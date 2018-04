Včera jsem konečně po týdenní zdravotní prodlevě dorazil do práce. Ačkoliv jsem se snažil, aby moje nucené upoutání do peřin díky chřipce nebylo příliš na chodu našich serverů znát, v redakci se nakupila spousta věcí očekávajících neodkladné vyřízení. A kromě toho byla zajímavá tisková konference EuroTelu týkající se WAPu. O WAPu je také dnešní článek, dorazilo ale vyjádření RadioMobilu, protože samozřejmě všichni novináři po tiskovce EuroTelu chtěli vědět, jak je na tom RadioMobil. Ten tvrdí, že čeká na větší rozšíření mobilních telefonů s WAPem, což je od něj hezké. EuroTel mezi tím začal Nokia 7110 střílet po dotovaných 12995 Kč, jenže nikde nejsou, takže se zase tak moc netěšte. Telefony se ale pomalu do republiky dostávají, takže se dá čekat, že až pomine vánoční šílení, bude jich dostatek. Zatím se je holt musíte pokoušet chvíli shánět, pokud mohu doporučit, věnujte se ale také shánění vánočních dárků, neb Štědrý den se blíží... hezký víkend.