VBirthday – a na narozeniny můžete klidně zapomenout

Pokud jste se zalekli nadpisu, ihned vás uklidním! Nemusíte zapomínat na své narozeniny, pokud si však přečtete dnešní článek a budete používat VBirthday, nebudete si již muset pamatovat, kdy má narozeniny vaše příbuzenstvo či známí – Vbirthday to udělá za vás!

VBirthday je dílem společnosti Vasilenok’s PocketPC Software, mezi jejíž další aplikace patří například simulátor kasina vCasino. Recenzovaná aplikace VBirthday je ve verzi 3.2 GOLD a je komerční. Pokud se spokojíte se starší verzí aplikace, můžete si ji stáhnout zdarma.

VBirthday ve své zlaté edici sestává ze samotné aplikace, navíc získáte také plugin do Today obrazovky, který bude zobrazovat veškeré narozeniny nacházející se ve vámi zvoleném časovém období.

VBirthday browser

Nejprve se pojďme podívat na samotnou aplikaci VBirthday. Ihned po svém spuštění prohledá aplikace databázi kontaktů a událostí s cílem najít všechny události typu Birthday či Anniversary. Výsledky pak zobrazí v přehledné tabulce – naleznete v ní informace o jménu kontaktu, datu jeho výročí či narozenin, kolik dní do tohoto data zbývá a také kolik bude dotyčné osobě v té době let. Pod tabulkou naleznete menu a čtyři ikony usnadňující práci s aplikací. Umožní vám například znovu prohledat databází kontaktů a událostí, seřadit události podle data nejbližšího výskytu, můžete pomocí nich také zvolit, zda se mají zobrazovat všechny či pouze filtrované položky. V tap-down menu jednotlivých kontaktů pak můžete kontakt editovat, zobrazit jeho informace, přiřadit mu úkol, či vytvořit novou událost s tímto kontaktem.

Samozřejmostí je možnost vytváření nových událostí. U každé události můžete nastavit její typ (narozeniny, výročí, prázdniny, jiný), datum jejího konání, údaje kontaktu (jméno, příjmení, společnost, můžete si také zvolit, pod jakým jménem má být kontakt uložen, což je vhodné například, pokud chcete uložit kontakt pod jeho přezdívkou), můžete si zvolit informace, které budou u kontaktu zobrazeny, vybrat si databázi, ve které bude kontakt uložen, a v neposlední řadě mu přiřadit jednu z 96 pěkných ikon, symbolizujících kategorie.

V menu Tools=>Options naleznete řadu užitečných nastavení. Mezi nimi je například účinný filtr, který odstraní z událostí nadbytečná slova, která má ve zvyku přidávat například aplikace Microsoft Outlook (událost typu „Narozeniny uživatele Jan Novák“ tak můžete zpětně upravit na „Jan Novák“). Dále zde můžete nastavit, zda se má interní databáze VBirthday synchronizovat s databázemi kontaktů a událostí, formát data, typ zobrazení roku, font, věk kontaktu, či nastavení políček, která se mají zobrazovat v tabulce. Neměla by vám uniknout ani možnost přiřazení vlastních ikon k jednotlivým typům událostí.

VBirthday Today Plug-in

Největším přínosem pro řadu uživatelů bude zjevně VBirthday Today plugin. Přímo na Today obrazovce vašeho PocketPC zobrazuje údaje o nadcházejících narozeninách a výročích vašich kontaktů. Pokud ukážete tužkou do prostoru využívaného pluginem, zobrazí se menu, díky kterému si můžete nechat zobrazit podrobnosti o nadcházející události, přiřadit dotyčnému kontaktu úkol či vytvořit novou událost s tímto kontaktem. Můžete odtud také spustit VBirthday browser či provést znovu prohledání databází událostí a kontaktů. Nejdůležitější je však položka Options, díky které se dostanete do nastavení pluginu. Zde můžete nastavit rozmezí počtu dní, ze kterého mají být události zobrazovány, styl zobrazení kontaktu, formát data, typ zobrazení roku, velikost fontu, místo, které bude na Today obrazovce pro informace pluginu vyhrazeno, můžete také nastavit informace, které budou pluginem zobrazovány, či ikony pro jednotlivé události. Za velmi užitečnou považuji možnost skrytí pluginu v případě, že se nevyskytují žádné události, které by mohl zobrazit.

Závěrečné hodnocení

+ příjemné uživatelské rozhraní

+ snadné ovládání

+ automatické prohledávání databází

+ množství aplikovatelných filtrů

+ možnost přiřadit kontaktu úkol či s ním vytvořit novou událost

+ množství ikon

+ plugin do Today obrazovky

Závěr: VBirthday je bezpochyby velmi užitečnou aplikací. Velmi dobrý dojem na mne udělalo její snadné ovládání a široké možnosti nastavení a personalizace. Během jejího testování jsem s aplikací neměl žádné potíže. Zkrátka VBirthday se jistě bude hodit každému, obzvláště nám, jedincům s horší pamětí :). VBirthday Vám vřele doporučuji!

VBirthday

verze 3.2 GOLD Edition

Autor: Vasilenok’s PocketPC Software

Zdroj: Vasilenok’s PocketPC Software

Cena: $8.95

Podporovaná zařízení: PocketPC, PocketPC 2002, PocketPC 2003