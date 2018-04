Včera jsem vyslovil hříšnou myšlenku, že nejlepší aktuální zpravodajství se vůbec nedělá tak, že někam jedete a něco zjistíte na místě, ale tak, že si pustíte on-line přenos a sedíte hezky ve své kanceláři. Dašlím podpůrným argumentem jsou veletrhy - až dávno jsem si všiml, že hodně redakcí se vůbec nehoní po výstavišti s jazykem na vestě, ale v klidu si stahují tiskové zprávy a obrázky ze serverů vystavujících, případně je mají přímo v mailboxu. Zatímco vy si můžete nohy uběhat, někdo za stejnou dobu vyprodukuje dvoj/trojnásobek zpráv aniž by na výstaviště vůbec dorazil. Otázka zní, co s tím? Spoléhat na zprostředkovaný dojem a být rychlejší, nebo být staromilcem, trvat na osobní zkušenosti a holt se dočkat výtek čtenářů, že "vám to nějak trvá"? Zdá se, že servery se začínají dělit podle toho, která cesta se jim více zamlouvá. U nás dáváme přednost aktivní přítomnosti a osobní zkušenosti, i když je to na úkor finančních nákladů a někdy i rychlosti - ale bude to to, co budou preferovat čtenáři? Uvidíme - schválně, kdo poznáte, zda zprávy z Cannes nebo z CeBITu děláme z místa nebo z kanceláře... hezký víkend.