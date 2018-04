Vážení čtenáři, snažíme se zpravodajsky pokrýt co nejširší okruh informací z oblasti telekomunikací, abychom vám umožnili co nejlépe se v jejich složitém světě orientovat

snažíme se zpravodajsky pokrýt co nejširší okruh informací z oblasti telekomunikací, abychom vám umožnili co nejlépe se v jejich složitém světě orientovat. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vytvořit novou rubriku, která vám bude denně přibližovat telekomunikační události z ekonomického pohledu. Dostane se tak i na zprávy, informace a postřehy, které by dříve na našich stránkách hledaly místo jen obtížně. Věříme, že tato rubrika, která vychází dnes poprvé pod názvem TELeKONOM, splní svůj účel i vaše očekávání.