Včera jsem si v krátké době potřetí poněkud utahoval z Oskara. Bohužel se mi při tom utahování staly dvě nepříjemné věci. Faktura, kterou jsem kritizoval za zaokrouhlení směrem dolů, je vypsána správně. Zákazník prostě nemůže zaplatit víc než je uvedená cena a právě to by se při zaokrouhlení nahoru stalo. Zároveň mi uniklo, že ona faktura je špatně sečtena. Při správném součtu by vycházela na rovných 1200...A humor nad dobíjecím kupónem? On to není žádný šotek, ale cílená propagace. Nejdřív to psali někteří z vás, Oskar se ozval vzápětí. Takže místo oslnivého humoru jen trapné nepochopení. Přitom stačilo podívat se na další kupóny.Vážení čtenáři a Oskare, pardon.