Včera jsem uvažoval o tom, zda náhodou EuroTel a Paegas neplánují spojení. Nijak jsem se netajil tím, že případné slučování obou operátorů by nám všem zamotalo hlavu a jen těžko bychom se orientovali v nabídce jejich služeb. Dnešní listování internetem mi však připravilo daleko větší oříšek. Na Slovensku totiž můžete dostat zaplaceno za to, že voláte z jedné sítě do druhé. Jak se pak má nebohý zájemce o mobilní komunikaci rozhodnout? Ještě, že to máme u nás tak snadné!