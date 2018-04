Včera jsem se definitivně rozhodl. V nejbližší době rozhodně nehodlám být ředitelem! V tomto týdnu se mi totiž nějak daří mít víc schůzek a víc práce, než kolik je možné vměstnat do lehce prodloužené pracovní doby. Už jsem zvyklý na to, že čas od času se takhle věci nahromadí, ale co je moc, to je moc. Kromě práce si totiž potřebuji pustit pračku, ale to se mi tenhle týden ještě nepoštěstilo. Pokud byste mě tedy zítra potkali ve slušivém jutovém pytli, vězte, že to není extravagance, ale nezbytné řešení, k němuž jsem přistoupil po zralé úvaze. Práce má přeci přednost (většinou). A právě proto letos nehodlám být ředitelem!