ve chvíli kdy reagoval na mou odpověď, začal onen čtenář zpochybňovat to, jakým způsobem jsem nabyl svého přesvědčení, ohledně tohoto systému. V tu chvíli jsem dialog ukončil. Nejsem totiž stále schopen pochopit, proč si řada lidí myslí, že když má někdo jiný názor než oni, je potřeba za tím vidět temné rejdy a zlé úmysly. Takovým způsobem se přeci nedá v debatě nikam pokročit. Místo podezírání je lepší předložit argumenty, které mohou odpůrce, v tomto případě mě, přivést je změně názoru. Podezírání zpravidla takový efekt nepřináší. Předpokládám, že nikdo ze zmíněných pochybovačů by také nejásal, kdyby byl za svůj názor rovnou označen za pochybnou existenci. Co ty lidi vede k přesvědčení, že své odpůrce mohou takhle nařknout?Chtěl bych všechny současné i budoucí odpůrce, nejen své, požádat, aby se svým obviňováním počkali. Aspoň do té doby, než předloží pořádné argumenty a vyslechnou si názory protistrany. Předem děkuji.