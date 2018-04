Včera o sobě dal důrazně vědět blížící se CeBIT 2001. Bude jistě zajímavé jej sledovat, protože organizátoři i vystavovatelé, alespoň ti z oblasti telekomunikací, se chystají na praktické předvádění sítí UMTS. Současně však po Evropě běží vlna neúspěšných aukcí licencí na provozování právě této technologie. Možná budou návštěvníci CeBITu svědky nenápadného pohřbu nejmodernější mobilní technologie. To je možnost, která se nenaskytne každému.I kdyby se žádné pohřby nekonaly, bude veletrh stát za to. Bude ještě více vystavovatelů než vloni, více exponátů, více výstavního prostoru. Že by se letos v Hannoveru nenašlo nic zajímavého?! Těžko uvěřit.